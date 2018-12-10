И Крикунову голову разбили! Как СКА одолел московское «Динамо»

Хоккей 10 декабря 2018 22:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Вновь уступив СКА (0:2), московские динамовцы едва не потеряли и своего главного тренера Владимира Крикунова после «выстрела» в голову.

ТРАВМА ТРЕНЕРА

В середине первого периода на площадке произошло крайне неприятное для «Динамо» происшествие. Молодой защитник москвичей Андрей Прибыльский, борясь с соперником у борта, выбросил шайбу из зоны на свою же скамейку.

Бросок оказался предельно «точен». Шайба врезалась точно в голову главному тренеру бело-голубых Владимиру Крикунову, заставив его сильно покачнутся.

Голова тренера была сильна разбита. Чтобы остановить кровь и элементарно заклеить рану понадобилась помощь врачей. Крикунов спустился со скамейки. Но буквально через минуту вернулся на свое место позади игроков с заклеенным лейкопластырем льдом из-под которого сочилась кровь.

В это время телеоператоры показали и вип-ложу. Шеф «Динамо» Влерий Шанцев привычно хмурился. Вице-президент СКА Роман Ротенберг передавал срочное сообщение…

АВТОРИТЕТ СБОРНОЙ

Чем СКА может задавить любого своего соперника, так это авторитетом. После матча с «Динамо» сразу 11 игроков питерской команды вместе со своим тренерским штабом отправятся в расположение сборной России и начнут подготовку к Кубку Первого канала. Это вратарь Игорь Шестеркин, защитники Владислав Гавриков и Василий Токранов, а также нападающие Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов и Андрей Кузьменко.

Кроме того, в олимпийскую сборную России, которая на этой неделе примет участие в швейцарском Кубке Люцерны, вызваны еще четыре хоккеиста – защитник Артем Земченок, нападающие Алексей Кручинин, Олег Ли и Михаил Мальцев.

Естественно, что один из сборников и открыл счет в нынешней встрече. Дальним броском в большинстве отличился Токранов.

«Динамо» делегировало на Кубок Первого канала только защитника ЮусоХиетанена, который выступит за сборную Финляндии.

НЕЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ

В самом начале второго периода, когда гости уже вели 1:0, шайба вновь побывала в воротах «Динамо». Однако менять цифры на табло судьи не спешили. На повторе было ясно видно, что успевший отпраздновать гол лучший снайпер СКА Николай Прохоркин отправил шайбу в сетку коньком.

Причем его движение было настолько явным, что сомнений арбитрам просто не оставило. Гол засчитан не был!

СЕРИАЛ ДАЦЮКА

Лидер СКА Павел Дацюк после того, как с него сняли капитанские полномочия, словно обрел второе дыхание. 40-летний форвард набирает очки уже в пяти матчах кряду!

В матче против «Динамо» именно он поставил победную точку, отправив шайбу в уже пустые ворота москвичей.

КРУГОСВЕТКА СКА

6 декабря знаменитый российский путешественник Федор Конюхов отправился в свое шестое кругосветное путешествие. На этот раз отважный мореход собирается обогнуть Землю в Южном полушарии на весельной лодке.

За 250 дней Конюхов собирается пройти на веслах 27 тысяч километров. Первый этап – от Новой Зеландии до Мыса Горн. И вот в это трудное и опасное путешествие вместе с Федором отправился клубный флаг СКА.

СЛОВО ЛИДЕРОВ

В пятерке лучших бомбардиров КХЛ динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий расположились сразу за питерским армейцем Никитой Гусевым.

Однако до нынешней встречи лидерам бело-голубых не удалось набрать ни одного результативного очка в матчах против СКА. А вот Гусев отметился в обоих битвах. В сентябре в Москве – голевым пасом. В октябре в Санкт-Петербурге – заброшенной шайбой.

В третьем матче никому из лидеров сезона отличиться не удалось. Шипачев и Кагарлицкий отметились только удалениями. Хотя шансы сравнять счет у обоих динамовцев были.

СТАТИСТИКА

Динамо (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). «Мегаспорт». 6507 зрителей.

Гол: 0:1 Токранов (Плотников, Кузьменко, 7.07, б.), 0:2 Дацюк (59.34). Вратари:Бочаров (59.28 – 59.34) – Хелльберг.Штраф: 8-8.Броски:22-43.