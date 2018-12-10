Валерий Брагин: Знарок полетит с нами в Ванкувер. Его харизма поможет сборной - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Россия - Премьер-Лига
    17-й тур
    начало в 19:30
    Ахмат
    Арсенал
    0
    0
    • Хоккей10 декабря 2018 15:45Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел, Пономаренко Дмитрий

    Валерий Брагин: Знарок полетит с нами в Ванкувер. Его харизма поможет сборной

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, как его команда готовится к чемпионату мира в Канаде.

    7 декабря российская «молодежка» начала подготовку к чемпионату мира, который стартует 26 декабря в канадских городах Ванкувер и Виктория. Сейчас в распоряжении тренеров сборной России 28 человек. И в понедельник наша команда провела открытую тренировку, после которой главный тренер и ответил на вопросы журналистов.

    Важная деталь – консультирует молодежную сборную перед турниром известный тренер Олег Знарок, вернувшийся на работу в ФХР и приступивший к своим обязанностям. Именно о совместной работе со Знарком Брагина первым делом и спросили…

    – Каково работать вам работать с командой главным тренером, когда рядом… еще один главный тренер?
    – В каком смысле? Какой главный тренер? – Слегка опешил от такого начала Брагин.

    – Понятно, что на бумаге Олег Знарок – не главный. Но по своей харизме, по натуре – он всегда лидер.
    – Значит, так. Олег Валерьевич является консультантом штаба всех сборных России, – начал расставлять Брагин точки над «I». – Он работает не только с нами. Он курирует все сборные. В том числе и олимпийскую. А его харизма идет только на пользу делу. От Знарка исходит положительная энергетика. И она помогает команде.

    – Знарок летит в Ванкувер вместе с вами?
    – Конечно, то есть он попозже прилетит, но будет с командой.

    – А работать с вами на лавке Олег Валерьевич тоже будет?
    – Нет, конечно!

    «С КРАВЦОВЫМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ»

    – Кравцов получил травму в своем последнем матче за «Трактор». Он поедет на турнир?
    – С ним уже все нормально. Никаких проблем.

    – Почему наигрываете Виталия в центре?
    – Он в ноябре очень убедительно сыграл на молодежном Евротуре именно на этой позиции. Мы с ним поговорили. Он и сам заявил, что комфортно себя чувствует в роли центрфорварда. Кравцову нужно пространство. Он много созидает, хорошо читает игру… Самая главная проблема Виталия – это оборона. Если он и с этим будет справляться, значит, будет играть в центре.

    – Завгороднего почему не пригласили?
    – Справа в линии атаки игроков хватает. Сами посудите, кто сильнее – Костин, Кравцов, Старков или Завгородний? А для четвертого звена Дмитрий не подходит. В меньшинстве он же не играет.

    – Есть ли шанс попасть на чемпионат мира у 17-летнего Василия Подколзина?
    – Конечно. Он уже пять голов в МХЛ забил. Мы за ним следим, постоянно общаемся с тренерами. Мы прекрасно знаем возможности Василия. Он и при «4 на 5» в меньшинстве может сыграть, и шайбу на себя выловить, и в атаке неплохо смотрится. Если в нынешнем составе нас кто-то не устроит, рассмотрим его кандидатуру.

    – Денисенко в последнее время опустился аж до четвертого звена «Лады». Что с ним происходит?
    – Сложно сказать. Мы с ним уже побеседовали о той самой его проблеме. Из-за которой он попал в «Ладу» из «Локомотива». Какой? Получил 5+20, и ярославцы из-за него матч проиграли. Григорий все понимает, но психологическое состояние у него было не важно. А сейчас мы поговорили, и все стало нормально. Настроили его, чтобы таких фолов на чемпионате мира не было. Это не его задача – грубо играть! Денисенко, наоборот, на себе фолы зарабатывать должен. Техническая оснащенность ему это позволяет.

    – Вы отдаете приоритет тем, кто уже играет в КХЛ с мужиками?
    – Все ребята, выступающие и здесь, и за океаном, знают наши основные критерии. Если они им соответствуют, не имеет значения, где они играют в регулярных чемпионатах. Это все наши российские парни.

    «ЖАЛЬ, ЧТО СВЕЧНИКОВА НЕ ОТПУСТИЛИ»

    – В Канаду полетит 23 человека, еще пять присоединятся к вам уже за океаном. Когда определитесь с заявкой?
    – Думаю, что уже после двух товарищеских матчей со шведами и американцами. Со швейцарцами сыграем уже основным составом.

    – Не удивлены, что многие команды энхаэловцев на чемпионат мира отпускают. А «Каролина» Свечникову выступить за сборную не разрешила?
    – Ну а чего тут обсуждать, если решение уже принято? Жалко, конечно, Свечников нам бы здорово помог. Он всегда в этой команде играл. Но дискутировать бесполезно.

    – С Костиным уже разговаривали?
    – Да. Он присоединится к команде.

    – Клим вам объяснил, почему у него этот сезон складывается хуже, чем прошлый?
    – А я бы не сказал, что хуже. Посмотрел четыре матча с его участием. Клим не хуже играет. Просто явного прогресса тоже нет. Хотя игрового времени он больше получает. И доверия тоже.

    – Игрокам из Северной Америки зарезервированы места в составе?
    – Нет, конечно. И они прекрасно это знают. Мы выдали каждому программу подготовки. Когда прилетим, проверим их физическое состояние. Еще раз повторю – у нас такая сейчас конкуренция, что только человека три-четыре могут себя спокойно чувствовать.

    – Выбор игроков сейчас шире, чем, к примеру, был перед чемпионатом мира в Баффало?
    – Когда есть конкуренция – всегда лучше. Сейчас это позволит нам сыграть в более агрессивный хоккей.

    – Кто будет капитаном уже решили?
    – Думаем. В товарищеских встречах попробуем разные варианты. После этого определимся.

    #брагин валерий#молодежная сборная россии по хоккею#мчм-2019#знарок олег
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта