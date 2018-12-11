Сергей Бобровский: Что делать, когда ты пропустил 8 шайб за матч? Быстро забудь! - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 08:00Источник: «Советский спорт»Автор: Брагилевская Наталья

    Сергей Бобровский: Что делать, когда ты пропустил 8 шайб за матч? Быстро забудь!

    Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский сыграл с «Филадельфией» (4:3 ОТ), и после матча дал интервью «Советскому спорту».

    «Я ВСЕГДА УЛЫБАЮСЬ»

    - Сергей, вы феноменально играете против своего бывшего клуба «Флайерз» - 13 побед в 17 матчах.
    - Да? А я ведь за этим не слежу, - развел руками Бобровский.

    - Я вот слежу. Каждый раз, когда вы сюда приезжаете, то улыбаетесь.
    - А я всегда улыбаюсь!

    - Вы счастливы играть с «Филадельфией»?
    - Я бы не сказал, что в этом есть нечто особенное. Просто готовишься на игру. Нам просто важны два очка. Очень они нужны в этот период сезона. В каждой встрече нужно побеждать.

    Я ведь давно ушел из «Флайерз». Последний раз выступал тут в 2012 году. Уже нет какой-то изюминки. Но с огромным уважением отношусь к этой организации. Очень благодарен за то короткое время, что здесь был. У меня сложилась отличные отношения со всеми. Но всегда рад побеждать «Филадельфию».

    - У вас заканчивается контракт в «Коламбусе», а у «Филли» всегда не хватает вратарей. И вы понимаете, к чему я клоню…
    - К чему?

    - Да пора вам в «Филадельфию» возвращаться! Вы же станете неограниченно свободным агентом. Такая идея закрадывается?
    - Сейчас я вообще не думаю о том, что будет со мной в следующем сезоне.

    - Точно?
    - Ага. Да как можно думать, когда мне по восемь голов за матч забивают? – смеется Бобровский. – Мне пока вообще не до будущего. Сейчас бы с настоящим разобраться.

    Шутки шутками, но впереди длинный сезон. Там будем смотреть. Пока главное – победа в каждой игре. Надо работать, улучшать свою игру, развивать навыки. Становиться лучше с каждым днем.

    - Пропускать восемь голов для вас непривычно. Но в этом сезоне так случилось в матчах с «Тампой» и «Калгари». Что у вас в голове, когда в ворота влетает четвертая, пятая шайба… А они все залетают и залетают?
    - Сложно это описать. Ты стараешься отбросить дурные мысли. Играть в свой хоккей, в свою систему. Ну а после матчей – как можно быстрее переключиться, забыть. Не анализировать голы, не ковырять их в голове. А просто забыть. Проснуться на следующий день и снова продолжить работу.

    Это тяжелый психологический удар. Но все приходит с опытом. Ты делаешь ошибки, получаешь уроки. И учишься, как надо идти дальше.

    «ТУТ КАКОЙ-ТО ВИРУС ХОДИТ»

    - Я разговаривала с журналистами из Коламбуса и спросила, как вы переживали после матча с «Калгари» (6:9). Они сказали, что Бобровский был абсолютно спокоен. Это тоже приходит с опытом?
    - Ну да. Тут что есть, то есть. Я ведь не все могу контролировать. Тоже понимаю, что пропускать восемь голов – это обидно. Но ведь там нет такого, что все ошибки были мои. Мы же командой играем в обороне. Тут не только я. Просто надо не думать об этом. Забыть и двигаться дальше.

    - А еще я спросила у прессы Коламбуса: «Если вы бы спорили на большие деньги, что произойдет с Бобровским после этого сезона, на что бы поставили?» Они сказали: «На то, что Боб останется в нашем клубе».
    - А я пока об этом не думаю. Будет видно все. Сейчас у меня на груди – эмблема «Коламбуса». Я стараюсь и отдаюсь в матчах с этой командой.

    - Почему ваш тренер Джон Торторелла вышел на лавку в фуфайке?
    - Он слегка приболел, поэтому утеплялся. Вообще тут какой-то вирус ходит. В середине ноября у нас была эпидемия. Я из-за этого пропустил матч с «Флоридой». Горло болело, температура. Не грипп, но какая-то зараза. Панара тоже приболел. Несколько игроков слегло. Помощник тренера сейчас в больнице…

    «Я В ОТЕЛЯХ ЖИВУ ОДИН»

    - Трудно представить, но Сергею Бобровскому уже 30 лет.
    - Да, время летит, согласен.

    - Вас еще что-то удивляет в НХЛ?
    - Так ведь охота еще Кубок Стэнли выиграть. Это самая большая цель, мечта, до которой я голодный. Буду биться, пока не выиграю.

    - Вы всегда были серьезным, философски настроенным. Что в вас изменилось? Что пришло с опытом и мудростью?
    - Так сложно сказать. Но в частности – уже знаю, как приходить в себя после тяжелых матчей. Понимаешь, насколько тяжелый и длинный сезон. Все лучше изучаешь себя и знаешь, как готовиться к этому марафону, как восстанавливаться. Все эти моменты, тонкости по частичкам собираешь воедино. И стараешься быть лучше с каждым днем.

    - Насколько для вас важно, чтобы в команде был русский друг? Такой как Артемий Панарин.
    - Еще как важно! Мы очень близко общаемся. Моя супруга Ольга дружит с Алисой. Наверное, им это еще важнее. Мы-то в хоккейной рутине, а им без нас скучновато.

    Очень здорово, когда в клубе есть русский партнер, с кем можно поужинать, пообщаться на разные темы.

    - Вы в одном номере живете на выездах?
    - Нет, в «Коламбусе» все игроки живут по одному. Сейчас новые правила, и это у всех так. Но вратари-то тем более селятся по одному. Я еще когда в новокузнецком «Металлурге» играл, то один жил. Чтобы никто не беспокоил и не мешал настраиваться.

    #бобровский сергей#хк коламбус блю джекетс#нхл
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