Исторический гол Овечкина, крах Бобровского, буллит Кучерова. О дне НХЛ

Хоккей 05 декабря 2018 11:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Александр Овечкин стал одним из шести игроков в истории НХЛ, кто забил 20 голов за 14 сезонов – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Совспорта».

1. ГОЛ ОВЕЧКИНА

Это было повторение финала Кубка Стэнли, и теперь «Вегас» оторвался на «Вашингтоне» (5:3). Хотя для гостей все начиналось неплохо, и они вели 2:1 после двух периодов.

Александр Овечкин забил уже 20-й гол в сезоне, хитро добив шайбу в пустой угол, который не успел защитить Марк-Андре Флери.

Ови вышел на второе место среди лучших снайперов лиги. Впереди только Патрик Лайне из «Виннипега» (21). А еще Александр Великий стал лишь шестым игроком в истории НХЛ, кому удавалось забивать по 20 голов за сезон аж 14 раз. Также в этот список входят Яромир Ягр, Матс Сундин, Марсель Дионн (по 17), Майк Гартнер (15) и Мишель Гуле (14). Если же говорить о всей карьере, то Овечкин забил уже гол №627, еще приблизившись к Дэйву Андрейчуку. Он штурмует 14-е место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Размялся! 👊💥👌😄 Публикация от .....PRO NHL..... (@rus_v_nhl) 4 Дек 2018 в 9:18 PST

Кроме того, Овечкин отметился убойным хитом на игроке «Вегаса» Томаше Носеке. Люди спорят, что в момент удара Александр Великий оторвал две ноги ото льда, и за это ему нужно влепить дисквалификацию. Но это спорный момент – я думаю, Ови все сделал чисто. Просто он очень здоровый, и хиты – его стихия.

То же само можно сказать о силовике «Кэпс» Томе Уилсоне, партнере Ови по звену. Но тут нашла коса на камень, потому что Уилсон сам попал под жесткий хит со стороны Райана Ривза, которого удалили до конца матча второй раз подряд.

А вот Том покинул лед с посторонней помощью и в третьем периоде не играл. Ривз же в первом периоде дважды атаковал Уилсона за одну смену, показывая, кто в доме хозяин. Поставил его на место. И вот этот третий период «Вегас» выиграл со счетом 4:1, причем дубль сделал бывший защитник «Вашингтона» Нэйт Шмидт.

Интересная развязка. Ну а «Вегас» набрал ход, одержав шесть побед в семи матчах.

2. КОШМАР БОБРОВСКОГО

На днях я болтал с Артемием Панариным и спросил его: «Вас Сергей Бобровский не обругал в раздевалке после того знаменитого матча в начале сезона, когда он пропустил рекордные для себя восемь шайб?»

Панарин не сразу вспомнил, с кем они играли. Оказалось, что с «Тампой» (2:8). Кстати, это ценное качество для хоккеиста, когда ты умеешь выкинуть все плохое из головы. Надо идти дальше, матч стоят в календаре через день. А потом Артемий добавил: «Нет, Боб не ругался. Но был очень зол и молчал».

Кто бы мог подумать, что через пару суток после разговора Бобровский опять пропустит восемь шайб?! И ведь для «Коламбуса» все так складывалось хорошо. Хозяева вели со счетом 4:1, и Панарин отметился двумя голевыми передачами на Кэма Аткинсона. Его партнер вообще сделал хет-трик. Боб ловил все, что мог.

А потом «Коламбус»… рухнул, пропустив пять шайб подряд во втором периоде. Дубли сделали пацаны из первого звена Джонни Годро и Шон Монахэн, а всего «Калгари» забросил девять шайб. В общем, «Краш, бум, бэнг», как пела группа Roxette. После восьмой шайбы Бобровский отправился в запас, имея ужасный процент отраженных бросков – 69,2.*. А ведь это его контрактный год, елки-палки.

Думаю, все же цена на дважды обладателя «Везина Трофи» как лучшего вратаря лиги не упадет. Но, наверное, в голове Бобровского теперь крутится: «Что за проклятое место – этот «Коламбус», а? Почему мне здесь так не везет?»

Вообще же это был черный день для российских вратарей, потому что еще и Семен Варламов из «Колорадо» пропустил шесть шайб от «Питтсбурга». Два гола ему организовал Евгений Малкин, с которым они вместе брали золото в сборной России в 2012 году. Ну что ж, бывает и такое.

3. БУЛЛИТ КУЧЕРОВА

Трудно представить, что форвард «Тампы» Никита Кучеров не наберет ни одного очка в крутом матче в Детройте, где было заброшено 10 шайб. Но так случилось, и Куч прервал свою бомбардирскую серию из 10 матчей.

Но главное – в другом. «Лайтнинг» уступали 0:2 и 3:5. Однако смогли дожать «Ред Уингз», а победный буллит забросил как раз Кучеров.

Вот я смотрю на Джимми Ховарда из «Детройта». Какие могут быть мысли у голкипера, когда на его ворота выкатывается Кучеров? Что он в любой момент может исполнить свой знаменитый буллит без броска, оставив вратаря в дураках. А сам Никита просто бросает хлестко в угол, и этого голкипер тоже не ждет. В общем, очень сложный форвард для любого стража ворот.

И не пропустим 13-й гол Евгения Дадонова, который он забил в большинстве, закрепив победу «Флориды» над «Бостоном» (5:0). Может, это снова не самая эффектная шайба от Жени. Но я не перестаю восхищаться этим игроком, который так хорошо знает свое дело.

СТАТИСТИКА

Питтсбург – Колорадо – 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Гюнтцель, МАЛКИН, Брассар, Хорнквист, Хорнквист (МАЛКИН), Хорнквист – Бэрри, Содерберг, Нието

П: Малкин (1+1; +1, 0, 2, 17.51)

К: Каменев (0+0; -2, 0, 1, 9.19)

Задоров (0+0; 0, 0, 4, 15.07)

в Варламов (26-32; 81,3.*, 57.47)

Вегас – Вашингтон – 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

Ривз, Бельмар, Икин, Шмидт (2) – Врана, ОВЕЧКИН, Врана (КУЗНЕЦОВ)

В: Овечкин (1+0; -1, 0, 3, 21.57)

Кузнецов (0+1; +2, 2, 5, 19.33)

Орлов (0+0; +2, 0, 1, 21.37)

Коламбус – Калгари – 6:9 (3:1, 2:5, 1:3)

Веренски, Андерсон, Аткинсон (ПАНАРИН), Аткинсон (ПАНАРИН), Фолиньо, Аткинсон – Годро (2), Монахэн (2), Линдхольм, Ткачук, Ханифин, Броди, Царник

К: Панарин (0+2; -3, 0, 2, 18.37)

в Бобровский (18-26; 69,2.*, 46.29)

Флорида – Бостон – 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Хоффман (2), Матесон, Юбердо, ДАДОНОВ

Ф: Дадонов (1+0; +1, 0, 5, 16.58)

Киселевич (0+0; 0, 0, 0, 19.21)

Баффало – Торонто – 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Райнхарт, Айкел (2) – Мэттьюз (2), Гардинер, Марло

Т: Зайцев (0+0; -3, 0, 1, 20.22)

Ожиганов (0+0; 0, 0, 1, 13.48)

Детройт – Тампа-Бэй – 5:6 бул. (2:0, 2:3, 1:2, 0:1)

Нюквист (2), Нильсен (3) – Джозеф (2), Стэмкос, Миллер (СЕРГАЧЕВ), Пакетт, КУЧЕРОВ (п.бул.)

ТБ: Кучеров (0+0; -2, 0, 4, 22.14)

Сергачев (0+1; 0, 0, 5, 18.33)

Айлендерс – Виннипег – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Ли – Труба, Лаури, Элерс

Монреаль – Оттава – 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Друэн, Доми (2), Лехконен, Галлахер – Демело, М.Стоун

Ванкувер – Миннесота – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Лейво, Мотти – Паризе, Сутер, Закер

Лос-Анджелес – Аризона – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Мартинес – Крауз, Шмальц

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.