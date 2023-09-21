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«Лада» выиграла у ЦСКА впервые за 14 лет. Чемпион был ужасен

Армейцы потерпели шестое поражение в девяти матчах КХЛ.
«Лада» выиграла у ЦСКА впервые за 14 лет. Чемпион был ужасен
21 сентября 2023 20:32
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Дебютант КХЛ тольяттинская «Лада» продолжает выдавать отменную серию игр после стартового провала. Автозаводцы умудрились перебороть лидера Востока магнитогорский «Металлург», а заодно и челябинский «Трактор». Подопечные Олега Браташа набирают очки пять матчей кряду.

ЦСКА же отправился на выезд в грустном расположении духа. Виной тому - поражение в Москве от «Локомотива». Да и вообще, лишь три победы на старте - явно не тот результат, которого ждали от обладателя Кубка Гагарина тренеры и болельщики клуба.

ЦВЕТ НАСТРОНИЯ «ЛАДЫ»

Судя по шумовому фону, который можно было услышать на «Лада-Арене», местные болельщики очень соскучились по встречам родного клуба с элитными командами. Столичных армейцев местные любители хоккея не видели целую вечность.

«Лада» на правах хозяев начала матч значительно активнее подопечных Сергея Фёдорова, попытавшись сходу пробить вратаря Шарыченкова с разных позиций. Особенно в этом плане старалось первое звено тольяттинцев, где тон задают Трой Джозефс, Скотт Космачук и многоопытный Дмитрий Кугрышев, успевший к отчётной игре набрать уже 7 результативных баллов (0+7).

Источник фото: ХК «Лада»

ВОЗ ЦСКА И НЫНЕ ТАМ

Казалось, что в середине первого отрезка гости выровняли игру и начинают вить свои кружева в зоне автозаводцев, но это только показалось. «Лада» продолжила свои стремительные атакующие действия. Без изюминки и хитрости, зато с напором, которому могли бы позавидовать многие в КХЛ. Желание у новичка лиги хоть отбавляй.

Так команды и докатали стартовый отрезок. Вроде бы при преимуществе ЦСКА в плане техничности и осмысленности в атаке, но при этом страсть, которую демонстрировала «Лада» достойна отдельных оваций.

ГРУСТНОЕ АРМЕЙСКОЕ БОЛЬШИНСТВО

Второй период вроде вновь значительно активнее начали статусные гости. Была даже попытка вдавить пятёрку «Лады» в их зоне, но хозяева в доблестью вышли из под жестокого прессинга и даже провели несколько своих контратак. В довесок к длительному владению, столичные хоккеисты получили большинство, при этом у ЦСКА по началу сезона большие проблемы с реализацией лишнего - лишь 22-е место в КХЛ.

Источник фото: ХК ЦСКА

Ближе к середине второго периода гости зевнули выход один на один Космачука, но спас Шарыченков. Усыпили бдительность армейского коллективы подопечные Браташа. Раннее за москвичами такого не наблюдалось. Что-то сломалось в механизме Сергея Фёдорова, а починка требует времени.

ШАЙБЫ КАК ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ

На 34-й минуте автозаводцы не выдержали шквала армейских атак. Масса бросков с кучей рикошетов дезориентировала прекрасно игравшего Владислава Подъяпольского и Максим Мамин, по сути в пустые ворота спокойно уложил шайбу.

«Лада» ответила молниеносно. Для начала Дмитрий Кугрышев выскочил на рандеву с Шарыченковым и был сбит игроком ЦСКА. Пострадавший же безукоризненно исполнил буллит. Первая шайба Кугрышева в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ. После этого страсти на льду накалились до предела и начали возникать небольшие потасовки. Не прошло и трёх минут, как «Лада» умудрилась ещё и большинство реализовать. Моисеев воспользовался неразберихой в обороне москвичей и спокойно расстрелял ворота Шарыченкова с близкого расстояния.

Источник фото: РИА Новости

Под конец второго периода у тольяттинцев было просто подавляющее преимущество. Игроки ЦСКА выглядели напрочь опустошёнными. «Лада» была быстрее и наглее, и поделать с этим ничего нельзя было. Даже обладатели Кубка Гагарина терялись на фоне страстных действий хозяев.

ФИАСКО ЦСКА

Третья часть матча началась с обоюдных атак, но «Лада» максимально затрудняет движения игрокам армейцев, а те, в свою очередь, не очень понимают что с таким Тольятти можно поделать.

В середине периода «Лада», благодаря быстрой контратаке забросила и третью шайбу. Алтыбармакян поборолся на пятачке и прошил вратаря ЦСКА. Ситуация для гостей стала просто катастрофической. Так и не смогли подопечные Фёдорова найти хоть какие-то оттенки своей фирменной игры в давление. А «Лада» провела образцово-показательный матч и заслуженно победила (в третий раз подряд!).

источник: «Советский спорт»
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