Чем Капризов похож на Шатунова. Семь самых популярных игроков сборной России - Советский спорт
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    • Хоккей11 декабря 2018 15:00Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Чем Капризов похож на Шатунова. Семь самых популярных игроков сборной России

    16 декабря сборная России сыграет с Финляндией на футбольной арене «Санкт-Петербург». Есть повод назвать семь самых популярных хоккеистов.

    Как можно вычислить популярность игрока? Есть миллион способов, и все они – субъективные. Мы за меру измерения приняли инстаграм, которым в мире пользуется почти один миллиард жителей (год назад было 700 млн, но эта цифра бурно растет).

    Итак, вот они – семь самых популярных хоккеистов сборной России, ради которых стоит прийти в воскресенье на футбольную арену «Санкт-Петербург», чтобы вживую увидеть тех, кому вы ставите лайки.

    Павел ДАЦЮК (СКА) – 318 000 – @datsyuk13hockey

    Один из четырех россиян, кого включили в сотню величайших хоккеистов в истории НХЛ. Человек уже одной ногой в Зале славы в Торонто и в Музее ИИХФ. Лицо с городских афиш в Санкт-Петербурге. Капитан олимпийской сборной России, призывающий прийти в воскресенье на футбольный стадион, чтобы посмотреть хоккей. Все это – Павел Дацюк.

    2. Кирилл КАПРИЗОВ (ЦСКА) – 224 000 – @kirillkaprizov

    Автор золотого гола сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. Кстати, жаль, что инстаграм принципиально не ведет Никита Гусев. Вот кто мог бы догнать и обогнать Капризова по степени народной любви! Кирилл же – кумир нового поколения. Как и у Юрия Шатунова во времена позднего СССР, у Капризова миллион девичьих фан-клубов.

    3. Никита НЕСТЕРОВ (ЦСКА) – 54 000 – @nikitanesterov_official

    Этот защитник очень похож на знаменитого бойца Коннора Макгрегора. Может, это фанаты ирландца путают и по ошибке подписываются на Нестерова? А вообще он – очень харизматичный хоккеист, успевший поиграть в «Тампе» и «Монреале». И вы видели защитника, который так здорово умеет выступать на позиции центрфорварда? Да, Нестеров очень крут.

    4. Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА) – 30 200 – @shesterkinigor

    Самый популярный среди российских вратарей. Рейтинг Шестеркина здорово подскочил во время чемпионата мира, когда он в четвертьфинале сражался с канадцами и Коннором Макдэвидом. А вообще Игорь – такая же ролевая модель, как и Кирилл Капризов. У него тоже множество фан-клубов в инстаграме, и из этих ребят можно было бы сколотить бойз-бенд.

    5. Илья СОРОКИН (ЦСКА) – 27 200 – @soroka_89

    Немного отстал от Шестеркина, но популярность Сорокина объяснить легко. И она связана не только с бесконечным количеством побед и сухарей, которые штампует этот парень. Илья – очень разносторонний человек. Он летает на самолетах, читает «Гарри Поттера», лично знает Дамблдора и по ночам во сне летает во вселенную Marvel. У него так много единомышленников!

    6. Антон БУРДАСОВ (СЮ) – 26 800 – @burdi71

    Был кумиром в Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве, а теперь его носят на руках в Уфе. Ну ладно, Бурдасов сам ходит, но у него много поклонников. Потому что Антон умеет быть разным. Он то штампует пачками голы, то хватает дисквалификации, то поднимает «Салават Юлаев» на бой, то пробивается в состав сборной России. Кстати, Бурдасов – из той золотой молодежной сборной, которая победила в Баффало-2011. Великий!

    7. Максим ШАЛУНОВ (ЦСКА) – 26 700 – @_shalun_

    Этот крайний нападающий на позиции центрфорварда уникален тем, что умеет попасть из ЦСКА в сборную России, чтобы сыграть там за «Спартак». Вот такой он загадочный, Максим Шалунов, которого побросала судьба от «Рокфорд Айсхогс» до «Толидо Уоллай». Но самим собой он стал в «Сибири», чтобы выйти на новый уровень в ЦСКА и зажечь на футбольном стадионе, играя в хоккей. Кто, если не он?

    СБОРНАЯ РОССИИ НА КУБКЕ ПЕРВОГО КАНАЛА

    ВРАТАРИ

    Игорь Шестеркин (СКА) – 30 200 подписчиков
    Илья Сорокин (ЦСКА) – 27 200
    Игорь Бобков (Авангард) – 3 235

    ЗАЩИТНИКИ

    Никита Нестеров (ЦСКА) – 54 000
    Андрей Педан (Ак Барс) – 14 400
    Владислав Гавриков (СКА) – 11 200
    Виктор Антипин (Металлург) – 8 662
    Михаил Науменков (ЦСКА) – 5 553
    Артем Блажиевский (ЦСКА) – 752
    Александр Елесин (Локомотив) – 40
    Алексей Василевский (Автомобилист) – 1 718
    Василий Токранов (СКА) – нет

    ФОРВАРДЫ

    Павел Дацюк (СКА) – 318 000
    Кирилл Капризов (ЦСКА) – 224 000
    Антон Бурдасов (СЮ) – 26 800
    Максим Шалунов (ЦСКА) – 26 700
    Сергей Плотников (СКА) – 26 000
    Антон Слепышев (ЦСКА) – 15 300
    Иван Телегин (ЦСКА) – 12 700
    Сергей Андронов (ЦСКА) – 10 200
    Николай Прохоркин (СКА) – 10 100
    Евгений Кетов (СКА) – 3 365
    Андрей Локтионов (Локомотив) – 733
    Михаил Григоренко (ЦСКА) – 193
    Андрей Кузьменко (СКА) – 66
    Никита Гусев (СКА) – нет
    Александр Барабанов (СКА) – нет
    Илья Каблуков (СКА) – нет
    Александр Кадейкин (СЮ) – нет

    ИТОГО НА СБОРНУЮ: 831 117

    СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ

    Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА) 30 200 – Никита НЕСТЕРОВ (ЦСКА) 54 000 – Андрей ПЕДАН (Ак Барс) 14 400 – Кирилл КАПРИЗОВ (ЦСКА) 224 000 – Павел ДАЦЮК (СКА) 318 000 – Антон БУРДАСОВ (СЮ) 26 800

    #кхл#сборная россии по хоккею
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