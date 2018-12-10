Знарок вернулся! Его первая тренировка со сборной России в Новогорске (видео)

Хоккей 10 декабря 2018 15:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» побывал в Новогорске на Дне открытых дверей молодежной сборной России и встретил там… Олега Знарка.

В прошлом сезоне мы часто видели Олега Знарка на базе в Новогорске. Он работал со сборной России, завоевал с ней золото Олимпиады… И главного тренера отстранили перед чемпионатом мира. На турнир в Копенгаген уже национальную команду повез Илья Воробьев.

И вот – возвращение Знарка. Сначала мне показалось, Олег Валерьевич чувствовал себя не в своей тарелке. Вроде бы то, а вроде – и нет. Его назначили консультантом всех сборных, это – молодежный состав перед чемпионатом мира в Ванкувере. Знарку сейчас запретили давать интервью. Я с ним немного поболтал без диктофона. Настроение у Олега Валерьевича нормальное. И видно, как он соскучился по хоккею.

А потом Знарок разошелся. Было интересно наблюдать, как он объясняет молодежи какие-то моменты на доске. Сначала что-то говорит Юрий Бабенко, его бывший капитан по московскому «Динамо». Затем Знарок читает лекцию на пару минут. И, наконец, что-то добавляет главный тренер Валерий Брагин.

Вот такой триумвират. Причем Знарок, как сказал Брагин, не будет в Ванкувере стоять на лавке. Да и сборная России улетает 15 декабря, а Олег Валерьевич присоединится к ней перед стартом турнира.

Тренировка длилась аж 1 час 45 минут. Потом к прессе вышел улыбчивый Виталий Кравцов из «Трактора». Его поставили в центр к ярославцам Григорию Денисенко и Николаю Коваленко. И пока кажется, это наше самое звездное звено.

Кравцов мог и не поехать на чемпионат мира, потому что попал в жесткий стык с форвардом «Барыса» Мэттом Фрэттином. «Да нормально все, – махнул рукой Виталий. – Поспал, встал – и все прошло. Я даже не испугался. Врачи помогли, успокоили».

– Каким центрфорвардом будет Кравцов?

– Слабым, – пошутил Виталий.

– Почему?

– Мы сейчас ведь только тренируемся. Может, вообще в центре не буду играть. Как карта ляжет. Мне везде нравится играть, в центре тоже. Сейчас буду усиленно вбрасывания отрабатывать. Не получается пока. Раньше я в центре только по школе играл.

– На наших глазах вы превращаетесь в Евгения Кузнецова, – заметил кто-то.

– Да ладно. В Кравцова я превращаюсь.

– Можно ли сказать, что у России собралась сборная DreamTeam?

– Очень сильная команда. Все стараются, все могут забить, все обороняются. Четыре звена ровные. Но всех не перехвалить – самое главное будет в декабре.

– Почему вы взяли 14-й номер?

– С первого по 30-й у нас могут быть номера. А вот 74 и 14 похожи. Так и выбрал.

– Какие впечатления от работы со Знарком?

– Кстати, у меня в школе «Трактора» был тренером Игорь Валерьевич Знарок. Это его брат. Они очень сильно похожи. Олег Валерьевич – очень хороший мужик. Дельные советы дает, подсказывает, где и что, учит новому…

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ТРЕНИРОВКЕ В НОВОГОРСКЕ

Вратари: Амир Мифтахов, Даниил Тарасов, Петр Кочетков.

Белые: Даниил Журавлев – Савелий Ольшанский, Александр Яремчук – Павел Шэн – Степан Старков.

Синие: Макар Хабаров – Марк Рубинчик, Иван Муранов – Артем Галимов – Кирилл Слепец.

Красные: Илья Морозов – Александр Романов, Григорий Денисенко – Виталий Кравцов – Николай Коваленко.

Зеленые: Евгений Калабушкин – Даниил Валитов, Кирилл Марченко – Евгений Каницкий – Артем Николаев.

Оранжевые: Антон Малышев – Артем Волков, Владислав Цицюра – Иван Морозов – Никита Шашков.