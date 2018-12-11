Сможет ли Александр Овечкин завоевать свой восьмой титул снайпера?

Александр Овечкин высказался о гонке снайперов – в этом сезоне за «Морис Ришар Трофи» идет на редкость крутая рубка: «Мои соперники очень хороши. Поэтому мне нужно всегда держать планку и оставаться в форме, иначе конкуренты меня обгонят».

В самом деле, уже сразу семь игроков пробили отметку в 20 заброшенных шайб – сам Овечкин (22), а также Патрик Лайне и Брэйден Пойнт (по 21), Джо Павелски, Джефф Скиннер, Давид Пастрняк, Нэйтан Маккиннон (по 20).

Это связано с тем, что в последние четыре сезона в НХЛ росла результативность: 2.71 – 2.77 – 2.97 – 3.08. Потому что лига меняла правила, урезала вратарскую амуницию. И в условиях жесточайшей конкуренции поднимается мастерство хоккеистов. 3.08 – это уровень НХЛ сразу после большого локаута, то есть сезон 2005-06, когда в НХЛ произошла настоящая революция – от потолка зарплат до радикальной реформы правил.

Кроме того, Овечкин удивляет своей реализацией. Такого с ним не было никогда. 19.6% – то есть каждый пятый выстрел попадает в цель. А раньше был каждый восьмой: 12,6% – средний показатель Овечкина на протяжении его карьеры.

Мы видим, что с годами Александр Великий стал меньше бросать. Сейчас он по броскам идет только восьмым в лиге (112), из конкурентов его опережают Пастрняк (120), Маккиннон (127), а в лидерах идет Джек Айкел (128). При этом Ови начал рациональнее относиться к своим моментам. Вот недавно он вышел на пустые ворота и мог забивать сам, но сделал передачу на Никласа Бэкстрема, чтобы тот оформил хет-трик. Теперь Овечкин уже наелся, взял Кубок Стэнли – и понял, как важно работать на команду. Тогда и команда тебе ответит точными пасами в нужный момент.

Патрик Лайне – главный соперник Овечкина в борьбе за «Мориса Ришара». Он забил 15 голов в ноябре. Это был бурный всплеск, и молодой финн уже забил 100 голов за карьеру. Но к его игре есть вопросы. Ведь к этому дню Лайне отдал лишь пять голевых передач! Вот кому надо учиться, как уходить от игрового эгоизма. И как стать более разносторонним форвардом. В этом смысле Овечкин даже в свои 33 года гораздо сильнее, чем 20-летний Лайне. Финн пока не забивает в пяти матчах подряд. Другое дело, что он может взорваться и наколотить 20 голов за месяц. В этом смысле Лайне – абсолютно непредсказуемый фрик. В хорошем смысле слова.

Но не забудем, что Овечкин уже выигрывал семь раз «Мориса Ришара». И будет не прочь взять в восьмой раз этот трофей. Ови – это Терминатор, который идет к своей цели.

СТАТИСТИКА

Тампа-Бэй – Рейнджерс – 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Стэмкос (3), Макдона (КУЧЕРОВ), Сирелли (2) – Хэйз (НАМЕСТНИКОВ), Хэйз, Фаст

ТБ: Кучеров (0+1; +1, 0, 2, 18.40)

Сергачев (0+0; +1, 0, 2, 21.04)

Р: Наместников (0+1; -1, 2, 1, 13.26)

Айлендерс – Питтсбург – 1:2 бул. (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Бовилье – Брассар, Гюнтцель (п.бул.)

П: Малкин (0+0; 0, 2, 3, 21.57)

Детройт – Лос-Анджелес – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Чоловски, Нильсен, Ларкин – Копитар

ЛА: Щербак (0+0; 0, 0, 2, 15.23)

Сан-Хосе – Нью-Джерси – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Майер (2), Павелски, Шимек, Хертл – Стаффорд, Э.Грин

НД: Яковлев (0+0; -3, 0, 0, 16.10)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.