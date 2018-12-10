Стена Сорокина, 26 матчей без голов Умарка. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 10 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

100 матчей в КХЛ и все за ЦСКА провел олимпийский чемпион Михаил Григоренко.

26 матчей продолжается безголевая серия лидера атак «Салавата Юлаева» Линуса Умарка.

25 – форвард Уфы Владимир Ткачев, один из главных бомбардиров лиги в межсезонье.

16 вбрасываний из 17 проиграл нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков в матче с ЦСКА. Также он запомнился силовым приемом против одноклубника Дмитрия Кугрышева.

18 матчей насчитывает победная серия ЦСКА, повторившего рекорд сезона «Автомобилиста».

6 сухих матчей в активе московского армейца Ильи Сорокина.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – Салават Юлаев – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). ЦСКА АРЕНА. 10765 зрителей. Голы: 1:0 Скотт (Толчинский, Марченко, 27.53, б.), 2:0 Окулов (Шалунов, 46.44), 3:0 Вей (Дальбек, Скотт, 57.06). Вратари: Сорокин – Кареев. Броски: 31-27. Штраф: 6-6.

Автомобилист – Куньлунь – 5:3 (0:2, 3:0, 2:1). Уралец. 5500. Г: Голышев, Паре, Рассейкин, Хрипунов, Да Коста – Савинайнен, Лунд, Мертл. В: Коварж – Кархунен. Б: 34-25. Ш: 2-6.

Северсталь – Йокерит – 3:4 (0:0, 3:2, 0:2). Ледовый. 3548. Г: Хохлов (2), Трубачев – Грант, Маннинен, О’Нилл, Йоэнсуу. В: Фурх – Калниньш. Б: 27-32. Ш: 4-6.

АНОНС ДНЯ

12.30* Амур – Барыс КХЛ ТВ

17.00 Автомобилист – Спартак КХЛ ТВ HD

17.00 Металлург – Авангард КХЛ ТВ

19.30 Торпедо – Локомотив КХЛ ТВ HD

19.30 Динамо М – СКА КХЛ ТВ

19.30 ХК Сочи – Нефтехимик

19.30 Динамо Мн – Витязь

20.30 Динамо Р – Ак Барс КХЛ ТВ (22.40)

* Время московское