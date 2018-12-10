Полицейский и наказание: Сорокин «на коне», Каюмов на скамейке

Хоккей 10 декабря 2018 12:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Самые яркие события очередного хоккейного уик-энда.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ

В субботу стало известно наказание для молодого форварда ярославцев Артура Каюмова. Напомним, что во время потасовки, произошедшей на матче «Локомотив» – «Йокерит», Каюмов нанес удар лайнсмену Ивану Дедюле. Как нам видится, да и по словам самого Артура, случайно – кулак предназначался для игрока «джокеров». Однако, спортивно-дисциплинарный комитет решил иначе и дисквалифицировал игрока на 13 матчей.

ПОБЕДА

Победная раздевалка армейцев 🔴🔵 pic.twitter.com/WMdqDT3BJI — ХК ЦСКА Москва (@hccska) 9 декабря 2018 г.

Накануне столетия со дня рождения легендарного тренера Анатолия Тарасова, ЦСКА просто не мог себе позволить проиграть. Да и на арене вчера был аншлаг. Уфимский «Салават Юлаев» был обыгран красно-синими со счетом 3:0. Илья Сорокин «засушил» шестой «сухарь» в сезоне и по праву получил полицейский китель и фуражку – переходящий «трофей» московских армейцев лучшему игроку матча в составе команды.

ГОЛ

«Автомобилист» выдал для своих болельщиков нервное начало, пропустив два гола от гостей из Пекина. Но команда Мартемьянова совсем не посыпалась, а даже наоборот – завелась! «Первый кирпич» волевой победы красивым, техничным голом с разворотом заложил Анатолий Голышев. Франсис Паре и Максим Рассейкин стали авторами следующих двух шайб екатеринбуржцев. «Куньлунь» сравнял с помощью подставленной клюшки Томаша Мертла, но гол Степана Хрипунова в большинстве, а потом и шайба в пустые ворота гостей от Стефана Да Косты, сняли все вопросы о победителе.

ФЕЕРИЯ

10 шайб увидели болельщики, пришедшие на матч «Металлург» – «Спартак». Красно-белые открыли счет уже на первой минуте, но получили мощнейший ответ хозяев в виде четырех шайб в стартовом периоде. Отличный матч провели капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, набравший 5 (1+4) очков, и его партнер Мэтт Эллисон, оформивший хет-трик. «Спартак» ни разу не побеждал в Магнитогорске. Не удалось и в этот раз, 7:3 – победа хозяев.

ФЛАГ

Знаменитый путешественник Федор Конюхов в свое очередное плавание, протяженность которого составит 27 тысяч километров, взял флаг хоккейного клуба СКА. Атрибут питерской команды проплывет 5500 морских миль – от Новой Зеландии к мысу Горн в Южной Америки.