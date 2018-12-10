Владимир Крикунов: С головой у меня все в порядке! Шесть швов наложили (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей10 декабря 2018 23:45Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Владимир Крикунов: С головой у меня все в порядке! Шесть швов наложили (видео)

    Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов – о поражении от СКА (0:2) и собственной травме в этом матче.

    Московское «Динамо» уже в третий раз с начала сезона уступило питерским армейцам. И вновь его лидеры не смогли набрать против СКА хотя бы одного очка. А в первом периоде травму головы получил и главный тренер бело-голубых, пострадавший от вылетевшей со льда шайбы.

    - Понятно, что СКА – очень сильная команда. И мы хотели сыграть против нее хорошо, - рассуждал Владимир Крикунов после матча. - Ребята старались, но с нулем голов ничего не сделаешь. Надо было хотя бы один забить в равных составах. А у нас даже большинство не сработало. Зато Бочаров трудился, как следует! Только за два первых периода 30 бросков в створ отразил (за весь матч – 41). Остальные наши игроки не так хорошо сработали. Видимо, оставляли силы на завтра, на «Северсталь».

    - Как ваша голова?
    - Ерунда. Чего там – шесть швов наложили и все в порядке.

    - Прибыльскому за этот выброс шайбы досталось?
    - Ну а Андрей тут при чем? Он, что, специально мне в голову бросал?

    - «Динамо» уступило СКА уже в трех матчах этого сезона. Почему вашим лидерам – Вадиму Шипачеву и Дмитрию Кагарлицкому не удалось в них набрать даже одного очка?
    - Игроки СКА очень хорошо знают Шипачева. Сразу атакуют, не дают ему с шайбой долго повозиться. Быстро накатываются и все – Вадим не успевает ничего сделать.

    - Сегодня в тройке с ними вместо травмированного Алексеева сыграл Закриссон, который наконец вылечился и вернулся в строй. Он останется в ударном звене?
    - К сожалению, Алексеева мы потеряли надолго. Думаю, месяца на четыре. Сейчас ищем варианты – кого туда поставить.

    - Против СКА не сыграл Хиетанен. Он уже в сборную Финляндии уехал?
    - Нет, он здесь. И завтра сыграет против «Северстали». Сегодня ему отдохнуть дали. Он уже тоже еле дышит.

    - Хорошая жесткая игра. Могли забить и больше, но не получилось, - поделился своим мнением о матче и главный тренер СКА Илья Воробьев. - Зато выстояли в меньшинстве и характер проявили.

    - Кручинин вчера играл в ВХЛ. Вы его туда отправили за игровой практикой?
    - Да, именно так.

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