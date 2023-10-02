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Молодой хоккеист похоронил карьеру фашистским символом. Найти новую команду будет нереально

Джонни Друскинис нарисовал свастику рядом с Еврейским центром кампуса.
Молодой хоккеист похоронил карьеру фашистским символом. Найти новую команду будет нереально
02 октября 2023 16:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: Getty Images

За один день до старта нового сезона среди университетских хоккейных команд «Мичиган» принял решение расстаться со своим защитником-второкурсником Джонни Друскинисом. Сперва не было никаких подробностей о ситуации, но так как его профиль оперативно удалили с сайта команды, то сразу всем стало ясно, что дело серьёзное и обратной дороги уже нет.

Молодость – время для ошибок и порой безудержного веселья. Вот только надо понимать, что есть такие темы, над которыми нельзя шутить. Оказалось, что камеры в кампусе университета зафиксировали, как хоккеист рисовал баллончиком с краской свастику рядом с Еврейским центром. Понятно, что он видел в этом, скорее всего, банальную, хоть и глупую, шутку. Попытку поддеть других учеников-евреев. Эдакая форма юмора, переходящая в то, что называется в США буллингом. Вот только юнец не учёл, что это совершенно не тема для каких бы то ни было насмешек, а тем более издевательств над другими учениками.

Американского хоккеиста исключили из команды за рисование свастики возле Еврейского центра

Руководство команды сразу же приняло решение выгнать защитника из команды. Наказание оказалось суровым, но вполне справедливым. Всё-таки надо понимать, что в 20 лет это уже не несмышлёные дети, а вполне взрослые люди, которые должны нести ответственность за свои слова и тем более поступки. Если парню не хватило ума сообразить, что его действия переходят все границы, то теперь его научит этому жёсткая реальность. Сложно представить, что его теперь захочет видеть в своей команде хоть какой-то университет. Репутацию он себе испоганил окончательно.

Источник фото: ХК «Мичиган»

В прошлом сезоне из-за проблем со здоровьем Друскинис сыграл за «Росомах» только восемь матчей, в которых не забил ни разу и отдал две результативные передачи. Перспективы Джонни в предстоящем сезоне изначально считались туманными: состав команды пополнили два защитника, перешедшие из других университетов, а также ещё один первокурсник.

С учётом того, что в последний сезон перед попаданием в университетскую команду, Джонни отыграл в USHL за «Три-Сити Шторм» 59 матчей, в которых набрал только восемь очков и целых 159 минут штрафа, то его шансы заиграть на приличном уровне изначально были призрачными. Ну а теперь, конечно, окончательно испарились все надежды.

источник: «Советский спорт»
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