Полицейский и наказание: Сорокин «на коне», Каюмов на скамейке - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 12:45Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

    Полицейский и наказание: Сорокин «на коне», Каюмов на скамейке

    Самые яркие события очередного хоккейного уик-энда.

    ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

    В субботу стало известно наказание для молодого форварда ярославцев Артура Каюмова. Напомним, что во время потасовки, произошедшей на матче «Локомотив» – «Йокерит», Каюмов нанес удар лайнсмену Ивану Дедюле. Как нам видится, да и по словам самого Артура, случайно – кулак предназначался для игрока «джокеров». Однако, спортивно-дисциплинарный комитет решил иначе и дисквалифицировал игрока на 13 матчей.

    ПОБЕДА

    Накануне столетия со дня рождения легендарного тренера Анатолия Тарасова, ЦСКА просто не мог себе позволить проиграть. Да и на арене вчера был аншлаг. Уфимский «Салават Юлаев» был обыгран красно-синими со счетом 3:0. Илья Сорокин «засушил» шестой «сухарь» в сезоне и по праву получил полицейский китель и фуражку – переходящий «трофей» московских армейцев лучшему игроку матча в составе команды.

    ГОЛ

    «Автомобилист» выдал для своих болельщиков нервное начало, пропустив два гола от гостей из Пекина. Но команда Мартемьянова совсем не посыпалась, а даже наоборот – завелась! «Первый кирпич» волевой победы красивым, техничным голом с разворотом заложил Анатолий Голышев. Франсис Паре и Максим Рассейкин стали авторами следующих двух шайб екатеринбуржцев. «Куньлунь» сравнял с помощью подставленной клюшки Томаша Мертла, но гол Степана Хрипунова в большинстве, а потом и шайба в пустые ворота гостей от Стефана Да Косты, сняли все вопросы о победителе.

    ФЕЕРИЯ

    10 шайб увидели болельщики, пришедшие на матч «Металлург» – «Спартак». Красно-белые открыли счет уже на первой минуте, но получили мощнейший ответ хозяев в виде четырех шайб в стартовом периоде. Отличный матч провели капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, набравший 5 (1+4) очков, и его партнер Мэтт Эллисон, оформивший хет-трик. «Спартак» ни разу не побеждал в Магнитогорске. Не удалось и в этот раз, 7:3 – победа хозяев.

    ФЛАГ

    Знаменитый путешественник Федор Конюхов в свое очередное плавание, протяженность которого составит 27 тысяч километров, взял флаг хоккейного клуба СКА. Атрибут питерской команды проплывет 5500 морских миль – от Новой Зеландии к мысу Горн в Южной Америки.

    #кхл
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