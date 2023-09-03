ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский хоккеист устроил на борту пьяный дебош. Самолёт пришлось экстренно сажать

Спортсмена не смутило даже присутствие жены.
Российский хоккеист устроил на борту пьяный дебош. Самолёт пришлось экстренно сажать
03 сентября 2023 17:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Четыре года назад зимние праздники в России ознаменовал очередной алкогольный скандал. Новогодний рейс из Сочи в Москву был неожиданно прерван из-за пьяного дебоша, устроенного на борту одним из пассажиров. Имя виновника некоторое время пытались скрыть, и вскоре стало ясно, почему.

Им оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.

КРИЧАЛ И МАТЕРИЛСЯ

Олег Сапрыкин - в прошлом известный хоккеист. Большую часть карьеры спортсмен провел в ЦСКА, однако помимо российской лиги крайний нападающий успел зарекомендовать себя в НХЛ, проведя 5 лет в составе «Калгари» и год в «Оттаве». Удалось добиться успеха и в сборной: в 2009 он стал чемпионом мира в Швейцарии. Последним клубом хоккеиста стал «Салават Юлаев», в котором он провел сезон-15/16.

В новогоднюю ночь спортсмен вместе с семьей отправился в Москву. Перелет проходил штатно, пока самолет не пришлось экстренно остановить в Воронежском аэропорту. Виновником инцидента обстоятельств стал Олег Сапрыкин, который устроил пьяный дебош на борту.

РИА Новости

Изрядно выпивший спортсмен начал кричать на весь самолёт и материться. Из-за отказа стюардессы налить ему спиртного, тот якобы ударил её со всей силы, после чего девушка упала на пол, получив повреждение. Пассажира бизнес-класса пытались утихомирить, но к желаемому результату это не привело. Сообщалось, что досталось и человеку, который сидел на соседнем кресле.

После остановки в Воронеже в отношении буйного спортсмена завели административное дело.

«НИКАКОЙ АГРЕССИИ НЕ БЫЛО»

После вскрытия личности в СМИ появился видеоролик, на котором действительно запечатлен изрядно выпивший мужчина… который, однако, совершенно не похож на Сапрыкина. Впоследствии хоккеист обратился с заявлением о том, что данные о его нападении на стюардессу - клевета.

- Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже. Был словесный конфликт. Но никто не вставал со своих мест. Да, я шумно себя вел, но никакой агрессии с моей стороны не было. Я никому не угрожал, не портил салон. Не бил ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Возможно, мы вели себя шумновато, но все-таки был Новый год, праздник, - рассказал Сапрыкин.

По словам хоккеиста, словесная перепалка действительно имела место, однако он не был её зачинщиком. Сапрыкин отметил, что им сообщили об экстренной посадке в Воронеже из-за возникшей массовой драки, в которой он, по собственному признанию, не принимал участия. В интервью журналистам Сапрыкин отметил, что собирается отстаивать свою репутацию в суде, но в итоге, судя по всему, делать этого не стал: историю просто замяли.

- С меня взяли административный штраф за нецензурную брань в общественном месте. 500 или 1000 рублей. Полиция внимательно изучила видеозапись камер, установленных на борту. И отпустила. Я ведь ни на кого не нападал. Если бы это случилось, я бы не находился сейчас дома, - рассказал Сапрыкин «Спорт-Экспрессу».

источник: «Советский спорт»
СКА начал с натужной победы. «Динамо» играло слишком пассивно
СКА начал с натужной победы. «Динамо» играло слишком пассивно
Клуб Романа Ротенберга минимально обыграл бело-голубых в первом матче сезона.
02.09.2023 19:53
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Самый северный клуб в мире дебютировал в ВХЛ. «Норильск» играет рядом с Полярным кругом
Самый северный клуб в мире дебютировал в ВХЛ. «Норильск» играет рядом с Полярным кругом
На обновлённой арене клуба выступила олимпийская чемпионка Щербакова.
02.09.2023 19:45
Хоккей
автор: Сергей Перемутов
Федотов вышел на лёд. ЦСКА заставит IIHF считаться с законами РФ
Федотов вышел на лёд. ЦСКА заставит IIHF считаться с законами РФ
Действующие обладатели Кубка Гагарина пошли ва-банк.
01.09.2023 23:37
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Кубок Открытия у «Ак Барса». Федотов не спас ЦСКА от чувствительного поражения
Кубок Открытия у «Ак Барса». Федотов не спас ЦСКА от чувствительного поражения
Казанцы уверенно обыграли армейцев в первом матче сезона КХЛ-2023/2024.
01.09.2023 21:42
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
«Гегемония ЦСКА? Нам по силам с этим разобраться». Капитан «Динамо» не скрывает амбиций
«Гегемония ЦСКА? Нам по силам с этим разобраться». Капитан «Динамо» не скрывает амбиций
Андрей Миронов нашёл даже пользу от недопуска России на международные турниры.
01.09.2023 12:30
Хоккей
автор: Никита Плохих
Доедет ли Кубок Гагарина до Казани? Главные интриги сезона КХЛ
Доедет ли Кубок Гагарина до Казани? Главные интриги сезона КХЛ
1 сентября стартует 16-й сезон. И уже первый матч может стать скандальным.
31.08.2023 12:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
«У ЦСКА нет конкурентов, а Жамнов переродил «Спартак». Кожевников - о рестарте сезона КХЛ
«У ЦСКА нет конкурентов, а Жамнов переродил «Спартак». Кожевников - о рестарте сезона КХЛ
Двукратный олимпийский чемпион ждет прорыва от Никиты Гусева и Арсения Грицюка в новом розыгрыше.
29.08.2023 16:15
Хоккей
автор: Никита Плохих
Федотов — не готов. Командировка в США — спасение для игрока и ЦСКА
Федотов — не готов. Командировка в США — спасение для игрока и ЦСКА
Иван Федотов не сможет играть в КХЛ до 1 января, поэтому оптимальным вариантом будет отпустить его в «Филадельфию».
27.08.2023 23:01
Хоккей
автор: Юрий Усынин
«Спартак» «прибил» ЦСКА. Скандальный Федотов слил команду
«Спартак» «прибил» ЦСКА. Скандальный Федотов слил команду
Красно-белые в напряжённом матче обыграли армейцев и забрали главный предсезонный турнир Москвы.
27.08.2023 21:30
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.