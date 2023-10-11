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Союз Барбашёва и «Вегаса» идёт за вторым Кубком Стэнли. Гол россиянина помог одержать первую победу

Перед матчем команде и болельщикам устроили такое шоу, что не победить было невозможно.
Союз Барбашёва и «Вегаса» идёт за вторым Кубком Стэнли. Гол россиянина помог одержать первую победу
11 октября 2023 10:00
автор: Матвей Макаренко
автор фото: НХЛ

Утро начинается не с кофе, а с НХЛ. Долгожданное возвращение лучшей хоккейной лиги в мире свершилось. В ночь на 11 октября состоялись первые матчи регулярного чемпионата. И российских свершений уже хватает.

Открыл старт сезона форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, вписав своё имя в историю текущего розыгрыша турнира уже сейчас. Он отличился первым в 107-м сезоне НХЛ. В общем за матч он оформил дубль и принёс своей команде победу над «Нэшвиллом» в убойной перестрелке (5:3). Но в нашем тексте речь пойдёт о другом герое. Нельзя не упомянуть заслуги и Ивана Барбашёва.

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Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Барбашёв пришёл в команду только в этом году, но сразу стал тут своим. Его тепло приняли, да и сам он показал свой уровень, свою состоятельность. В «Сент-Луис Блюз» форвард явно не был на ведущих ролях, даже среди россиян, а тут прям раскрылся, принося раз за разом важные победы своему клубу и приведя его в конечном итоге к долгожданному титулу Кубка Стэнли.

Источник фото: ХК «Вегас»

В США тоже были удивлены тому, как пошла игра у Ивана в новом клубе. В The Athletic писали статью о нём с заголовком «Вегас» умеет раскрывать таланты». Но петь дифирамбы лишь клубу в этой истории будет неправильно. Сам хоккеист перезагрузился в новой среде и коллективе. Опыт, упорство и трудолюбие позволили выйти ему на ведущие роли. Отдельно стоит отметить и то, как Барбашёв провёл предсезонку. Форвард забивал чуть ли не в каждой игре. Не по куче шайб сразу, но регулярно. Команда же отплачивала ему игровым временем, демонстрируя, что тренерский штаб верит в талант россиянина.

Первый матч сезона «Вегас» проводил против самой молодой команды лиги «Сиэтл Кракен». В прошлом году этот клуб далеко прошёл в плей-офф, удивив всю хоккейную общественность. Это был исторический сезон для «Сиэтла». Ещё более исторический, как мы знаем, сезон выдался и у «Вегаса», поэтому на домашней арене перед игрой прошло самое настоящее шоу. Красочное зрелище, от которого трудно оторвать взгляд. Настоящий перфоманс подготовили в клубе для болельщиков и хоккеистов перед первым матчем сезона. Такое не могло не зарядить на победу.

Вот и вышли на лёд заряженными хоккеисты «Вегаса», а Чандлер Стивенсон отличился уже на 8-й минуте матча. Долго ждать своего шанса не стал и один из лидеров клуба Джонатан Маршессо, который забил свой гол спустя семь минут. Во втором периоде, уже на второй его минуте, последней изящной командной комбинации забил и наш герой Иван Барбашёв. Гости ответили лишь голом Джареда МакКанна. А за 1 минуту и 15 секунд до сирены установил итоговый счёт на табло Джек Айкел.

Источник фото: ХК «Вегас»

Особенно порадовала слаженная командная игра «Вегаса». Игроки будто всё ещё вдохновлены своим прошлогодним чемпионством. С таким запалом можно позариться и на второй титул. Свою состоятельность продолжает доказывать и Иван Барбашёв. Гол в первом же матче придаст ему уверенности в себе и запал на грядущие игры.

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источник: «Советский спорт»
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