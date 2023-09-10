Федотов снова не спас ЦСКА. Армейцы 50 раз бросили в створ, но уступили «Куньлуню»

На старте регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 всё перевернулось с ног голову. На череду поражений столичных армейцев «Куньлунь» ответил совершенно неожиданной победной серией из трёх матчей на старте и вышел в лидеры первенства. Однако в своём последнем матче китайский клуб всё-таки уступил, и не кому-нибудь, а фавориту сезона казанскому «Ак Барсу». ЦСКА же, напротив, после неудачных матчей разгромил «Нефтехимик».

Но в противостоянии подопечных Сергея Фёдорова и Виктора Игнатьева есть своя интрига – «Куньлунь» в последних трёх матчах обыгрывал армейцев, а это значит, что нынешняя встреча в Мытищах статистически изначально была не в пользу обладателя Кубка Гагарина.

ЦСКА НА КОНЕ

Главная интрига матча была в том – поймает ли кураж многоопытный вратарь «Куньлуня» Джереми Смит. И армейцы с первых же минут начали обрабатывать ловушки и щетки североамериканской стены. В самом начале матча ЦСКА получил большинство, (неосторожно сыграл Девин Броссо), и недолго раскатывая гости открыли счёт. Павел Корнаухов неотразимо швырнул шайбу в угол ворот.

После заброшенной шайбы подопечные Сергея Фёдорова имели подавляющее преимущество, обстреливая с разных позиций ворота хозяев. В эти минуты становилось не очень понятно, каким образом китайский клуб так высоко забрался в турнирной таблице. Даже номинальное четвёртое звено армейцев устраивало дикие пляски зоне хозяев. Постоянно создавалось ощущение, что у гостей на одного игрока больше на льду. Так казалось из-за постоянной подстраховки друг друга в армейском коллективе. Все подборы оставались за красно-синими. Если бы не блестящая игра Смита, китайский клуб мог уйти на перерыв в гораздо худшем настроении.

ХК ЦСКА

ВОССТАВШИЙ КИТАЙ

Начало второго периода осталось за «Куньлунь». Такое течение матча не могло устроить одного из лидеров регулярки, поэтому они обозначили своё преимущество и даже нанесли несколько неопасных бросков по воротам Ивана Федотова. Но всё это продолжалось ровно до того момента, пока армейцы не получили очередное большинство. Гости удерживали шайбу в зоне китайского клуба, а один бросок даже попал в каркас ворот Смита.

Благодаря ближней скамейке, подопечным Виктора Игнатьева в середине второго отрезка удалось перевести игру в зону ЦСКА и организовать подобие штурма ворот. Армейцы из-за этой активности привезли себе удаление и Брэндон Ип достаточно быстро сквитал разницу в счёте после того, как его серией передач вывели на пустые ворота.

КХЛ

Казалось, что теперь преимущество, прежде всего, моральное перейдёт к «Куньлуню», но быстро пришли в себя красно-синие хоккеисты, переведя игру в зону хозяев. Однако всё это ни к чему не привело. Команды уехали на перерыв, сохраняя равные шансы перед третьим периодом.

КУРЬЁЗЫ СУДЬБЫ

Третий отрезок ЦСКА взял с места в карьер. Вновь, масса бросков, часть из которых представляла непосредственную опасность для ворот «Куньлуня», но хозяева дворца в Мытищах отбились. Очень вовремя случилось большинство у китайской команды. Все две минуты хозяева возили шайбу по зоне армейцев, не угрожая воротам Федотова. Когда уже Даррен Дитц собирался выскочить на лёд, подопечные Игнатьева организовали гол. Многоходовочка с участием Мёркли и Родевальда закончилась точным броском в створ последнего. Таким образом, за 10 минут до конца третьего периода, красно-синие оказались в сложном положении.

ХК ЦСКА

Гости отыгрались благодаря курьёзному голу. Армейцы спокойно контролировали шайбу в зоне «Куньлуня», и обычный наброс от Нестерова закончился взятием ворот. Один из лучших игроков сегодняшнего матча Пу подставил конёк под бросок, и шайба по какой-то замысловатой траектории парашютиком опустилась за спину вратаря.

Команды докатились до логичного овертайма, где китайские хоккеисты воспользовались очередным авантюрным решением Сергея Фёдорова сменить вратаря на шестого полевого игрока, забросив со своей половины в пустые ворота. Этим счастливчиком оказался Родевальд, у которого дубль в сегодняшней игре. А ЦСКА в четвёртый раз подряд уступил «Куньлуню».

«Куньлунь» - ЦСКА- 2:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Карнаухов (Григоренко, Нестеров), 03:00 – 0:1. Ип (Фу, Пу), 28:58 – 1:1. Родевальд (Меркли, Пу), 47:27 – 2:1. Нестеров, 52:00 – 2:2. Родевальд (Сомерби), 61:12 – 3:2.