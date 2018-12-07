Толчинский продлил победную серию ЦСКА. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 07 декабря 2018 09:01 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

600 матчей в КХЛ провел 38-летний нападающий ЦСКА Александр Попов, раньше выступавший за «Авангард».

41 бросок отразил вратарь «Витязя» Йони Ортио в матче против «Нефтехимика» и внес существенный вклад в победу своей команды.

17 матчей продолжается победная серия ЦСКА. На старте чемпионата у «Автомобилиста» было 18.

11 голов в двух играх забили питерские армейцы обладателю Кубка Гагарина «Ак Барсу», пропустив всего два. Напомню, матч за Кубок открытия в Казани завершился разгромом хозяев со счетом 1:6.

2 дубля в двух последних матчах сделал форвард ЦСКА Сергей Толчинский.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – Авангард – 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). ЛДС ЦСКА. 5200 зрителей. Голы: 1:0 Нестеров 4 (Григоренко, 24.21, б.), 2:0 Толчинский 7 (Вей, Окулов, 24.37, б.), 2:1 Емелин 2 (Франсон, Михеев, 30.17, б.), 3:1 Толчинский 8 (Вей, Марченко, 34.48), 3:2 Зернов 9 (Мартынов, Яремчук, 47.54). Вратари: Сорокин – Бобков (59.27). Броски: 22-26. Штраф: 14-33.

Барыс – Трактор – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Барыс Арена. 4809. Г: Орехов (2), Акользин - Рыбаков. В: Карлссон - Демченко. Б: 32-26. Ш: 4-10.

Витязь – Нефтехимик – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Витязь. 2056. Г: Швец-Роговой, Мозик, Аалтонен - Полашек. В: Ортио - Коротаев. Б: 28-42. Ш: 8-14.

СКА – Ак Барс – 5:1 (3:0, 2:1, 0:0). Ледовый. 12081. Г: Херсли, Плотников (2), Кузьменко, Якупов - Постма. В: Шестеркин – Подъяпольский (Галимов). Б: 29-21. Ш: 4-10.

Динамо Мн – Торпедо – 3:6 (2:1, 1:2, 0:3). Минск-Арена. 7498. Г: Ковыршин, Буйницкий, Хауден – Жафяров (2), Кейлоф, Паршин, Саболич, Шенфельд. В: Энрот – С.Галимов. Б: 31-39. Ш: 6-8.

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