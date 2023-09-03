Российский хоккеист устроил на борту пьяный дебош. Самолёт пришлось экстренно сажать

Четыре года назад зимние праздники в России ознаменовал очередной алкогольный скандал. Новогодний рейс из Сочи в Москву был неожиданно прерван из-за пьяного дебоша, устроенного на борту одним из пассажиров. Имя виновника некоторое время пытались скрыть, и вскоре стало ясно, почему.

Им оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.

КРИЧАЛ И МАТЕРИЛСЯ

Олег Сапрыкин - в прошлом известный хоккеист. Большую часть карьеры спортсмен провел в ЦСКА, однако помимо российской лиги крайний нападающий успел зарекомендовать себя в НХЛ, проведя 5 лет в составе «Калгари» и год в «Оттаве». Удалось добиться успеха и в сборной: в 2009 он стал чемпионом мира в Швейцарии. Последним клубом хоккеиста стал «Салават Юлаев», в котором он провел сезон-15/16.

В новогоднюю ночь спортсмен вместе с семьей отправился в Москву. Перелет проходил штатно, пока самолет не пришлось экстренно остановить в Воронежском аэропорту. Виновником инцидента обстоятельств стал Олег Сапрыкин, который устроил пьяный дебош на борту.

РИА Новости

Изрядно выпивший спортсмен начал кричать на весь самолёт и материться. Из-за отказа стюардессы налить ему спиртного, тот якобы ударил её со всей силы, после чего девушка упала на пол, получив повреждение. Пассажира бизнес-класса пытались утихомирить, но к желаемому результату это не привело. Сообщалось, что досталось и человеку, который сидел на соседнем кресле.

После остановки в Воронеже в отношении буйного спортсмена завели административное дело.

«НИКАКОЙ АГРЕССИИ НЕ БЫЛО»

После вскрытия личности в СМИ появился видеоролик, на котором действительно запечатлен изрядно выпивший мужчина… который, однако, совершенно не похож на Сапрыкина. Впоследствии хоккеист обратился с заявлением о том, что данные о его нападении на стюардессу - клевета.

- Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже. Был словесный конфликт. Но никто не вставал со своих мест. Да, я шумно себя вел, но никакой агрессии с моей стороны не было. Я никому не угрожал, не портил салон. Не бил ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Возможно, мы вели себя шумновато, но все-таки был Новый год, праздник, - рассказал Сапрыкин.

По словам хоккеиста, словесная перепалка действительно имела место, однако он не был её зачинщиком. Сапрыкин отметил, что им сообщили об экстренной посадке в Воронеже из-за возникшей массовой драки, в которой он, по собственному признанию, не принимал участия. В интервью журналистам Сапрыкин отметил, что собирается отстаивать свою репутацию в суде, но в итоге, судя по всему, делать этого не стал: историю просто замяли.

- С меня взяли административный штраф за нецензурную брань в общественном месте. 500 или 1000 рублей. Полиция внимательно изучила видеозапись камер, установленных на борту. И отпустила. Я ведь ни на кого не нападал. Если бы это случилось, я бы не находился сейчас дома, - рассказал Сапрыкин «Спорт-Экспрессу».