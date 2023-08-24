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ЦСКА с трудом выиграл в хоккейном братском дерби. Их фанатского актива почти не было

Армейцы обыграли бело-голубых в матче открытия Кубка мэра — 2023.
ЦСКА с трудом выиграл в хоккейном братском дерби. Их фанатского актива почти не было
24 августа 2023 22:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

В Москве 24 августа 2023 года открылся традиционный хоккейный турнир «Кубок мэра». Состав участников вот уже третий сезон подряд одинаковый – столичные ЦСКА, «Динамо», «Спартак», подмосковный «Витязь», а также дальневосточные гости столицы – хабаровский «Амур» и китайский «Куньлунь».

Правда, турнир начался раньше официального открытия. В дневной сессии «Спартак» не без труда разобрался с «Витязем». Уже в вечерней части программы было красочное открытие, а за ним и основное блюдо – дерби между «Динамо» и ЦСКА. Было видно, что люди соскучились за это лето по настоящему хоккею, а также надо отдать должное организаторам: благодаря повсеместной рекламе на игру собралась очень приличная аудитория – дворец спорта «Мегаспорт» заполнился под завязку. Раньше такого никогда не наблюдалось.

РИА Новости

Интерес вызывал не только сам матч, а наличие армейских активных фанатов, которые спустя пять лет после объявленного руководству клуба бойкота решили в новом сезоне вернуться на трибуны. Мотивы такого решительного поступка были заявлены весьма сомнительные – якобы многие из футбольных фанатов не могут посещать матчи ЦСКА из Fan ID, а значит, всё своё внимание они переключили на хоккей. Из одного бойкота выходят, в другой заходят – именно такой лейтмотив поведения главного болельщицкого актива армейского клуба.

На игру с исторически неудобными динамовцами пришли от силы человек 150, не больше. Они яростно размахивали флагами, скандировали речёвки, но всё это было каплей в море от того, что ещё пять лет назад творилось на играх красно-синих. Возможно, Кубок мэра – это лишь разминка перед скорым стартом сезона КХЛ, и остальные люди подтянутся уже на официальные игры. Картина на предсезонных турнирах пока говорит лишь о том, что никуда фанатский актив возвращаться не собирается или его количество сократилось в десятки раз.

РИА Новости

Сам матч начался с резвых атак армейцев, которые, естественно, были в статусе безоговорочного фаворита. Братское «Динамо» решило играть на контратаках, и, по сути, первая же их резвая вылазка привела к голу в ворота голкипера Александра Шарыченкова. Владислав Михайлов с передачи опытного Ильи Каблукова отправил шайбу в ворота соперника 1:0.

Но в целом хоккеисты ЦСКА выглядели более цельно на льду, лишь подтверждая незыблемый статус обладателя Кубка Гагарина последних двух лет. И за пару минут до конца первого периода сравняли счёт. С передач Никиты Нестерова и Константина Акулова шайбу сильным броском по центру запустил в цель Владислав Каменев 1:1. Так и закончили первый отрезок команды.

РИА Новости

Старт второго отрезка картину матча не поменял. Всё так же армейцы были чуть быстрее и гораздо солиднее почти в каждом компоненте игры. И даже нельзя было сказать, что этот хоккей является летним. Дай ЦСКА возможность, они уже сейчас могли бы оформить третий подряд трофей КХЛ. Банальное выражение о том, что «сезон покажет, кто есть кто» в данном случае нельзя было применить. Спустя четыре с половиной минуты после начала периода фаворит забросил вторую шайбу. Многоходовую комбинацию, начатую Сергеем Плотниковым и продолженную Константином Акуловым, завершил вторым своим голом в матче Каменев. 1:2.

Бело-голубым оставалось уповать на ошибки в обороне армейцев, но, к досаде динамовцев, их почти не было. Плюсом ко всему ближние скамейки прямо-таки располагали обе команды по долгу катать шайбу в зонах друг друга, но по понятным причинам более-менее прилично получалось это у ЦСКА. Динамовская оборона трудилась в поте лица. А расслабленный тренер-чемпион Сергей Фёдоров философским взглядом наблюдал за происходящим. Но не всё в хоккее предсказуемо, и «Динамо» это доказало, когда сравняло счёт в конце периода. Напористые форварды команды буквально затолкали шайбу в ворота армейцев, сотворив шайбу «в раздевалку». Даниил Пыленков оказался проворнее всех на пятачке. 2:2.

РИА Новости

Третий период вновь проходил под аккомпанемент армейской активности. Вновь, не прошло пяти минут с начала периода, как ЦСКА вышел вперёд, по инерции продолжая реализовывать уже закончившееся большинство. Даррен Дитц и Максим Мамин ассистировали штатному бомбардиру Михаилу Григоренко 2:3. Дальше были быстрые обоюдные атаки, но показалось, что они лишь определяли некую опасность, но особого пороха в себе не несли. Так игра и закончилась. Эта победа позволит ЦСКА как минимум сыграть в матче за 3-е место на турнире.

источник: «Советский спорт»
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