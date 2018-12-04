Борис Майоров: Воробьев не подсиживал Знарка!

Хоккей 04 декабря 2018 18:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о составе сборной России на Кубок Карьяла и возвращении Олега Знарка на орбиту сборных

Сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав на Кубок Первого канала. Игроки там, спору нет, достойные.

- Но почему в команде нет динамовцев Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого, которые сейчас входят в тройку самых результативных российских игроков?

- Большинство сильнейших игроков КХЛ собрано в СКА и ЦСКА. Поэтому и в сборной больше всего представителей армейских клубов, - рассуждает Борис Майоров. - Это бросается в глаза. Но есть и лучшие представители других клубов. Вот в ноябре многие возмущались – почему в сборной нет Бурдасова из «Салавата Юлаева»? Сейчас Антона пригласили. Локтионов хорошо зарекомендовал себя и на Кубке Карьяла и в «Локомотиве». Поэтому Андрей снова в сборной. В общем-то все игроки, вызванные на Кубок Первого канала – достойные.

По поводу Шипачева могу сказать, что тренеры сборной хорошо знают этого форварда. Если проанализировать игру Вадима в ней есть и «за», и «против». Видимо, у Ильи Воробьева «против» перевесили. А почему – лучше спросить у самого тренера. Наверное, причины у него веские, раз один из самых результативных российских игроков в сборную не привлекается.

- Хорошо. Про Шипачева часто говорят, что он двигается по льду «медленно». Хотя и тут можно спорить. Но Кагарлицкий-то летает по площадке, как ракета!

- Согласен. Кагарлицкий - моторный, скоростной и одновременно очень креативный нападающий. Сейчас Дмитрий в самом расцвете своей карьеры и показывает свои лучшие качества в «Динамо». В олимпийской сборной ему по возрасту делать нечего. А вот в первой его попробовать стоило!

- Экс-наставник сборной России Олег Знарок недавно вернулся в систему ФХР в должности тренера-консультанта. Не будет ли нынешнему главному тренеру сборной России Ильи Воробьеву неуютно от такого соседства?

- Не вижу тут проблемы. У каждого специалиста будет своя работа. И почему между двумя тренерами должны быть трения? В конце концов Воробьев же не виноват, что его назначили главным тренером в сборную России, а потом и в СКА. Илья Знарка не подсиживал, все было открыто. Решение расстаться со Знарком приняло руководство ФХР и питерского клуба. Не думаю, что между тренерами есть какой-то антагонизм.

- И все же консультировать Воробьева Знарок не будет.

- Назначая Знарка консультантом сборных России, руководство ФХР, наверное, посоветовалось и с тренерском штабом нашей главной команды и конкретно с Воробьевым. Поэтому и решили, что они в своей работе пересекаться не будут. Думаю, это правильно.

- МожетЗнарок вернуться на пост главного тренера сборной?

- Никогда не говори никогда. В спорте масса примеров таких возвращений. Взять Курбана Бердыева или Олега Романцева в футбольных клубах. Володя Крикунов снова работает в московском «Динамо». Это совершенно нормальное явление.

Еще вопрос – насколько привычна для Знарка будет должность консультанта. Все же мы привыкли видеть его в роли тренера-практика. Именно на этом поприще он и добился всех своих успехов. А в роли консультанта одной практики мало! Тут надо быть еще и аналитиком, и прогнозистом (в отношении юных игроков) и организатором.

Так что я не удивлюсь, если поработав до конца сезона консультантом, Знарок вернется к более привычной для себя тренерской деятельности.