Артемий Панарин: Деньги – это свобода. Не надо никому лизать задницу (видео)

Хоккей 07 декабря 2018 20:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин дал интервью обозревателю «Советского спорта».

«ВОСЕМЬ ДНЕЙ КАЙФУХИ»

- Каждое интервью Артемия Панарина теперь нужно начинать со слов: «Ты что, теперь стал ассистентом?»

- Вы о моем чате с Александром Радуловым?

- Это была бомба! Сами ожидали такой эффект?

- А я не видел никакого эффекта. Мне все пишут, что было круто-круто. Но где это появляется? Я просто не слежу за комментариями на сайтах.

- Надо повторить!

- Если честно, не хватает времени. Так думал, буду чаще выходить в прямой эфир в инстаграме. Но постоянно идут матчи. Не до этого.

- Там я видел, что вы с Сергеем Бобровским за елочкой ходили. Где нашли ее в Коламбусе?

- Это у нас такая традиция. И есть тут лес неподалеку. Мы в этом году вообще часто с Серегой ужинаем нашими семьями. В основном, у него дома, конечно. У него квартира побольше. Мы-то с Алисой в машине живем. Сейчас она на заднем сиденье кемарит.

Ну а пока в Коламбусе тепло: +16 градусов. А мы тут с елками идем. Еще нет новогодней атмосферы.

- Скоро у «Коламбуса» будут пятидневные каникулы. Это отдушина во время монотонного сезона?

- Это кайф! Мне нравится играть в хоккей. Но ты ведь не просто выходишь, чтобы погонять шайбу в удовольствие. Когда матчи через день, то устаешь. Хоккей – это единственное дело, которым мы в жизни занимаемся.

И когда выпадает такое окно, которое вообще совпадает с «Матчем звезд», - да еще когда ты плохо играешь, и тебя не зовут, - улыбается Панарин. – Получается, у тебя восемь полных дней кайфухи.

Очень круто зарядиться эмоциями, физически подготовиться. Сейчас во время рутины даже в зал некогда сходить, чтобы поддержать форму. Надо ведь быстрее восстанавливаться.

- А как вы выбирали костюм на Хэллоуин? Это ведь еще одна отдушина.

- Мы с Серегой вырядились медведями. Костюмы выбирали девчонки. А мы – как модели.

Но если честно, я хотел бы нарядиться Хабибом. Прыгал бы на всех с барной стойки! Ну а Бобровский – это Макгрегор.

«ИНОГДА ПАС ВАЖНЕЕ ГОЛА»

- Перед сезоном все обсуждали, что Панарин и Бобровский уйдут из «Коламбуса». Эти разговоры отразились на старте чемпионата?

- Мне войти в сезон было легко. Повезло, что забил-отдал в первых же матчах, уверенность почувствовал. С точки зрения психологии все было идеально.

Серега… Я особо во вратарях не понимаю. Я им просто голы вваливаю. Только не в этом сезоне, - улыбается Артемий. – Спрашиваю у Боба: «Ты как?» - «Да вообще хорошо». По игре к нему нет вопросов. Но когда в пустой угол забивают, то без шансов поймать. Или курьезная шайба залетит. Вот ты в воротах, но бац – рикошет. И что ты словишь?

- Что вам сказал Бобровский, когда пропустил восемь шайб в одном матче и зашел в раздевалку?

- Понимаю, как ему было обидно. Но тогда Серега ничего не сказал. Просто был злым. А под горячую руку никто не лез.

Но мы всегда друг друга поддерживаем. Когда на выезде играем, то в самолете вместе сидим.

- Важно быстро забывать плохой матч в НХЛ.

- Ты этому учишься быстро. Если не забывать, то накапливается негатив. Я тут со своей линии сбиваюсь. У меня же была политика «Пошли все на хрен». Но теперь лезут разные мысли. Надо к истокам возвращаться.

- Вы можете установить личный рекорд по очкам и передачам. Но не парит, что так мало голов?

- Сезон длинный. Может, еще исправится? Но раз я больше отдаю пасы, то сам меньше получаю передач. Вот я и сместился в сторону диспетчера. Принял эту роль и начал ее развивать. Отдаю, отдаю… Наверное, надо больше лезть на ворота, бросать.

Но когда пацаны забивают с моих пасов, то это отлично. Мне дед всю жизнь говорил, что иногда пас важнее гола. Вот ты одного обыграл, на тебя бежит второй – и зачем обводить, если партнер освободился? Я лучше ему отдам.

У НЮЛАНДЕРА ЕСТЬ ЯЙЦА»

- Несколько вопросов о будущем контракте. Почему у вас новый раунд переговоров с «Коламбусом» именно в январе?

- Да просто сейчас хочу в хоккей поиграть. Я был категоричен летом. Но сейчас не так категоричен. Поэтому поговорим в январе.

- Тема контракта отвлекает от хоккея?

- Я не обращаю внимание на то, кто что сказал. Потому что не читаю ничего. Тем более по-английски. Русскую прессу тоже, извините, не смотрю. Это из-за своих целей.

Когда-то проскакивают мысли. Но я сильно не переживаю. Даже если наберу меньше очков, то контракт просто будет поменьше, и все. Что тут поделаешь? Сейчас надо работать на максимум, а там посмотрим.

- Радуют новости, что «Чикаго» активно претендует на Панарина? Это ведь так приятно, когда клуб сделал ошибку, обменяв топ-игрока в «Коламбус» - и теперь хочет ее исправить.

- Это так приятно! – со смехом повторяет Панарин. – Бомба! А что, об этом пишут? В твиттере? А что говорит Стэн?

- Генменеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн уже расчищает платежку под Панарина.

- Ну не знаю. Посмотрим. Тут нечего добавить. Но приятно, что так люди говорят.

- А сам город Чикаго прикольный?

- Он крутой, там все есть. И не такие большие пробки. Не такой хаос, как в Нью-Йорке. Жизнь спокойнее, но тоже мегаполис.

- Панарин стоит $10-11 млн в год. Так считают эксперты. О чем вы думаете, когда такие цифры всплывают в голове? Как вот герой Деревянко в «Домашнем аресте» заходит в подвал, а там – гора долларов.

- Да, смотрел! Это немного не та гора. Это деньги налогоплательщиков, - замечает Панарин. – А я не такой, а я не такой.

Деньги – это не ерунда. Все хотят хорошо жить. Помню, как я в детстве ходил и мечтал о хорошей машине. Это рождало голод, и я шел к своей цели.

Не за деньгами гнался. А то обо мне скажут: «Меркантильная собака!» Но вообще смотрел интервью Максима Галкина, и он правильно сказал. Деньги – это свобода. Ты не зависишь ни от кого. Можешь жить, где угодно. Не надо никому лизать задницу. Очень жаль таких людей, кто так вынужден делать, если начальник выше них. Много детей, а зарплаты не хватает. Или со здоровьем проблемы. Это очень тяжело. Так вот, деньги позволяют тебе не зависеть ни от кого.

- Как вы относитесь к забастовке Уильяма Нюландера?

- Вообще пацан – красавец! Глубоко не знаю историю его переговоров. Но он – молодец, что ждал и не сдавался. Это было похоже на то, как две машины летят лоб-в-лоб. И кто первым дернется. У меня такой ситуации не было. Но кажется, я бы тоже так спокойно мог зарубиться.

А что? Нюландер покайфовал у себя в Швеции. Пришел в хорошую команду на солидные деньги. И доказал, что у него есть яйца.

«ЗНАРОК БЕЗ РАБОТЫ ХУДЕЕТ»

- Олег Знарок приезжал в Коламбус. Куда вы его водили? Как он проводил время?

- В зоопарк ходили, кстати. Еще гуляли с собакой. Мне особо некогда – тренировки, матчи. Папу развлекала Алиса.

- Кстати, Олег Валерьевич похудел.

- Так он вне сезона всегда очень сильно худеет. А в сезоне очень сильно набирает.

- Сейчас Знарок стал консультантом сборных России. Это лучше, чем вообще сидеть без работы?

- Трудно сказать. Мы с ним люди разные. У меня – куча хобби, разных интересов. А он помешан на хоккее. Думает об этом круглыми сутками. Даже когда приехал к нам в Коламбус, сразу настроил «КХЛ ТВ».

Он хочет работать главным тренером. Я вообще не понимаю, как такой титулованный специалист может быть без работы по профилю. Тут чем-то попахивает…

- Заговором?

- Лучше помолчу. А то Остапа понесет!

- Как вы его называете дома? Олег Валерьевич?

- Тестярик!

«НАДО ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ»

- Что вы думаете о ситуации с Мамаевым и Кокориным? Если бы их судьба зависела от вашего решения?

- Я не верю в то, что им дадут три-четыре года. Нереально. К сожалению.

Понимаю, что на их месте может быть каждый. Сильно напиться – это реально. Но бить ввосьмером одного. Им ведь даже сопротивление не оказывали.

Я не поддерживаю Мамаева и Кокорина. Но заклинить может каждого. Мне за такие выходки потом было бы стыдно и стремно. Да еще и на видео их записали.

Вообще в нормальном обществе нужно жить по законам. Вот и все. По ним и вынесут решение. Конечно, в СИЗО они уже все осознали. Но ведь другие будут смотреть – им обидно, если футболистов отпустят. А их – нет.

Кто-то попроще человек, поменьше зарабатывает. Вот он подрался… У меня просто товарища посадили на три года. Из-за того, что он помахался один на один. Ничего там не было.

- Как все произошло?

- Товарищ забрал у другого телефон, чтобы позвонить. А тот сам первым начал. Но дали три года.

- Еще одна горячая тема – фигурное катание. Евгения Медведева сменила тренера, уехала работать в Канаду к Брайану Орсеру. А ее теперь чуть ли не предательницей называют. Это удивительно с точки зрения хоккеиста?

- Это ведь ее выбор. А если у нее условия лучше в Канаде? Или в России не уважали? Я вообще слышал, что фигуристок у нас заставляют какую-то ерунду жрать вроде порошка «Сквизи», чтобы сбрасывать вес. А ей потом рожать детей.

И что, жить для тех людей, кто сидят на диване и кричат: «Предательница»? На хрен это надо! Медведева и дальше будет выступать за сборную России. Обвинять ее могут только «колхозники». Она ведь не поменяла гражданство. Надо уважать выбор человека. Пусть сама решает, где ей прогрессировать.

Вот НХЛ – лучшая лига, тут ты растешь в мастерстве. И в сборную приезжаешь более сильным игроком. Но диванным экспертам этого не понять. Они ведь смотрят Владимира Соловьева. А он говорит: «Нельзя так делать!»

- Что скажете о канадцах, которые в радиоэфире отвязно обсуждали Россию и наших девушек? «Одни – красавицы на 10 баллов, другие – как атомная война».

- А что обсуждать девушек? Это отражает интеллект этих хоккеистов. Они не понимают, что женская красота – это дело вкуса. Сто лет назад всем нравились полненькие. Посмотрите картины классиков. Как можно так оскорблять людей, тем более в другой стране?

Я тоже в 18 лет мог всякую хрень нести. Но вот Бренту Сопелу уже 41. А он болтает на уровне 15-летнего подростка. Я увидел Сопела однажды. Мне о нем сказали, что он Кубок Стэнли однажды выиграл. Но смотрел на него в КХЛ и был в шоке. Он не понимал, где шайба находится на площадке. А обсуждает наших пацанов, что они пиво дуют.

Пургу нагнал, девушек оскорбил. Если это не шутка, то очень некрасиво. Сопел по любому неправ.