ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Федотов снова не спас ЦСКА. Армейцы 50 раз бросили в створ, но уступили «Куньлуню»

Красно-синие проигрывают китайскому клубу в четвёртый раз подряд.
Федотов снова не спас ЦСКА. Армейцы 50 раз бросили в створ, но уступили «Куньлуню»
10 сентября 2023 18:42
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК ЦСКА

На старте регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 всё перевернулось с ног голову. На череду поражений столичных армейцев «Куньлунь» ответил совершенно неожиданной победной серией из трёх матчей на старте и вышел в лидеры первенства. Однако в своём последнем матче китайский клуб всё-таки уступил, и не кому-нибудь, а фавориту сезона казанскому «Ак Барсу». ЦСКА же, напротив, после неудачных матчей разгромил «Нефтехимик».

Но в противостоянии подопечных Сергея Фёдорова и Виктора Игнатьева есть своя интрига – «Куньлунь» в последних трёх матчах обыгрывал армейцев, а это значит, что нынешняя встреча в Мытищах статистически изначально была не в пользу обладателя Кубка Гагарина.

ЦСКА НА КОНЕ

Главная интрига матча была в том – поймает ли кураж многоопытный вратарь «Куньлуня» Джереми Смит. И армейцы с первых же минут начали обрабатывать ловушки и щетки североамериканской стены. В самом начале матча ЦСКА получил большинство, (неосторожно сыграл Девин Броссо), и недолго раскатывая гости открыли счёт. Павел Корнаухов неотразимо швырнул шайбу в угол ворот.

После заброшенной шайбы подопечные Сергея Фёдорова имели подавляющее преимущество, обстреливая с разных позиций ворота хозяев. В эти минуты становилось не очень понятно, каким образом китайский клуб так высоко забрался в турнирной таблице. Даже номинальное четвёртое звено армейцев устраивало дикие пляски зоне хозяев. Постоянно создавалось ощущение, что у гостей на одного игрока больше на льду. Так казалось из-за постоянной подстраховки друг друга в армейском коллективе. Все подборы оставались за красно-синими. Если бы не блестящая игра Смита, китайский клуб мог уйти на перерыв в гораздо худшем настроении.

ХК ЦСКА

ВОССТАВШИЙ КИТАЙ

Начало второго периода осталось за «Куньлунь». Такое течение матча не могло устроить одного из лидеров регулярки, поэтому они обозначили своё преимущество и даже нанесли несколько неопасных бросков по воротам Ивана Федотова. Но всё это продолжалось ровно до того момента, пока армейцы не получили очередное большинство. Гости удерживали шайбу в зоне китайского клуба, а один бросок даже попал в каркас ворот Смита.

Благодаря ближней скамейке, подопечным Виктора Игнатьева в середине второго отрезка удалось перевести игру в зону ЦСКА и организовать подобие штурма ворот. Армейцы из-за этой активности привезли себе удаление и Брэндон Ип достаточно быстро сквитал разницу в счёте после того, как его серией передач вывели на пустые ворота.

КХЛ

Казалось, что теперь преимущество, прежде всего, моральное перейдёт к «Куньлуню», но быстро пришли в себя красно-синие хоккеисты, переведя игру в зону хозяев. Однако всё это ни к чему не привело. Команды уехали на перерыв, сохраняя равные шансы перед третьим периодом.

КУРЬЁЗЫ СУДЬБЫ

Третий отрезок ЦСКА взял с места в карьер. Вновь, масса бросков, часть из которых представляла непосредственную опасность для ворот «Куньлуня», но хозяева дворца в Мытищах отбились. Очень вовремя случилось большинство у китайской команды. Все две минуты хозяева возили шайбу по зоне армейцев, не угрожая воротам Федотова. Когда уже Даррен Дитц собирался выскочить на лёд, подопечные Игнатьева организовали гол. Многоходовочка с участием Мёркли и Родевальда закончилась точным броском в створ последнего. Таким образом, за 10 минут до конца третьего периода, красно-синие оказались в сложном положении.

ХК ЦСКА

Гости отыгрались благодаря курьёзному голу. Армейцы спокойно контролировали шайбу в зоне «Куньлуня», и обычный наброс от Нестерова закончился взятием ворот. Один из лучших игроков сегодняшнего матча Пу подставил конёк под бросок, и шайба по какой-то замысловатой траектории парашютиком опустилась за спину вратаря.

Команды докатились до логичного овертайма, где китайские хоккеисты воспользовались очередным авантюрным решением Сергея Фёдорова сменить вратаря на шестого полевого игрока, забросив со своей половины в пустые ворота. Этим счастливчиком оказался Родевальд, у которого дубль в сегодняшней игре. А ЦСКА в четвёртый раз подряд уступил «Куньлуню».

«Куньлунь» - ЦСКА- 2:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Карнаухов (Григоренко, Нестеров), 03:00 – 0:1. Ип (Фу, Пу), 28:58 – 1:1. Родевальд (Меркли, Пу), 47:27 – 2:1. Нестеров, 52:00 – 2:2. Родевальд (Сомерби), 61:12 – 3:2.

источник: «Советский спорт»
Сенсация сезона — пионеротряд Ларионова! Легенда хоккея строит команду-чемпиона
Сенсация сезона — пионеротряд Ларионова! Легенда хоккея строит команду-чемпиона
Лидеры нижегородского «Торпедо» — сегодняшние и вчерашние юниоры.
09.09.2023 21:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
12 лет со дня трагедии ярославского «Локомотива». Хоккеисты разбились, даже не взлетев
12 лет со дня трагедии ярославского «Локомотива». Хоккеисты разбились, даже не взлетев
7 сентября 2011 года около аэропорта «Туношна» в авиакатастрофе погиб весь состав железнодорожников.
07.09.2023 10:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Птенцы Ларионова нанесли первое поражение СКА. Ротенберг был вне себя
Птенцы Ларионова нанесли первое поражение СКА. Ротенберг был вне себя
«Торпедо» в скоростной игре обыграло гостей из Питера в регулярке КХЛ.
06.09.2023 22:19
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Магнитная буря в Москве. «Металлург» в ярком матче переиграл ЦСКА
Магнитная буря в Москве. «Металлург» в ярком матче переиграл ЦСКА
Победу команды Андрея Разина предопределила игра в неравных составах.
05.09.2023 22:06
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Российский хоккеист устроил на борту пьяный дебош. Самолёт пришлось экстренно сажать
Российский хоккеист устроил на борту пьяный дебош. Самолёт пришлось экстренно сажать
Спортсмена не смутило даже присутствие жены.
03.09.2023 17:00
Хоккей
автор: Сергей Чиков
СКА начал с натужной победы. «Динамо» играло слишком пассивно
СКА начал с натужной победы. «Динамо» играло слишком пассивно
Клуб Романа Ротенберга минимально обыграл бело-голубых в первом матче сезона.
02.09.2023 19:53
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Самый северный клуб в мире дебютировал в ВХЛ. «Норильск» играет рядом с Полярным кругом
Самый северный клуб в мире дебютировал в ВХЛ. «Норильск» играет рядом с Полярным кругом
На обновлённой арене клуба выступила олимпийская чемпионка Щербакова.
02.09.2023 19:45
Хоккей
автор: Сергей Перемутов
Федотов вышел на лёд. ЦСКА заставит IIHF считаться с законами РФ
Федотов вышел на лёд. ЦСКА заставит IIHF считаться с законами РФ
Действующие обладатели Кубка Гагарина пошли ва-банк.
01.09.2023 23:37
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Кубок Открытия у «Ак Барса». Федотов не спас ЦСКА от чувствительного поражения
Кубок Открытия у «Ак Барса». Федотов не спас ЦСКА от чувствительного поражения
Казанцы уверенно обыграли армейцев в первом матче сезона КХЛ-2023/2024.
01.09.2023 21:42
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.