Молодой хоккеист похоронил карьеру фашистским символом. Найти новую команду будет нереально

За один день до старта нового сезона среди университетских хоккейных команд «Мичиган» принял решение расстаться со своим защитником-второкурсником Джонни Друскинисом. Сперва не было никаких подробностей о ситуации, но так как его профиль оперативно удалили с сайта команды, то сразу всем стало ясно, что дело серьёзное и обратной дороги уже нет.

Молодость – время для ошибок и порой безудержного веселья. Вот только надо понимать, что есть такие темы, над которыми нельзя шутить. Оказалось, что камеры в кампусе университета зафиксировали, как хоккеист рисовал баллончиком с краской свастику рядом с Еврейским центром. Понятно, что он видел в этом, скорее всего, банальную, хоть и глупую, шутку. Попытку поддеть других учеников-евреев. Эдакая форма юмора, переходящая в то, что называется в США буллингом. Вот только юнец не учёл, что это совершенно не тема для каких бы то ни было насмешек, а тем более издевательств над другими учениками.

Руководство команды сразу же приняло решение выгнать защитника из команды. Наказание оказалось суровым, но вполне справедливым. Всё-таки надо понимать, что в 20 лет это уже не несмышлёные дети, а вполне взрослые люди, которые должны нести ответственность за свои слова и тем более поступки. Если парню не хватило ума сообразить, что его действия переходят все границы, то теперь его научит этому жёсткая реальность. Сложно представить, что его теперь захочет видеть в своей команде хоть какой-то университет. Репутацию он себе испоганил окончательно.

Источник фото: ХК «Мичиган»

В прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем Друскинис сыграл за «Росомах» только восемь матчей, в которых не забил ни разу и отдал две результативные передачи. Перспективы Джонни в предстоящем сезоне изначально считались туманными: состав команды пополнили два защитника, перешедшие из других университетов, а также ещё один первокурсник.

С учётом того, что в последний сезон перед попаданием в университетскую команду, Джонни отыграл в USHL за «Три-Сити Шторм» 59 матчей, в которых набрал только восемь очков и целых 159 минут штрафа, то его шансы заиграть на приличном уровне изначально были призрачными. Ну а теперь, конечно, окончательно испарились все надежды.