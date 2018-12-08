Арбитру дали по лицу. 13 матчей дисквалификации Каюмова – это слишком сурово!

Тут ситуация двоякая. В конце матча, когда хозяева проигрывали 0:3, горячий Каюмов побежал убивать Еспера Енсена. И в этом преуспел, впечатав голову защитника «Йокерита» в борт. Это было грязно.

...Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) уже вынес наказание Каюмову, и оно состоит из нескольких частей. Так вот, пять матчей Артуру – это справедливо. Четыре и денежный штраф – за атаку в голову или шею. Один – за «5+20». Кроме того, Каюмов поступил глупо, когда оставил свою команду в меньшинстве на пять минут, лишив шансов отыграться. Да еще во втором периоде схватил удаление за подножку, после чего Стив Мозес забил третий гол в ворота «Локомотива». В этот вечер у Каюмова все шло наперекосяк.

Но это еще не конец. Так вот, когда Артур врезал Енсену, на него справедливо полезли игроки «Йокерита». Это нормально по меркам хоккея. Каюмов отбивался, пытаясь ударить другого защитника – Виктора Лева. Но попал в лицо лайнсмену Ивану Дедюле.

Неприятная ситуация. Но все-таки Артур бил перчаткой, влепил судье в визор – и всем было понятно, что целился молодой игрок «Локомотива» совсем не в него. Дедюля не свалился с ног и после этого эпизода продолжил работу.

Наказание хоккеисту именно за этот эпизод получилось чрезмерно серьезным – денежный штраф и восемь матчей дисквалификации. И как я думаю, по Каюмову все было решено еще до вынесения приговора СДК. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов возмущался, что это один из самых вопиющих случаев в лиге, что Дедюля получил черепно-мозговую травму, что в этом эпизоде было необъяснимо вызывающее поведение по отношению к арбитру. Поднялась шумиха в прессе…

Мы снова видим, как работает общественное правосудие, когда из объекта делают козла отпущения, чтобы научить других – так поступать нельзя. «Дело Мамаева и Кокорина» - такая же история, только в гипертрофированном размере. Надо именно сейчас жестоко проучить Каюмова. Потому что если не наказать, то каждый сможет бить судью по лицу, и наш хоккей свалится в беспредел.

Но это не избавит лигу от таких же конфликтов, когда другой игрок решит полезть в драку и в пылу борьбы случайно заедет арбитру. Это ведь совпадение. Теорию вероятности никто не отменял. И давайте избежим абсурда. 13 матчей Каюмова – это почти что дисквалификация Степана Захарчука (15 матчей), когда он сломал у борта Артема Пеньковского. Неужели вы ставите знак равенства между двумя случаями?

И объясните, куда идут деньги, которые забирают у хоккеистов на эти многочисленные штрафы. Для меня это – тайна, покрытая мраком.