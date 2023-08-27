«Спартак» прибил ЦСКА. Скандальный Федотов слил команду

Кубок Мэра в этом году откровенно радует. Если в прошлые годы к этому турниру достаточно прохладно относились болельщики и особого внимания прессы не было, то в конце августа 2023 года всё как будто перевернулось на глазах. На первой же игре «Динамо» - ЦСКА был аншлаг, да и сам хоккей не подкачал в плане качества. Ну а в финал и вовсе вышли армейцы и «Спартак», тем самым, впервые за долгие годы проведения турнира, обеспечив столицу большим предсезонным боевиком.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ФИНАЛ

И ЦСКА, и «Спартак» на коротком двухматчевом пути турнира не встретили особого сопротивления. У красно-синих хоккеистов сложности были только в «братском» дерби с «Динамо», а красно-белые довольно буднично обыграли подмосковный «Витязь» и «Куньлунь».

В итоге, с какой-то стороны, предсказуемый финал – лучшая команда КХЛ последних нескольких лет и «Спартак» который серьёзно поменялся в межсезонье и выдаёт на данный момент приятный глазу атакующий хоккей с акцентом на постоянное владение шайбой. Главная репетиция перед началом сезона КХЛ и жесточайшая принципиальность поединка – лучше сценария и придумать было нельзя.

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ПОСЛЕДНЯЯ В 2023 ГОДУ ИГРА ИВАНА ФЕДОТОВА?

Основным вратарём на игру главный тренер армейцев Сергей Фёдоров, выпустив опального Ивана Федотова, которому буквально за 10 минут до начала игры ФХР разрешила играть за ЦСКА в официальных матчах только с 01 января 2024 года. Получается, что для Ивана финал Кубка Мэра со «Спартаком» - последний матч в 2023 году.

ОГРЕХИ В ОБОРОНЕ «СПАРТАКА»

Красно-синие, словно заведённые выскочили на лёд и в первые две минуты матча имели реальную возможность открыть счёт. На рандеву с Патриком Рыбаром выскочил Максим Соркин, но пробил вышел ворот. Однако уже через пару минут «Спартак» огрызнулся активностью. Звено Локтионова организовало перестрелку вблизи ворот Федотова, но тщетно.

Удивительно, но играя в большинстве на исходе 11 минуты, «Спартак» вновь допустил выход быстрых армейцев один на один со своим вратарём. Когда сильно увлекаешься атакой, риск хватануть нежданчик – очень велик, тем более что у ЦСКА очень быстрые форварды, которые только и ждут своего шанса исполнить трюк из арсенала «Русской ракеты» Павла Буре.

КРАСНО-БЕЛЫЙ ТОНУС БРОСКОВ

В дальнейшем же, первый период показал, что ЦСКА достаточно трудно играть с нынешним «Спартаком», а уровень мотивации у красно-белых на игру с извечным раздражителем – запредельный. Плюс ко всему, подопечные Фёдорова слишком много удалялись по ходу начального отрезка, что позволило красно-белым заметно превзойти армейцев как по времени в атаке, так и по броскам (23-6).

Говоря боксёрским термином, тонус ударов в какой-тот момент заканчивается нокдауном, и «Спартак» достаточно предсказуемо открыл счёт в матче, использовав первое большинство из трёх. За минуту до конца первого периода, неудержимый на этом турнире Александр Бурмистров (три шайбы!) с передачи Матвея Заседы забросил шайбу, по сути, в армейскую раздевалку. 0:1

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СТАНДАРТНЫЙ АРМЕЙСКИЙ НАТИСК

ЦСКА, конечно же, поддавил с самого начала второго отрезка, но «Спартак» на удивление, не гнулся и даже пытался контратаковать. Игра стала более вязкой. На все атакующие попытки армейцев, красно-белые ставили палки в натиск фаворита, чем заметно усложняли игру обладателю Кубка Гагарина. Учитывая, что подопечные Фёдорова прибывали в некотором замешательстве, для них подобная игра от «Спартака» была неким откровением.

На спартаковское горе атакующий порыв ЦСКА привёл к удалению защитника Никиты Соколова. Настало время крутиться как белке в колесе стражу красно-белых ворот словаку Патрику Рыбару, который вытащил для «Спартака» это тяжёлое меньшинство. Похоже, стало понятно, какой вратарь начнёт регулярный чемпионат КХЛ в команде Алексея Жамнова.

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КОЛИЧЕСТВО В ОЖИДАЕМОЕ КАЧЕСТВО

В спартаковскую сторону сыграла ровно такое же правило долгого давления, как и в армейскую. После продолжительного количества атак, пружина ЦСКА распрямилась и количество атак и бросков переросло в качество.

За пять 5,5 минут до конца второго периода счёт в матче сравнял ещё один лучший голеадор этого турнира Владислав Каменев 1:1. Тренеры «Спартака» запросили просмотр гола, якобы там было нарушение, но судьи утвердили законность шайбы, а красно-белые получили ещё одно меньшинство. Правда, армейцы недоглядели на льду своего шестого хоккеиста и составы уравнялись.

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Под натиском ЦСКА прошла вся концовка второго отрезка. Подсобила армейцам в этом плане лидер спартаковских атак Александр Хохлачёв, впечатавший в борт игрока армейского клуба. Но счёт на табло так и не поменялся.

НЕ ФИНАЛ, А НАСТОЯЩАЯ РУБКА

В третьем периоде уже стало понятно, что для играющих в финале команд это был уже не просто финал традиционного московского турнира, а нечто большее. Вся картина матча больше походила на напряжённую игру в плей-офф Кубка Гагарина. Невероятные скорости как бы говорили о том, что на глазах переполненных трибун «Мегаспорта» творится история. Одна атака накатывалась на другую. Конечно, люди такого хоккея ждали всё лето. Особенно поражала физическая готовность команд – никаких ватных и прямых ног, только движение.

Количество удалений в третьем отрезке вновь превалировало у армейцев, как и первом периоде. Но «Спартак» не спешил пользоваться прекрасными возможностями для того, чтобы выйти вперёд. Хотя третье по счёту большинство красно-белых в третьем периоде прошло в постоянной бомбардировке ворот Ивана Федотова.

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И всё-таки с четвертой попытки «Спартак» реализовал лишнего. Почти две минуты красно-белые комбинировали в армейской зоне, в итоге шайба пришла к такому мастеру, как Александр Хохлачёв, который на классе прошил Федотова хлёстким броском 1:2. А играть оставалось три с небольшим минуты. А еще через минуту с небольшим прорыв по флангу и филигранный по точности бросок Максима Цыплакова позволил «Спартаку» уйти в отрыв 1:3. И поставил точку в этом финале. За пару минут до конца ЦСКА окончательно развалился и позволили номинальным гостям провести ещё пару серьёзных контратак.