Тарасенко забил свой первый гол за «Оттаву» и вдохновил клуб на успех в матче с «Тампой-Бэй»

Сегодня, 16 октября, состоялся матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/24, в котором «Оттава» принимала на своей площадке «Тампу-Бэй».

В двух стартовых матчах «молнии» пропустили аж девять голов. В отсутствие российского голкипера Андрея Василевского, «Лайтнинг» выглядит слишком слабо на последнем рубеже. Хоть подопечным Джона Купера и удалось одержать победу над «Нэшвиллом» (5:3) в первом матче сезона, но уже во второй игре «Тампа-Бэй» допустила первую осечку, проиграв «Детройту» (4:6). Российская звезда «молний» Никита Кучеров в двух стартовых матчах забросил две шайбы и оформил два ассиста.

Подопечные Ди Джей Смита на старте сезона уступили в гостях «Каролине», но в первом домашнем матче сезона реабилитировались и добыли победу над «Филадельфией». «Сенаторы» с хорошим настроем подошли к битве против грозной «Тампы-Бэй» и с первых минут захватили инициативу.

Уже на 8-й минуте первого периода хозяевам удалось открыть счёт. Отличился российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко, который забросил свою первую шайбу в новом сезоне.

Однако «молнии» так просто не сдаются. На 2-й минуте второго периода Энтони Cирелли сравнял счёт. Спустя восемь минут Брэйди Ткачук вновь вывел хозяев вперед. На заключительном отрезке второй 20-минутки команды обменялись заброшенными шайбами. За «Тампу-Бэй» отличился Таннер Жанно, а за «Оттаву» гол забил Мэттью Джозеф. На перерыв коллективы ушли при счёте 3:2 в пользу хозяев. Казалось бы, у «молний» ещё есть шансы переломить ход встречи. Однако в третьем периоде «сенаторы» переиграли соперника, забросив ещё две шайбы. Сначала отличился Брэйди Ткачук, оформивший дубль, а на 58-й минуте окончательный счёт в матче установил Тим Штюцле, поразивший пустые ворота «Тампы-Бэй».

Таким образом, «Оттава» одержала победу со счётом 5:2. Этот успех позволил «Сенаторз» подняться на четвертую строчку Восточной конференции с четырьмя очками в активе. «Тампа-Бэй» опустилась на 13-е место с двумя баллами.

В следующем матче «Оттава» сыграет дома против «Вашингтона». Встреча состоится 19 октября в 02:00 по московскому времени. «Тампа-Бэй» свою следующую игру проведет в гостях 18 октября в 02:30 (мск). Соперником «молний» станет «Баффало».