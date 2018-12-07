Борис Майоров: Нельзя опускать Ковальчука в четвертое звено! Тренер не прав - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 17:57Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Борис Майоров: Нельзя опускать Ковальчука в четвертое звено! Тренер не прав

    Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал ситуацию с форвардом Ильей Ковальчуком, у которого не заладился сезон в НХЛ.

    Известный российский форвард Илья Ковальчук стал в феврале этого года олимпийским чемпионом. И завершив сезон в СКА, принял решение вернуться в НХЛ, подписав солидный контракт с «Лос-Анджелесом».

    Однако бравурного возвращения в лигу, где Ковальчук на протяжении всей прошлой карьеры был яркой звездой, не получилось. После смены тренера россиянин сперва оказался в четвертом звене «Лос-Анджелеса». А затем клуб объявил, что у него какая-то непонятная травма голеностопа, из-за которой Илья пропускает матчи.

    - Что можно посоветовать опытному форварду в трудной ситуации?
    - Серия неудачных игр бывает у любого мастера, -считает Борис Майоров. - Поэтому сразу опускать форварда из первого звена в четвертое, давать ему минимум игрового времени – это неправильно! Ну что такое шесть игровых минут за матч?! Это 12 смен по 30 секунд. Как тут себя проявишь?

    У тренера должно быть терпение, чтобы дать хоккеисту подняться на свой привычный уровень. Ведь «Лос-Анджелес» брал с рынка ни кота в мешке, в надежде, что тот фейерверк устроит. Нет, клуб пригласил в состав хорошо известного форварда. Сильные качества Ковальчука всем в НХЛ знакомы. К тому же в последнем сезоне он блестяще зарекомендовал себя и в КХЛ.

    - В чем же причина его неудачи?
    - Отчасти на это повлияли перемены в тренерском штабе. Ведь при бывшем наставнике «Лос-Анджелеса» Ковальчук играл в ударном звене. Пришел новый – сразу ограничили время. Теперь какая-то травма, которая грозит операцией. Не исключаю, что здесь имеют место какие-то игры клуба.

    - Может, Илье стоит опять плюнуть на НХЛ и вернуться в Россию, где у него в последнее время все складывалось здорово?
    - Лично я не буду советовать Ковальчуку вернуться в КХЛ. Возле него много близких людей, которые могут ему подсказать – как преодолеть трудную ситуацию. Тут, скорее, тренеру «Лос-Анджелеса» надо дать совет – повнимательнее работать с известными игроками!

    #нхл#майоров борис#ковальчук илья
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