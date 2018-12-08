Доус вырулил в авангард снайперской гонки. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 08 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

18 шайб стало на счету капитана «Автомобилиста» Найджела Доуса, он догнал лидера бомбардирской гонке Юусо Пуустинена из «Нефтехимика».

6 поражений подряд потерпело рижское «Динамо».

4 шайбы пропустил «автомобилист» Якуб Коварж. Так много залетело в его ворота еще один раз – 25 сентября в домашнем матче с «Локомотивом», который закончился тем же счетом (5:4 от), как и вчера.

3 сухаря засушил «шут» Янис Калниньш.

2 шайбы впервые с 11 января 2016 года забросил форвард «Йокерита» Стив Мозес. До вчерашнего вечера он делал дубль в матче СКА - «Медвешчак» (5:3).

СТАТИСТИКА

Автомобилист – Амур – 5:4 от (1:0, 1:1, 2:3, 1:0). Уралец. 5350. Г: Паре (2), Доус, Да Коста, Д.Бодров – Руденков, Рассказов, Вяч.Ушенин, Зогорна. В: Коварж – Мурыгин (Аликин). Б: 41-30. Ш: 8-6.

Локомотив – Йокерит – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0). Арена-2000. 8707. Г: Мозес (2), Йоэнсуу. В: Салак (Коновалов) – Калниньш. Б: 36-26. Ш: 51-10.

Северсталь – Куньлунь – 2:1 от (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Ледовый. 3255. Г: Кудако, Кодола – Ип. В: Фурх – Лазушин. Б: 35-30. Ш: 2-4.

Динамо Р – Салават Юлаев – 2:4 (0:2, 2:1, 0:1). 7157. Г: Сотниекс, Павлов – Лукин, Хохряков, Кемппайнен (2). В: Билялов (Гудлиевскис) – Метсола. Б: 22-22. Ш: 10-12.

АНОНС ДНЯ

10.00 Адмирал – Барыс КХЛ ТВ HD

13.30 Сибирь – Трактор КХЛ ТВ

14.30 Металлург – Спартак КХЛ ТВ

17.00 Торпедо – Нефтехимик

17.00 Витязь – Динамо М КХЛ ТВ

17.00 ХК Сочи – Авангард КХЛ ТВ HD

19.30 Слован – Ак Барс КХЛ ТВ

* Время московское.