Валерий Брагин: Знарок полетит с нами в Ванкувер. Его харизма поможет сборной

Хоккей 10 декабря 2018 15:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел, Пономаренко Дмитрий

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин рассказал, как его команда готовится к чемпионату мира в Канаде.

7 декабря российская «молодежка» начала подготовку к чемпионату мира, который стартует 26 декабря в канадских городах Ванкувер и Виктория. Сейчас в распоряжении тренеров сборной России 28 человек. И в понедельник наша команда провела открытую тренировку, после которой главный тренер и ответил на вопросы журналистов.

Важная деталь – консультирует молодежную сборную перед турниром известный тренер Олег Знарок, вернувшийся на работу в ФХР и приступивший к своим обязанностям. Именно о совместной работе со Знарком Брагина первым делом и спросили…

– Каково работать вам работать с командой главным тренером, когда рядом… еще один главный тренер?

– В каком смысле? Какой главный тренер? – Слегка опешил от такого начала Брагин.

– Понятно, что на бумаге Олег Знарок – не главный. Но по своей харизме, по натуре – он всегда лидер.

– Значит, так. Олег Валерьевич является консультантом штаба всех сборных России, – начал расставлять Брагин точки над «I». – Он работает не только с нами. Он курирует все сборные. В том числе и олимпийскую. А его харизма идет только на пользу делу. От Знарка исходит положительная энергетика. И она помогает команде.

– Знарок летит в Ванкувер вместе с вами?

– Конечно, то есть он попозже прилетит, но будет с командой.

– А работать с вами на лавке Олег Валерьевич тоже будет?

– Нет, конечно!

«С КРАВЦОВЫМ ВСЕ В ПОРЯДКЕ»

– Кравцов получил травму в своем последнем матче за «Трактор». Он поедет на турнир?

– С ним уже все нормально. Никаких проблем.

– Почему наигрываете Виталия в центре?

– Он в ноябре очень убедительно сыграл на молодежном Евротуре именно на этой позиции. Мы с ним поговорили. Он и сам заявил, что комфортно себя чувствует в роли центрфорварда. Кравцову нужно пространство. Он много созидает, хорошо читает игру… Самая главная проблема Виталия – это оборона. Если он и с этим будет справляться, значит, будет играть в центре.

– Завгороднего почему не пригласили?

– Справа в линии атаки игроков хватает. Сами посудите, кто сильнее – Костин, Кравцов, Старков или Завгородний? А для четвертого звена Дмитрий не подходит. В меньшинстве он же не играет.

– Есть ли шанс попасть на чемпионат мира у 17-летнего Василия Подколзина?

– Конечно. Он уже пять голов в МХЛ забил. Мы за ним следим, постоянно общаемся с тренерами. Мы прекрасно знаем возможности Василия. Он и при «4 на 5» в меньшинстве может сыграть, и шайбу на себя выловить, и в атаке неплохо смотрится. Если в нынешнем составе нас кто-то не устроит, рассмотрим его кандидатуру.

– Денисенко в последнее время опустился аж до четвертого звена «Лады». Что с ним происходит?

– Сложно сказать. Мы с ним уже побеседовали о той самой его проблеме. Из-за которой он попал в «Ладу» из «Локомотива». Какой? Получил 5+20, и ярославцы из-за него матч проиграли. Григорий все понимает, но психологическое состояние у него было не важно. А сейчас мы поговорили, и все стало нормально. Настроили его, чтобы таких фолов на чемпионате мира не было. Это не его задача – грубо играть! Денисенко, наоборот, на себе фолы зарабатывать должен. Техническая оснащенность ему это позволяет.

– Вы отдаете приоритет тем, кто уже играет в КХЛ с мужиками?

– Все ребята, выступающие и здесь, и за океаном, знают наши основные критерии. Если они им соответствуют, не имеет значения, где они играют в регулярных чемпионатах. Это все наши российские парни.

«ЖАЛЬ, ЧТО СВЕЧНИКОВА НЕ ОТПУСТИЛИ»

– В Канаду полетит 23 человека, еще пять присоединятся к вам уже за океаном. Когда определитесь с заявкой?

– Думаю, что уже после двух товарищеских матчей со шведами и американцами. Со швейцарцами сыграем уже основным составом.

– Не удивлены, что многие команды энхаэловцев на чемпионат мира отпускают. А «Каролина» Свечникову выступить за сборную не разрешила?

– Ну а чего тут обсуждать, если решение уже принято? Жалко, конечно, Свечников нам бы здорово помог. Он всегда в этой команде играл. Но дискутировать бесполезно.

– С Костиным уже разговаривали?

– Да. Он присоединится к команде.

– Клим вам объяснил, почему у него этот сезон складывается хуже, чем прошлый?

– А я бы не сказал, что хуже. Посмотрел четыре матча с его участием. Клим не хуже играет. Просто явного прогресса тоже нет. Хотя игрового времени он больше получает. И доверия тоже.

– Игрокам из Северной Америки зарезервированы места в составе?

– Нет, конечно. И они прекрасно это знают. Мы выдали каждому программу подготовки. Когда прилетим, проверим их физическое состояние. Еще раз повторю – у нас такая сейчас конкуренция, что только человека три-четыре могут себя спокойно чувствовать.

– Выбор игроков сейчас шире, чем, к примеру, был перед чемпионатом мира в Баффало?

– Когда есть конкуренция – всегда лучше. Сейчас это позволит нам сыграть в более агрессивный хоккей.

– Кто будет капитаном уже решили?

– Думаем. В товарищеских встречах попробуем разные варианты. После этого определимся.