Сергей Бобровский: Что делать, когда ты пропустил 8 шайб за матч? Быстро забудь!

Хоккей 11 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Брагилевская Наталья

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский сыграл с «Филадельфией» (4:3 ОТ), и после матча дал интервью «Советскому спорту».

«Я ВСЕГДА УЛЫБАЮСЬ»

- Сергей, вы феноменально играете против своего бывшего клуба «Флайерз» - 13 побед в 17 матчах.

- Да? А я ведь за этим не слежу, - развел руками Бобровский.

- Я вот слежу. Каждый раз, когда вы сюда приезжаете, то улыбаетесь.

- А я всегда улыбаюсь!

- Вы счастливы играть с «Филадельфией»?

- Я бы не сказал, что в этом есть нечто особенное. Просто готовишься на игру. Нам просто важны два очка. Очень они нужны в этот период сезона. В каждой встрече нужно побеждать.

Я ведь давно ушел из «Флайерз». Последний раз выступал тут в 2012 году. Уже нет какой-то изюминки. Но с огромным уважением отношусь к этой организации. Очень благодарен за то короткое время, что здесь был. У меня сложилась отличные отношения со всеми. Но всегда рад побеждать «Филадельфию».

- У вас заканчивается контракт в «Коламбусе», а у «Филли» всегда не хватает вратарей. И вы понимаете, к чему я клоню…

- К чему?

- Да пора вам в «Филадельфию» возвращаться! Вы же станете неограниченно свободным агентом. Такая идея закрадывается?

- Сейчас я вообще не думаю о том, что будет со мной в следующем сезоне.

- Точно?

- Ага. Да как можно думать, когда мне по восемь голов за матч забивают? – смеется Бобровский. – Мне пока вообще не до будущего. Сейчас бы с настоящим разобраться.

Шутки шутками, но впереди длинный сезон. Там будем смотреть. Пока главное – победа в каждой игре. Надо работать, улучшать свою игру, развивать навыки. Становиться лучше с каждым днем.

- Пропускать восемь голов для вас непривычно. Но в этом сезоне так случилось в матчах с «Тампой» и «Калгари». Что у вас в голове, когда в ворота влетает четвертая, пятая шайба… А они все залетают и залетают?

- Сложно это описать. Ты стараешься отбросить дурные мысли. Играть в свой хоккей, в свою систему. Ну а после матчей – как можно быстрее переключиться, забыть. Не анализировать голы, не ковырять их в голове. А просто забыть. Проснуться на следующий день и снова продолжить работу.

Это тяжелый психологический удар. Но все приходит с опытом. Ты делаешь ошибки, получаешь уроки. И учишься, как надо идти дальше.

«ТУТ КАКОЙ-ТО ВИРУС ХОДИТ»

- Я разговаривала с журналистами из Коламбуса и спросила, как вы переживали после матча с «Калгари» (6:9). Они сказали, что Бобровский был абсолютно спокоен. Это тоже приходит с опытом?

- Ну да. Тут что есть, то есть. Я ведь не все могу контролировать. Тоже понимаю, что пропускать восемь голов – это обидно. Но ведь там нет такого, что все ошибки были мои. Мы же командой играем в обороне. Тут не только я. Просто надо не думать об этом. Забыть и двигаться дальше.

- А еще я спросила у прессы Коламбуса: «Если вы бы спорили на большие деньги, что произойдет с Бобровским после этого сезона, на что бы поставили?» Они сказали: «На то, что Боб останется в нашем клубе».

- А я пока об этом не думаю. Будет видно все. Сейчас у меня на груди – эмблема «Коламбуса». Я стараюсь и отдаюсь в матчах с этой командой.

- Почему ваш тренер Джон Торторелла вышел на лавку в фуфайке?

- Он слегка приболел, поэтому утеплялся. Вообще тут какой-то вирус ходит. В середине ноября у нас была эпидемия. Я из-за этого пропустил матч с «Флоридой». Горло болело, температура. Не грипп, но какая-то зараза. Панара тоже приболел. Несколько игроков слегло. Помощник тренера сейчас в больнице…

«Я В ОТЕЛЯХ ЖИВУ ОДИН»

- Трудно представить, но Сергею Бобровскому уже 30 лет.

- Да, время летит, согласен.

- Вас еще что-то удивляет в НХЛ?

- Так ведь охота еще Кубок Стэнли выиграть. Это самая большая цель, мечта, до которой я голодный. Буду биться, пока не выиграю.

- Вы всегда были серьезным, философски настроенным. Что в вас изменилось? Что пришло с опытом и мудростью?

- Так сложно сказать. Но в частности – уже знаю, как приходить в себя после тяжелых матчей. Понимаешь, насколько тяжелый и длинный сезон. Все лучше изучаешь себя и знаешь, как готовиться к этому марафону, как восстанавливаться. Все эти моменты, тонкости по частичкам собираешь воедино. И стараешься быть лучше с каждым днем.

- Насколько для вас важно, чтобы в команде был русский друг? Такой как Артемий Панарин.

- Еще как важно! Мы очень близко общаемся. Моя супруга Ольга дружит с Алисой. Наверное, им это еще важнее. Мы-то в хоккейной рутине, а им без нас скучновато.

Очень здорово, когда в клубе есть русский партнер, с кем можно поужинать, пообщаться на разные темы.

- Вы в одном номере живете на выездах?

- Нет, в «Коламбусе» все игроки живут по одному. Сейчас новые правила, и это у всех так. Но вратари-то тем более селятся по одному. Я еще когда в новокузнецком «Металлурге» играл, то один жил. Чтобы никто не беспокоил и не мешал настраиваться.