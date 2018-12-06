Кого Брагин возьмет в Канаду? Молодежная сборная начала подготовку к МЧМ-2019

Хоккей 06 декабря 2018 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

7 декабря 28 российских игроков (до 20 лет) соберутся в Новогорске, чтобы начать подготовку к молодежному чемпионату мира в Ванкувере.

С кандидатами в молодежную сборную России ее главный тренер Валерий Брагин уже определился. Благо, в этом году игроков для выбора у него хватает. Теоретически наша страна могла бы отправить на этот турнир сразу две команды.

Ну а поскольку регламентом это не предусмотрено, в сборной пройдет достаточно жесткий отбор. Из 28 игроков, которые в пятницу начнут подготовку к чемпионату мира, пятеро уже точно останутся дома. Кто конкретно – решится перед самым вылетом нашей команды за океан – 15 декабря.

При этом в Канаде к сборной России присоединятся еще пять хоккеистов, выступающих ныне в северо-американских лигах. Их имена также заранее известны. Это защитники Александр Алексеев («Ред Дир») и Дмитрий Саморуков («Гельф»), а также нападающие Клим Костин («Сан-Антонио»), Александр Хованов («Монктон») и Иван Чехович («Бе-Коме»).

Среди них особенно интересен выступающий в АХЛ Костин, который отметился там четырьмя заброшенными шайбами. Руководство «Сан-Антонио» уже заявило, что отпустит 19-летнего россиянина на чемпионат мира.

Однако, в итоговую заявку на турнир войдет только 23 игрока. Таким образом, и тем, кто улетит в Канаду или заокеанским игрокам участие в чемпионате не гарантировано.

В рамках подготовки к первенству планеты сборная России уже за океаном проведет три контрольных матча.

19 декабря – со сборной Швеции, 21 декабря – со сборной США и 24 декабря – со сборной Швейцарии. И лишь после этих игр тренерский штаб нашей команды объявит окончательный состав.

Молодежный чемпионат мира-2018/19 стартует при этом 26 декабря. Россияне же начнут выступление на турнире 27-го, наш первый соперник – сборная Дании. А важнейший матч в группе – против канадцев – сборная России проведет 31 декабря.

Напомню, что в ноябре россияне готовились к чемпионату мира в двух разных командах. Одна отправилась в традиционное турне по Канаде, где провела шесть матчей со сборными заокеанских юниорских лиг и добилась уверенной победы в серии – 4:2. Капитаном этой команды был нападающий Павел Шэн, выступающий в КХЛ за «Салават Юлаев».

Вторая молодежная сборная России в это же время отправилась на Турнир четырех наций в Чехии, где сыграла против шведов, финнов и чехов. И также одержала победу в соревновании. Вожаком в этой команде стал форвард Виталий Кравцов, играющий в КХЛ за «Трактор».

СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Вратари: Петр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»).

Защитники: Даниил Валитов («Автомобилист»), Артем Волков («Химик»), Даниил Журавлев («Барс»), Евгений Калабушкин («СКА-Нева»), Антон Малышев («Локо»), Илья Морозов («Сибирь»), Савелий Ольшанский («Зауралье»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Макар Хабаров («Северсталь»).

Нападающие: Артем Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»), Евгений Каницкий («Металлург» Нк), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Артем Николаев, Владислав Цицюра (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Степан Старков («Сочи»), Никита Шашков («Сибирь»), Павел Шэн («Салават Юлаев»), Александр Яремчук («Авангард»).