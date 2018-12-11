Чем Капризов похож на Шатунова. Семь самых популярных игроков сборной России

Хоккей 11 декабря 2018 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

16 декабря сборная России сыграет с Финляндией на футбольной арене «Санкт-Петербург». Есть повод назвать семь самых популярных хоккеистов.

Как можно вычислить популярность игрока? Есть миллион способов, и все они – субъективные. Мы за меру измерения приняли инстаграм, которым в мире пользуется почти один миллиард жителей (год назад было 700 млн, но эта цифра бурно растет).

Итак, вот они – семь самых популярных хоккеистов сборной России, ради которых стоит прийти в воскресенье на футбольную арену «Санкт-Петербург», чтобы вживую увидеть тех, кому вы ставите лайки.

Павел ДАЦЮК (СКА) – 318 000 – @datsyuk13hockey

Один из четырех россиян, кого включили в сотню величайших хоккеистов в истории НХЛ. Человек уже одной ногой в Зале славы в Торонто и в Музее ИИХФ. Лицо с городских афиш в Санкт-Петербурге. Капитан олимпийской сборной России, призывающий прийти в воскресенье на футбольный стадион, чтобы посмотреть хоккей. Все это – Павел Дацюк.

2. Кирилл КАПРИЗОВ (ЦСКА) – 224 000 – @kirillkaprizov

Автор золотого гола сборной России на Олимпиаде в Пхенчхане. Кстати, жаль, что инстаграм принципиально не ведет Никита Гусев. Вот кто мог бы догнать и обогнать Капризова по степени народной любви! Кирилл же – кумир нового поколения. Как и у Юрия Шатунова во времена позднего СССР, у Капризова миллион девичьих фан-клубов.

3. Никита НЕСТЕРОВ (ЦСКА) – 54 000 – @nikitanesterov_official

Этот защитник очень похож на знаменитого бойца Коннора Макгрегора. Может, это фанаты ирландца путают и по ошибке подписываются на Нестерова? А вообще он – очень харизматичный хоккеист, успевший поиграть в «Тампе» и «Монреале». И вы видели защитника, который так здорово умеет выступать на позиции центрфорварда? Да, Нестеров очень крут.

4. Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА) – 30 200 – @shesterkinigor

Самый популярный среди российских вратарей. Рейтинг Шестеркина здорово подскочил во время чемпионата мира, когда он в четвертьфинале сражался с канадцами и Коннором Макдэвидом. А вообще Игорь – такая же ролевая модель, как и Кирилл Капризов. У него тоже множество фан-клубов в инстаграме, и из этих ребят можно было бы сколотить бойз-бенд.

5. Илья СОРОКИН (ЦСКА) – 27 200 – @soroka_89

Немного отстал от Шестеркина, но популярность Сорокина объяснить легко. И она связана не только с бесконечным количеством побед и сухарей, которые штампует этот парень. Илья – очень разносторонний человек. Он летает на самолетах, читает «Гарри Поттера», лично знает Дамблдора и по ночам во сне летает во вселенную Marvel. У него так много единомышленников!

6. Антон БУРДАСОВ (СЮ) – 26 800 – @burdi71

Был кумиром в Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве, а теперь его носят на руках в Уфе. Ну ладно, Бурдасов сам ходит, но у него много поклонников. Потому что Антон умеет быть разным. Он то штампует пачками голы, то хватает дисквалификации, то поднимает «Салават Юлаев» на бой, то пробивается в состав сборной России. Кстати, Бурдасов – из той золотой молодежной сборной, которая победила в Баффало-2011. Великий!

7. Максим ШАЛУНОВ (ЦСКА) – 26 700 – @_shalun_

Этот крайний нападающий на позиции центрфорварда уникален тем, что умеет попасть из ЦСКА в сборную России, чтобы сыграть там за «Спартак». Вот такой он загадочный, Максим Шалунов, которого побросала судьба от «Рокфорд Айсхогс» до «Толидо Уоллай». Но самим собой он стал в «Сибири», чтобы выйти на новый уровень в ЦСКА и зажечь на футбольном стадионе, играя в хоккей. Кто, если не он?

СБОРНАЯ РОССИИ НА КУБКЕ ПЕРВОГО КАНАЛА

ВРАТАРИ

Игорь Шестеркин (СКА) – 30 200 подписчиков

Илья Сорокин (ЦСКА) – 27 200

Игорь Бобков (Авангард) – 3 235

ЗАЩИТНИКИ

Никита Нестеров (ЦСКА) – 54 000

Андрей Педан (Ак Барс) – 14 400

Владислав Гавриков (СКА) – 11 200

Виктор Антипин (Металлург) – 8 662

Михаил Науменков (ЦСКА) – 5 553

Артем Блажиевский (ЦСКА) – 752

Александр Елесин (Локомотив) – 40

Алексей Василевский (Автомобилист) – 1 718

Василий Токранов (СКА) – нет

ФОРВАРДЫ

Павел Дацюк (СКА) – 318 000

Кирилл Капризов (ЦСКА) – 224 000

Антон Бурдасов (СЮ) – 26 800

Максим Шалунов (ЦСКА) – 26 700

Сергей Плотников (СКА) – 26 000

Антон Слепышев (ЦСКА) – 15 300

Иван Телегин (ЦСКА) – 12 700

Сергей Андронов (ЦСКА) – 10 200

Николай Прохоркин (СКА) – 10 100

Евгений Кетов (СКА) – 3 365

Андрей Локтионов (Локомотив) – 733

Михаил Григоренко (ЦСКА) – 193

Андрей Кузьменко (СКА) – 66

Никита Гусев (СКА) – нет

Александр Барабанов (СКА) – нет

Илья Каблуков (СКА) – нет

Александр Кадейкин (СЮ) – нет

ИТОГО НА СБОРНУЮ: 831 117

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ

Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА) 30 200 – Никита НЕСТЕРОВ (ЦСКА) 54 000 – Андрей ПЕДАН (Ак Барс) 14 400 – Кирилл КАПРИЗОВ (ЦСКА) 224 000 – Павел ДАЦЮК (СКА) 318 000 – Антон БУРДАСОВ (СЮ) 26 800