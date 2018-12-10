Знарок вернулся! Его первая тренировка со сборной России в Новогорске (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 15:15Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Знарок вернулся! Его первая тренировка со сборной России в Новогорске (видео)

    Обозреватель «Советского спорта» побывал в Новогорске на Дне открытых дверей молодежной сборной России и встретил там… Олега Знарка.

    В прошлом сезоне мы часто видели Олега Знарка на базе в Новогорске. Он работал со сборной России, завоевал с ней золото Олимпиады… И главного тренера отстранили перед чемпионатом мира. На турнир в Копенгаген уже национальную команду повез Илья Воробьев.

    И вот – возвращение Знарка. Сначала мне показалось, Олег Валерьевич чувствовал себя не в своей тарелке. Вроде бы то, а вроде – и нет. Его назначили консультантом всех сборных, это – молодежный состав перед чемпионатом мира в Ванкувере. Знарку сейчас запретили давать интервью. Я с ним немного поболтал без диктофона. Настроение у Олега Валерьевича нормальное. И видно, как он соскучился по хоккею.

    А потом Знарок разошелся. Было интересно наблюдать, как он объясняет молодежи какие-то моменты на доске. Сначала что-то говорит Юрий Бабенко, его бывший капитан по московскому «Динамо». Затем Знарок читает лекцию на пару минут. И, наконец, что-то добавляет главный тренер Валерий Брагин.

    Вот такой триумвират. Причем Знарок, как сказал Брагин, не будет в Ванкувере стоять на лавке. Да и сборная России улетает 15 декабря, а Олег Валерьевич присоединится к ней перед стартом турнира.

    Тренировка длилась аж 1 час 45 минут. Потом к прессе вышел улыбчивый Виталий Кравцов из «Трактора». Его поставили в центр к ярославцам Григорию Денисенко и Николаю Коваленко. И пока кажется, это наше самое звездное звено.

    Кравцов мог и не поехать на чемпионат мира, потому что попал в жесткий стык с форвардом «Барыса» Мэттом Фрэттином. «Да нормально все, – махнул рукой Виталий. – Поспал, встал – и все прошло. Я даже не испугался. Врачи помогли, успокоили».

    – Каким центрфорвардом будет Кравцов?
    – Слабым, – пошутил Виталий.

    – Почему?
    – Мы сейчас ведь только тренируемся. Может, вообще в центре не буду играть. Как карта ляжет. Мне везде нравится играть, в центре тоже. Сейчас буду усиленно вбрасывания отрабатывать. Не получается пока. Раньше я в центре только по школе играл.

    – На наших глазах вы превращаетесь в Евгения Кузнецова, – заметил кто-то.
    – Да ладно. В Кравцова я превращаюсь.

    – Можно ли сказать, что у России собралась сборная DreamTeam?
    – Очень сильная команда. Все стараются, все могут забить, все обороняются. Четыре звена ровные. Но всех не перехвалить – самое главное будет в декабре.

    – Почему вы взяли 14-й номер?
    – С первого по 30-й у нас могут быть номера. А вот 74 и 14 похожи. Так и выбрал.

    – Какие впечатления от работы со Знарком?
    – Кстати, у меня в школе «Трактора» был тренером Игорь Валерьевич Знарок. Это его брат. Они очень сильно похожи. Олег Валерьевич – очень хороший мужик. Дельные советы дает, подсказывает, где и что, учит новому…

    СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ТРЕНИРОВКЕ В НОВОГОРСКЕ

    Вратари: Амир Мифтахов, Даниил Тарасов, Петр Кочетков.

    Белые: Даниил Журавлев – Савелий Ольшанский, Александр Яремчук – Павел Шэн – Степан Старков.

    Синие: Макар Хабаров – Марк Рубинчик, Иван Муранов – Артем Галимов – Кирилл Слепец.

    Красные: Илья Морозов – Александр Романов, Григорий Денисенко – Виталий Кравцов – Николай Коваленко.

    Зеленые: Евгений Калабушкин – Даниил Валитов, Кирилл Марченко – Евгений Каницкий – Артем Николаев.

    Оранжевые: Антон Малышев – Артем Волков, Владислав Цицюра – Иван Морозов – Никита Шашков.

    #знарок олег#молодежная сборная россии по хоккею#мчм-2019#кравцов виталий
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