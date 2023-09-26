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КХЛ меняет правила на ходу. Засчитана первая в истории шайба после свистка арбитра

В матче «Спартак» - «Сочи» в ворота хозяев забили удивительный гол.
КХЛ меняет правила на ходу. Засчитана первая в истории шайба после свистка арбитра
26 сентября 2023 21:53
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

КХЛ впереди планеты всей. Точнее, в одном пункте точно - судьи нашей разлюбимой лиги первые в истории хоккея, кто засчитал шайбу в ворота команды, но уже после свистка судьи до самого факта наличия снаряда в сетке ворот.

И случилось это в очередной игре регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» - «Сочи». Ладно бы какая-то ковырялка, не влияющая на течение игры, ну там, десятая шайба или в пустые ворота, но нет, при счёте 1:1, когда вся интрига впереди. Южане проводили длительную осаду ворот красно-белых, столичный клуб судорожно отбивался, но всё произошло как в детском фильме «Приключения Электроника» - ковыряли-ковыряли и заковыряли таки круглую в сеть.

РИА Новости

Но, арбитры успели свистнуть. Казалось, что всё. В таких случаях по любым хоккейным правилам шайба не может быть засчитана, даже если она была забита по всем правилам. Свисток - дока, он же догма, после него не может быть никаких решений в главной игре на льду. Поражает воображение и судейская мотивировка засчитанной шайбы «Сочи» - «Остановка игры не повлияла на взятие ворот» - вы такое когда-нибудь слышали?

Комментаторы матча судорожно принялись объяснять, что такие ситуации оказывается уже случались в лиге ниже - ВХЛ. Якобы, с сезона 2023-2024 такие шайбы начали засчитывать. Ждём объяснений от хоккейных экспертов судейского корпуса и объяснений от различного рода судейских комиссий КХЛ. Будем интересно услышать официальное мнение как судей, так и чиновников.

P.S. Разъяснение Департамента судейства по голу «Сочи» в матче со «Спартаком».

«На 39-й минуте матча главный судья ошибочно засчитал взятие ворот, произведенное игроком команды ХК «Сочи» Данилой Галенюком.

Данная ситуация не попадает под пункт 2 Правила 31: «Поскольку существует человеческий фактор, связанный с подачей свистка на остановку матча, главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток. Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло».

Данное взятие ворот не может быть засчитано. Лига дополнительно рассмотрит данный эпизод».

источник: «Советский спорт»
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