Вратари «Магнитки» нарушают, Омск побеждает. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 11 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

19 шайб забросил капитан «Автомобилиста» Найджел Доус и единолично возглавил снайперскую гонку чемпионата.

7 поражений подряд потерпело рижское «Динамо» и отдалилось от зоны плей-офф.

6 сухарей стало у питерского армейца Магнуса Хелльберга. Он догнал по матчам на ноль своего армейского одноклубника Илью Сорокина.

3 победы подряд одержал «Витязь» и закрепился в кубковой восьмерке Западной конференции.

2 удаления схватили вратари «Металлурга» во втором периоде матча с «Авангардом». Сначала за подножку удалили Василия Кошечкина, который в этом эпизоде получил травму и покинул лед. А потом малый штраф за то же прегрешение получил Артем Загидулин. Численное преимущество омичи не реализовали, однако смогли одержать волевую победу, отыгравшись с 0:2.

2 сухаря засушил «витязь» Йони Ортио.

СТАТИСТИКА

Амур – Барыс – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Платинум Арена. 5855. Г: Руденков, Зогорна – Волк. В: Аликин – Граховина. Б: 17-38. Ш: 4-6.

Автомобилист – Спартак – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). Уралец. 5450. Г: Василевский, Паре, Гареев, Доус – Зубов. В: Коварж – Гудачек. Б: 31-25. Ш: 2-6.

Металлург – Авангард – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0). Арена Металлург. 7114. Матушкин, Мозякин – Тальбо, Покка, К.Петров. Б: 22-26. Ш: 6-4.

Торпедо – Локомотив – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). Нагорный. 5000. Г: Жафяров, Миле, Саболич, Кейлоф – Аверин, Д.Алексеев. В: Костин – Коновалов. Б: 23-36. Ш: 6-4.

ХК Сочи – Нефтехимик – 2:3 (0:1, 0:2, 1:1). Большой. 3576. Г: Калетник, Йокипакка – Пуустинен, Шарипзянов, Хайруллин. В: Шикин (Ахметов) - Ежов. Б: 32-29. Ш: 10-12.

Динамо Мн – Витязь – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Минск-Арена. 7535. Г: А.Шевченко. В: Энрот – Ортио. Б: 25-18. Ш: 4-6.

Динамо М – СКА – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). Мегаспорт. 6507. Г: Токранов, Дацюк. В: Бочаров – Хелльберг. Б: 22-43. Ш: 8-8.

Динамо Р – Ак Барс – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). Арена Рига. 5840. Г: Дарзиньш – Ткачев, Секач (2). В: Гудлевскис - Гарипов. Б: 33-26. Ш: 8-12.

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