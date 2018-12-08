Какие российские города поставляют больше всего наших звезд для НХЛ?

Хоккей 08 декабря 2018 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Арар Самир

Прошелся по биографии каждого россиянина, играющего в лучшей лиге мира

В нашей стране есть огромное количество городов, которые принято считать хоккейными. Но есть и настоящие кузницы талантов, которые выпускают игроков не только для КХЛ, но и поставляют значительную часть звезд в лучшую лигу миру. За ответом на вопрос: какой город выпускает наибольшее количество российских игроков в НХЛ? Я обратился к статистике.

Москва и Московская область - впереди всех

Игроки: Илья Любушкин («Аризона», Никита Щербак («Монреаль»), Владислав Наместников, Александр Георгиев (оба - «Нью-Йорк Рейнджерс»), Иван Барбашев («Сент-Луис Блюз»), Игорь Ожиганов, Никита Зайцев (оба - «Торонто Мэпл Лифс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Николай Голдобин («Ванкувер Кэнакс»), Валентин Зыков («Эдмонтон Ойлерз»)

В Москве проживает наибольшее количество населения России. Чисто математическим подходом не трудно было определить, что по теории вероятности именно из столицы хоккеистов выпускается гораздо больше, нежели из других городов.

Тут вам дебютировавший в этом году игрок «Аризоны» Илья Любушкин, который воспитывался в местной школе «Созвездие», затем был выбран на драфте КХЛ «Металлургом» из Новокузнецка и вот сейчас выступает за «Койотов».

Нападающий «Монреаля» Никита Щербак, делавший свои первые шаги в столице, дебютировав в профессиональном хоккее за «Капитан» из Ступино. Дальше решил не засиживаться на родине и отправился покорять юниорские лиги США и Канады. Доигрался до того, что был выбран под общим 26-м номером в 2014 году «Канадиенс».

Владислав Наместников, нынешний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс», родился в Воскресенске, но когда Владу было всего 8 месяцев — семья переехала в США , там «Владди» и начал заниматься хоккеем. Вернулся в Россию уже в возрасте 16 лет, где выступал за «Нефтехимик» из все того же Воскресенска. Стоит ли записывать Наместникова в ряды воспитанников московской школы хоккея - спорный вопрос. Но первые профессиональные шаги он делал у нас, значит, в рейтинг внести обязан.

Александр Георгиев - сменщик Хенрика Лундквиста, наполовину болгарин. Родился в городе Русе, Русенской области, Болгария. Но в юном для Георгиева возрасте семья переехала в Москву. Там он и делал свои первые хоккейные шаги в школе «Московские пингвины», потом переход в «Химик» из Воскресенска и дальше переезд в чемпионат Финляндии, так как игрового времени на родине вратарю не давали, после «Лиги» - уехал в «Нью-Йорк».

Нападающий «Динамо» и ЦСКА, а нынче игрок «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев также родом из Москвы.

Если речь пошла о «бело-голубых», то необходимо вспомнить и об Александре Овечкине. «Александр Великий» - гордость «Динамовского» хоккея, он не раз утверждал, что хочет завершить карьеру там, где и начинал. Александр в настоящий момент является советником генерального директора ХК «Динамо» Москва, весьма неплохо для игрока, который еще даже не закончил карьеру!

Если кого выделять из всех столичных хоккейных школ, так это «Белых Медведей», которые занимает первое место по подготовке звезд для НХЛ. Тут вам и защитники «Торонто» Игорь Ожиганов и Никита Зайцев, лидер «Тампы» Никита Кучеров, молодое дарование «Ванкувера» Николай Голдобин и стержень обороны «Колорадо» Никита Задоров. Из 32-х российских хоккеистов, выступающих в НХЛ — 5 хоккеистов воспитанники этой школы, что в процентном соотношении составляет 15% от общего числа россиян в НХЛ! Отличные цифры. К этим парням может добавиться в следующем сезоне и Василий Подколзин — хоккеист СКА, вошедший в историю, как первый игрок родивший в 21 веке официально дебютировавший в КХЛ. Сейчас ему пророчат пик в первой десятке драфта 2019 года.

Новичок «Эдмонтона» Валентин Зыков, которого «Каролина» выставила недавно на драфт отказов — воспитанник школы «Красной армии», пусть и родился в Санкт-Петербурге. У игрока сейчас не все так гладко, необходимо во чтобы то ни стало показывать свой прежний уровень, иначе все может закончиться также печально, как у Наиля Якупова.

Величественный Урал

На Урале тоже умеют делать звезд. Тут выделяется сразу несколько городов: Челябинск, Нижний Тагил, Орск и Магнитогорск.

Челябинск

Игроки: Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»), Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), Валерий Ничушкин («Даллас Старз»), Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»)

Артемий Панарин из Коркино, но воспитывался именно в хоккейной школе «Трактора», где получал свои первые знания в этом виде спорта. Сейчас Артемий — мегазвезда НХЛ, без которой жить не могут «Синие мундиры», а охоту за игроком ведут все клубы, которые наметили перестройку. Им просто необходим такой хоккеист, способный отдать передачу или завершить атаку прекрасным кистевым.

Валерий Ничушкин также воспитанник челябинского хоккея, сейчас выступает за «Даллас», но пока что звездой назвать его рано.

Еще один хоккеист вырос в этом городе и выступал долгое время - Евгений Дадонов, который сейчас играет во «Флориде», входя в список лучших бомбардиров команды.

Ну а главным достоянием города считают звезду «Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который лучший плеймейкер в лиге. У «Кузи» самое нестандартное мышление, он может отдать голевой пас на партнера из абсолютно любого положения. Гений, черт возьми!

Магнитогорск

Игроки: Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Егор Яковлев («Нью-Джерси Девилз»)

Следом идут парни из Магнитогорска. Тут все обожают Евгений Малкина. А как иначе? Много вы знаете игроков из этого города, которые трижды брали Кубок Стэнли? «Джино» может спокойно выиграть выборы на пост мэра города, вот настолько сильно любит народ Малкина.

Ну не стоит забывать и про Егора Яковлева, который добился своего и наконец-то дебютировал в НХЛ в составе «Девилз».

Свердловская область

Игрок: Александр Радулов («Даллас Старз»)

Когда говорят о Свердловской области, то сразу в голове Дацюк. Но еще одна российская звезда родом из этого региона. Речь идет о человеке, готовом продать свои протезы на благотворительность, о хоккеисте, чье крылатое высказывание : «Да это самый настоящий колхоз», - разлетелось по интернету. Да, Александр Радулов родом из Нижнего Тагила, что расположен в Свердловской области. Саша покорил сердца болельщиков «Далласа» и даже сыграл одну игру предсезонки в джерси болельщика с его фамилией, так как напечатать новую не смогли. После матча наш форвард заявил, что это была не настоящая форма, а дешевая реплика.

Орск

Игрок: Владислав Каменев («Колорадо Эвеланш»)

Молодой парень все еще на перепутье между НХЛ и АХЛ. В «Колорадо» ему особо не доверяют и выпускают на роль рабочей лошадки, ставя его в третье-четвертое звено, но при этом выпуская в меньшинстве. Именно при игре в меньшинстве Владислав смог забросить свою дебютную шайбу в лучшей лиге мира.

Бескрайняя Сибирь

Немало в НХЛ и представителей из Сибири, о которых тоже следует рассказать.

Новокузнецк

Игроки: Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс», Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»)

Бобровский - один из лучших в своем амплуа. Он брал «Везина Трофи» и во много благодаря ему «Коламбус» держится в зоне плей-офф. «Вратарь- половина команды», - высказывание, которое на все 100% подходит к Сергею.

Еще одним воспитанником новокузнецкой школы хоккея является сторожил защиты «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, который в этом году стал обладателем Кубка Стэнли. Дмитрий умеет отлично хитовать соперника, а также обладает приличной техникой, которой даже некоторые нападающие позавидуют.

Новосибирск

Игрок: Владимир Тарасенко

Владимир вырос в хоккейной семье, так что хоккейная династия Тарасенко продолжается. Владимир - лидер «Блюзменов», у которого превосходно поставлен бросок. Команда из штата Миссури могла бы расстаться с кем угодно, но наш хоккеист обмену не подлежит!

Алтайский край

Игроки: Евгений Свечников («Детройт Ред Уингз») и Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»

В Барнауле делали свои первые шаги в большой спорт братья Свечниковы, которые сейчас имеют все шансы стать звездами в НХЛ. Евгения на драфте пикнул «Детройт», а Андрея в этом сезоне под вторым номером забрала «Каролина». Нельзя сказать, что парни сразу начали феерить, они еще только привыкают к уровню лучшей лиги мира, но имеют все шансы стать лучшими там. Они сейчас лучшие молодые русские хоккеисты, выступающие в США и Канаде.

Центр России

Череповец

Игроки: Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»), Богдан Киселевич («Флорида Пантерз»)

Павел стабильно играет в основе «Синерубашечников», хотя ему всего 23 года. Родился в спортивной семье, отец — бывший футболист, а мать- мастер спорта по лыжным гонкам. Бучневич выбрал хоккей. Отыграл в Череповце и Санкт-Петербурге, решился на переезд в Нью-Йорк. В «Рейнджерс» больше раздает, нежели забивает. Но их связка с Зибанежадом — единственная стоящая в нынешнем составе клуба.

Для Киселевича, также, как и для Ожиганова и Любушкина этот сезон дебютный. Богдан прекрасно влился в команду, но это и ожидалось. Во-первых, его уровень был виден еще по выступлениям за ЦСКА. Во-вторых, приспособиться помогли русскоговорящие игроки «Флориды» - Евгений Дадонов, Денис Малгин и Александр Барков. Сейчас у нашего защитника 5 очков в 19 матчах за «Пантер».

Ярославль

Игроки: Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Артем Анисимов («Чикаго Блэкхокс»)

Воспитанники ярославской школы хоккея на лидирующих позициях в своих клубах. Проворов в свои годы уже стал незаменимым защитником первой пары. Один из самых прогрессирующих защитников лиги, такими темпами можно будет замахнуться и на лучшего игрока обороны в НХЛ.

Артем - единственный легионер, который не сбавляет в «Чикаго». Набрал 14 очков в 28 играх. Играет стабильно из года в год.

Тверь

Игрок: Илья Ковальчук

Воспитанник тверского ТХК, быстро перебравшийся в «Спартак», а оттуда в «Атланту».

Сейчас у Ильи беда в «Лос-Анджелесе». Ехал в Калифорнию за Кубком Стэнли, а приехал в клуб, который не может найти свой стиль игры. Ковальчука кидают из первого звена в четвертое. Сейчас подцепил инфекцию.

Не задался сезон у одного из лучших русских нападающих. Ждать ли нам обмена? Думаю, что нет. Илья лучший в составе «Королей». Кто, если не он будет выводить «Лос-Анджелес» из кризиса?

Самара

Игрок: Семен Варламов

«Варли» отыграл на ноль в матче с «Детройтом», но сезон нельзя назвать гладким. Иногда совершает комичные ошибки, как это было в первом матче этого сезона. На родине Семена обожают. Болельщики родного для вратаря ЦСК-ВВС просят голкипера взять шествие над клубом и стать генеральным менеджером. Вот только непонятно, как будет игрок совмещать две работы одновременно, особенно смущает разница во времени.

Башкирия и Татарстан

Нижнекамск

Игрок: Михаил Сергачев («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Раньше к числу воспитанников нижнекамского хоккея в НХЛ приписывали Наиля Якупова, но в этом сезоне он вернулся в КХЛ. Михаила на драфте выбрал «Монреаль», который обменял его на Никиту Нестерова. Интересно, а руководство быстро осознало, какую ошибку совершили? Сергачев выдал феноменальный первый сезон в «Тампе», набрав 45 очков. А сейчас на его счету уже 9 результативных баллов. Талантливый парень, что тут еще можно сказать.

Уфа

Игрок: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Василевский — талантище. В НХЛ не особо любят доверять молодым голкиперам, но тут исключение. Андрей творит просто невероятные чудеса, играя в воротах. В прошлом году был номинирован на «Везину Трофи» (приз лучшему вратарю). В этом сезоне есть шансы взять ее, но самое главное — восстановиться от травмы. Весь город ждет этого. Сменщик нашего голкипера не показывает такой убедительной игры, которую уже привыкли видеть в лице Василевского.

Казахстан

Усть-Каменогорск

Игрок: Антон Худобин («Даллас Старз»)

Школа Усть-Каменогорска жива. Оттуда выходит очень много игроков, которые сейчас представляют «Барыс». Но есть и хоккеист, который выступает за океаном. В этом сезоне Антон Худобин решился на кардинальные изменения в своей карьере - покинул «Бостон» и уехал первым номером в «Даллас». На переезд в Техас его надоумил Александр Радулов, который активно зазывал вратаря в свою команду. У «Звезд» сезон выдается не очень, но «Добби» вышел на новый уровень, покинув роль бэкапа Тууки Рааска.

Я мог бы написать и про Клима Костина, Никиту Сошникова, Сергея Шумакова, Илью Самсонова, но эти игроки еще не закрепились в НХЛ. Их уровень пока что АХЛ, где они и проводят большую часть сезона.

БОНУС

Ну и в дополнении хотелось бы представить вам таблицу самых русских клубов НХЛ