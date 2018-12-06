«Спартак» и Хохлачев влюбили в себя Мытищи. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 06 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

10 побед в 17 матчах одержал «Спартак» после отставки главного тренера Вадима Епанчинцева.

6 матчей подряд выиграло московское «Динамо» и закрепилось в зоне плей-офф.

5 шайб впервые с начала чемпионата забросил «Спартак». Дубль Александра Хохлачева позволил красно-белым одержать вторую победу в Мытищах, кстати, не самую крупную для них в чемпионате. 19 сентября спартаковцы на «ЦСКА Арене» разгромили «Трактор» с теннисным счетом 6:1.

4 сухаря засушил железнодорожник Александр Салак.

0 шайб забросили участники матча в Новосибирске, судьбу которого решили буллиты. Та же картина наблюдалась 21 ноября в Хабаровске, где «Амур» в серии бросков одолел «Спартак».

СТАТИСТИКА

Сибирь – Металлург – 1:0 Б. (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Сибирь. 5223 зрителя. Гол: Пельтола (реш. бул.). Вратари: Красиков – Кошечкин (Загидулин). Броски: 23-39. Штраф: 4-4.

Локомотив – Амур – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Арена-2000. 7500. Г: Черепанов, Юртайкин, Контиола. В: Салак – Лангхамер. Б: 25-33. Ш: 6-8.

Динамо М – Куньлунь - 4:3 (0:1, 3:1, 1:1). Мегаспорт. 3594. Г: Алексеев (2), Кагарлицкий, И.Макаров – Палола, Савинайнен, Фонтэйн. В: Еременко – Лазушин. Б: 28-31. Ш: 18-8.

ХК Сочи – Динамо Р – 3:2 Б. (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0). Большой. 4247. Г: Архипов, Хомицкий, О’Делл (реш. бул.) – Виделль, Майоне. В: Шикин – Билялов. Б: 32-34. Ш: 12-8.

Спартак – Йокерит – 5:1 (0:0, 1:1, 4:0). Арена Мытищи. 6257. Г: Хохлачев (2), Федоров, Зубов, А.Осипов - Весалайнен. В: Гудачек – Заполски. Б: 30-33. Ш: 30-16.

Слован – Салават Юлаев – 2:5 (0:2, 2:2, 0:1). Словнафт Арена. 4870. Г: Червены, Лишка - Ларсен, Дубровский, Хохряков, Кугрышев (2). В: Чилиак (Штепанек) – Метсола. Б: 33-28. Ш: 12-10.

АНОНС ДНЯ

16.30* Барыс – Трактор КХЛ ТВ

19.30 Витязь – Нефтехимик

19.30 СКА – Ак Барс КХЛ ТВ

19.30 ЦСКА – Авангард Матч ТВ, КХЛ ТВ HD

19.30 Динамо Мн - Торпедо

* Время московское.