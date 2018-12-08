Борис Майоров: Игроки звали Тарасова паразитом! А потом его портрет дома вешали

Хоккей 08 декабря 2018 14:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал мнение о вкладе знаменитого тренера Анатолия Тарасова в развитие нашего хоккея.

В канун столетия со дня рождения Анатолия Тарасова в СМИ появляются материалы с критикой знаменитого тренера.

- Стоит ли подвергать сомнению вклад наставника ЦСКА в развитие нашего хоккея? Ведь некоторые авторы считают его чуть ли не «дутой фигурой»!

- Да кто это пишет? Молодежь, которая с Тарасовым лично даже знакома не была, а сейчас собирает разные слухи, - отвечает Борис Майоров. - Или черпают «факты» из разговоров с хоккеистами, у которых карьера при Тарасове не задалась.

Я же скажу, что Анатолий Тарасов – основная фигура, построившая наш хоккей. Потому что, он был не просто тренером. Он был настоящим новатором в нашем виде спорта. И определил принципы, по которым должна строиться игра.

Тарасов первым понял, что фундаментом для будущих побед станет хорошая физическая подготовка, основанная на современных подходах к тренировочному процессу.

- Однако многие игроки к тренировкам Тарасова относились критично.

- В мои годы часто приходилось слышать от игроков: «К Тарасову лучше не попадать! У него такие нагрузки!». Хотя сейчас весь мир к этому пришел. И я могу вам заявить, что уже в 80-е годы игроки в наших ведущих клубах тренировались больше, чем в ЦСКА при Тарасове. Жизнь заставила!

А Тарасов первым понял, что без объемной работы выиграть ничего невозможно. Это во-первых. А во-вторых… Вот я играл в сборной Тарасова девять лет. И он ни разу не сказал игроку: «Ты куда бросаешь? Давай по борту, чтоб шайбы в зоне не было!». Тарасов ценил выдумку и творчество на льду. Приветствовал все нестандартные решения. И всячески их поощрял. Любил таких игроков.

- Но ведь не один Тарасов строил наш хоккей.

- Конечно, и другие тренеры свою лепту внесли. Тот же Аркадий Чернышев, Всеволод Бобров, Николай Эпштейн. Все они имели свой тренерский почерк. В советские времена хоккейные наставники вообще не были похожи друг на друга. Все были с изюминкой!

Но, повторюсь, и в этой компании Анатолий Владимирович был настоящим новатором хоккейного дела. И оглянувшись назад с высоты своего возраста я могу заявить твердо: самый большой вклад в развитие нашего хоккея внес Тарасов.

А сейчас про него слишком много сплетен. Конечно, у тренера были и отрицательные стороны, как у любого человека. Этого никто не отрицает. Но вот я приведу один пример.

Когда-то давно у меня на телевидении была передача «Архив Бориса Майорова». И вот для очередного выпуска я приехал брать интервью у Александра Рагулина. Как раз о тренерах сборной. Захожу в комнату к Александру Палычу. А у него вся стена – во всевозможных призах и медалях. И тут же – большой портрет Тарасова!

Я говорю: «Саш, как же так? Ты же, когда играл, Тарасова терпеть не мог! Ругал его вечно и в хвост, и в гриву». А он мне в ответ: «Саныч, да ты что?! Если бы не он, мы бы не стали игроками, и ничего бы в своей жизни не выиграли. И даже после хоккея, когда закончили играть, людьми не стали». Вот такие слова. А когда играли, половина команды Тарасова за спиной «паразитом» называла.

Хотя он и педагогом был замечательным. Ведь он терпел до последнего! Сашку Альметова за нарушения режима три раза из команды выгонял и назад возвращал. Всегда давал человеку шанс. И только когда становилось ясно, что вернуть игрока на орбиту сборной просто невозможно, он от него отказывался.

Помню, как Эдик Иванов на него жаловался: вот Тарасов такой-сякой, мерзавец, в Калинин его отправил. А мне хотелось ему в ответ сказать: «Эдик, ну пить надо было меньше! Играл бы в ЦСКА»…