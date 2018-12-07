Хоккейная классика. Дацюк уже побил рекорд мира. Будет ли рекорд России?

Хоккей 07 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

16 декабря сборная России сыграет с Финляндией на футбольной арене «Санкт-Петербург». Будет ли побит рекорд посещаемости в нашем хоккее?

Лет 10 назад «Советский спорт» выступал с инициативой провести хоккейный ретро-матч на футбольном стадионе «Динамо», который тогда закрывался на реконструкцию. Предложение было смелым и не воплотилось в жизнь. Но теперь мы можем спокойно использовать наследие футбольного чемпионата мира. Поэтому ФХР решила организовать хоккейную игру на красавице-арене «Санкт-Петербург», где проходили, в частности, полуфинал ЧМ (Франция – Англия) и матч за третье место (Бельгия – Англия).

Стадион отличный, зрители в восторге. Но почему же тут не сразиться в хоккей? 16 декабря, матч нашего этапа Евротура между Россией и соседней страной Финляндией, откуда можно приехать в Питер даже на маршрутке. Судя по всему, такой хоккей соберет от 70 тысяч зрителей. Будем ориентироваться на цифру 75 000. Станет ли это рекордом для мирового и отечественного спорта? Вот наш топ-5. И держите в уме, что при таком наплыве публики важно приходить на арену за три часа до начала матча. Тогда и пробок на входе получится избежать, и по всем развлекательным площадкам хватит времени пройтись.

105 491 зритель

Эта встреча состоялась 1 января 2014 года, когда в «Зимней классике» сыграли «Детройт» и «Торонто». Матч состоялся на стадионе Мичиган Стэдиум, Энн-Арбор. «Ред Уингз» уступили по буллитам (2:3). А если вы забыли детали, то спросите о них у Павла Дацюка – капитана олимпийской сборной России и форварда СКА. Он тогда играл за «Детройт».

104 173 зрителя

Столько болельщиков собралось 11 декабря 2010 года на матче… двух студенческих команд – Университета штата Мичиган и Мичиганского университета. Причем два университета не раз устраивали игры на открытом воздухе, собирая гигантские толпы зрителей. Они и ввели моду на подобные шоу, которое затем перекочевало в НХЛ под названием «Зимняя классика».

77 803 зрителя

Эта игра состоялась 7 мая 2010 года на Фельтинс-Арене в Гельзенкирхене, где обычно играет клуб «Шальке 04». Но именно там немцы решили открыть домашний чемпионат мира, сразившись со сборной США. Хозяева победили (2:1) и собрали отличную кассу.

74 554 зрителя

Это четвертый показатель в истории – 6 октября 2001 года на «Спартан Стэдиум» в Ист Лансинг играли тоже два университета: «Мичиган Стэйт Спартанз» и «Мичиган Вулваринз» в рамках соревнования под бодрым названием «Холодная война». Вот на этот показатель и нужно ориентироваться ФХР – можно войти в топ-4, если собрать хотя бы на одного фаната больше на арене «Санкт-Петербург».

55 000 зрителей

Дальше мы перемотаем, и на 12-м месте в истории обнаружим рекорд нашей страны. Пока еще рекорд. Это матч от 5 марта 1957 года, когда сборная СССР сыграла вничью со шведами (4:4) на Центральном стадионе имени Ленина в Москве. Так игра состоялась в рамках чемпионата мира по хоккею. Не сомневаемся, что спустя 61 год этот рекорд для СССР и России неизбежно падет.