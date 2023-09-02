Самый северный клуб в мире дебютировал в ВХЛ. «Норильск» играет рядом с Полярным кругом

2 сентября в Норильске состоялся первый в истории города матч Всероссийской хоккейной лиги. Новый хоккейный клуб «Норильск» – самая северная профессиональная хоккейная команда в мире – дебютировал на домашней арене во дворце спорта «Арктика» матчем против «Нефтяника» из Альметьевска. Инициатором создания команды выступил президент «Норникеля», глава попечительского совета «Ночной хоккейной лиги» Владимир Потанин.

Норильск – спортивная столица Заполярья, поэтому принимать у себя большие спортивные события город умеет и любит. И первый для северян матч ВХЛ по традиции стал настоящим праздником для зрителей. Яркое предматчевое шоу и развлекательная программа восхитили любителей хоккея. Слоган команды – «Мы Родина Льда!» – влюбил в себя болельщиков с первых секунд.

Большим сюрпризом стало выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой. Известная фигуристка похвалила обновленную арену «Арктики», а за день до старта ВХЛ успела пообщаться с юными спортсменами из местных школ.

«За последние полтора года я побывала во многих городах в России. Очень приятно следить за тем, что абсолютно во всех городах сегодня активное развитие получают именно зимние виды спорта – фигурное катание и хоккей», – подчеркнула Анна Щербакова. – «Я поздравляю Норильск с тем, что здесь появилась своя профессиональная команда! Сегодня у хоккеистов-северян первый матч, поэтому хочу пожелать «Норильску» осуществить все задуманное, справиться с поставленными задачами, а в дальнейшем ставить еще более амбициозные цели и всегда их добиваться. Успехов и здоровья!».

Анна Шамина

Чемпионка выступила на льду «Арктики» под волшебный трек «Кометы» исполнительницы polnalyubvi. А продолжилось открытие эффектным световым шоу, под которое местная команда вышла на лёд.

Перед стартом матча всех присутствующих поприветствовал старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин: «Я хочу поздравить всех участников и болельщиков с дебютом команды Норильска! Уверен, что нам есть что показать на льду: мы проявим северный характер, мужество и отвагу. И пускай игра профессиональных хоккеистов станет хорошим стимулом для подрастающего поколения молодых норильских спортсменов и воспитанников спортивных школ. Добро пожаловать домой, большой хоккей!»

Матч-открытие сезона ВХЛ для «Норильска» выдался непростым. В первом периоде, несмотря на большое количество атак со стороны обеих команд, счет открыть не удалось. Михаил Анисин, обладатель Кубка Гагарина-2012, а ныне – игрок «Норильска», в перерыве отметил, что у его новой команды большие перспективы.

«У нас дружный коллектив, несмотря на то, что команда только собралась, ребята из разных городов приехали в Норильск. От руководства до уборщицы ледового дворца – у нас единая, дружная семья вместе с нашими зрителями. Думаю, за счет трудолюбия и поддержки норильчан мы сможем всё», – пообещал Михаил Анисин посетителям «Арктики».

Талисманом ХК «Норильск» стал белый медведь Бушай. Традиционный для арктического города образ уже стал любимчиком зрителей и символом семейного счастья – на трибуне в перерыве один из зрителей с помощью белого мишки сделал предложение своей избраннице, а она, конечно, сказала «да!».

Во втором периоде на льду снова развернулась активная борьба. Первым автором забитой шайбы для ХК «Норильск» во Всероссийской хоккейной лиге стал Данила Дяденькин. Точный бросок привёл в восторг болельщиков в «Арктике».

Анна Шамина

«Эмоции, конечно, зашкаливали», – поделился Данила Дяденькин после матча. – «Полные трибуны, первая игра в истории Норильска. Получилось, что первым забил, очень доволен был, прям эмоции через край. На трибуны смотрю – там все радостные, это очень классно!»

Отыграться гостям во втором периоде не удалось. А вот третий период они начали с большим напором – и уже через минуту счет на табло стал 1:1, благодаря шайбе Кирилла Крутова. А ещё через пару минут игрокам «Нефтяника» удалось выйти вперед – отличился Артур Бровкин. Норильчане бросились в атаку, но ворота гостей оставались неприступными – вплоть до предпоследней минуты матча. Алексей Мастрюков вернул «Норильск» в игру своим точным броском. 2:2 – и вновь трибуны «Арктики» взорвались в радостном порыве. Дополнительное время также не помогло выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов удача улыбнулась «Нефтянику», 2:3 – с таким итоговым счётом забирают гости первые очки в сезоне ВХЛ.

Анна Шамина

«Все мы хотим большего, но, тем не менее, я думаю, что мы порадовали наших болельщиков. Все игроки здорово сыграли, пластались, молодцы, что в конце матча сравняли счёт, но немного не пошло на буллитах. Мы не расстраиваемся – через день новая домашняя игра, так что сегодня ужин и отдых, а с завтрашнего дня продолжаем работать», – отметил после матча главный тренер «Норильска» Айдар Мусакаев.

Следующий матч ХК «Норильск» проведет во дворце спорта «Арктика» уже 4 сентября против самарской команды ЦСК ВВС. Новые соперники норильчан также потерпели поражение в первом матче сезона, поэтому жажда победы будет гнать обе команды вперёд.