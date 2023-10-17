Шестёркин спасал и дрался, а у Панарина «украли» гол. «Рейнджерс» укротили «койотов»

В ночь на 17 октября НХЛ вернулась на «Мэдисон-сквер-гарден» — «Нью-Йорк Рейнджерс» проводил первый домашний матч в нынешнем сезоне. В соперники «синерубашечникам» досталась «Аризона Койотс». Кажется, лучше и не придумаешь для хозяев, однако матч показал, что «койоты» сейчас далеко не мальчики для битья.

Летом «Рейнджерс» возглавил Питер Лавиолетт. Обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз» (сезон-2005/2006) с треском провалился в «Вашингтон Кэпиталз», не сумев впервые за девять лет вывести «столичных» в плей-офф, однако всё равно оказался востребован и сразу же получил новую команду.

Матч начался не слишком ярко, явно приберегая всё самое интересное на потом. Счёт был открыт на 15-й минуте первого периода, когда свою четвёртую шайбу в нынешнем сезоне отпраздновал нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. После этого фанаты хозяев могли рассчитывать на более интересное развитие событий, но любимцы их обманули. Следующего гола в исполнении «синерубашечников» им пришлось ждать более 30 минут игрового времени.

На старте второго периода в течение первых трёх минут команды не нанесли ни одного броска в створ ворот. Однако было заметно, что «Рейнджерс» владеют преимуществом и должны начать поход за второй шайбой в сегодняшнем матче. К сожалению болельщиков на трибунах, этот импульс был остановлен из-за Брэйдена Шнайдера. Это именно то, что было так нужно «Аризоне». Гости во время штрафа Шнайдера «потренировались» в реализации лишнего, а затем пожали плоды, огорчив Игоря Шестёркина. Шайбу на свой счёт записал главная звезда «Аризоны» Клейтон Келлер.

После пропущенной шайбы «Рейнджерс» изо всех сил пытались найти тот ритм и скорость, которые были у них в первом периоде. Но постоянные удаления то у одной, то у другой команды постоянно рвали ритм.

Казалось, что на протяжении всего периода чаша весов склоняется не в сторону команды их Нью-Йорка. А под конец второй 20-минутки «Рейнджерс» получили два удаления кряду и позволили «Койотс» сыграть «5 на 3» — до конца периода оставалось всего 1:19.

Здесь на первую роль вышел Игорь Шестеркин и здорово выручил «Рейнджерс», сделав несколько невероятных спасений и позволив своей команде уйти в раздевалку при счёте 1:1.

Ход игры сильно поменялся после невероятной стойкости «Рейнджерс». Хозяева получили нужный импульс и начали путать паутину у ворот Коннора Ингрэма. Решающий гол в матче случился после очередного удаления, но теперь на скамейку штрафников присел игрок «Аризоны». На 49-й минуте Винсент Трочек забил свой первый гол в нынешнем сезоне, однако он фактически «украл» шайбу у Артемия Панарина. 31-летний россиянин нанёс отличный кистевой бросок от синей линии, однако шайба попала крюк клюшки Трочека, после чего и залетела в ворота гостей.

После этого «Рейнджерс» ушли в оборону, полагаясь на систему своего нового главного тренера Питера Лавиолетта и ловушку с расстановкой 1-3-1. Хозяева льда перестали играть в середине площадки, не позволяя сопернику разбежаться. Самый большой шанс в игре для «Аризоны» появился, когда Джейсон Цукер обыграл защиту «Рейнджера», но был задержан и получил пенальти за чуть менее пяти минут до игры.

Это подготовило почву для закрепления Игоря Шестёркина в качестве лучшего игрока матча. Сохраняя спокойствие на протяжении всего матча, россиянин позволил своей команде одержать первую домашнюю победу в сезоне, сохранив на табло счёт 2:1.

Но, возможно, самое интересное случилось после финальной сирены, когда эмоции перелились через край и заставили судей исписать протокол — началась массовая драка. Участие в ней принял и Шестёркин. Россиянин, увидев разъярённого защитника «Аризоны» Мэтта Дамбу, несущегося с кулаками на Джейкоба Трубу, преградил тому путь и просто не позволил добраться до своего одноклубника. Игорь не стал устраивать цирк на льду, а как настоящий лидер команды постарался его предотвратить. По итогу потасовки арбитры выписали пять больших штрафов (три — игрокам «Аризоны» и два — хоккеистам «Рейнджерс») и отправили команды со льда.

«Мы провели великолепный матч, но он был непростым. Из-за постоянных удалений это было больше похоже на игры разума. Я был готов к такому. Сейчас же я просто хочу отдохнуть со своей семьёй», — заявил Шестёркин после матча.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут в ночь на 20 октября, когда к ним в гости пожалует «Нэшвилл Предаторз». «Аризона» уже ближайшим вечером сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».