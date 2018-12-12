Финны Уфы бьют «шутов», Шипачев – родной клуб. 5 убойных фактов о событиях КХЛ - Советский спорт
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  • 10окончен
    • Хоккей12 декабря 2018 09:38Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

    Финны Уфы бьют «шутов», Шипачев – родной клуб. 5 убойных фактов о событиях КХЛ

    Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

    101 гол в КХЛ забил форвард «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен, оформивший вчера дубль.

    35 бросков нанесли «шуты» по воротам Юхи Метсолы, что не помогло им одержать победу над «Салаватом Юлаевом». Гости побеспокоили Райана Заполски только 12 раз – втрое реже.

    11 голов теперь на счету лидера атак московского «Динамо» Вадима Шипачева, который в матче против своего родного клуба, «Северстали», разменял десяток заброшенных шайб.

    4 матча длится результативная серия 19-летнего новичка «Йокерита» Кристиана Весалайнена, который провел в КХЛ всего 6 игр и набрал 5 (3+2) очка.

    3 результативных балла финнов – дубль Хартикайнена и передача Йонаса Кемппайнена помогли уфимцам одолеть в Хельсинки «Йокерит». Отметим и еще одного финского героя матча – вратаря Метсолу.

    СТАТИСТИКА

    Динамо М – Северсталь – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Мегаспорт. 3411 зрителей. Голы: Мозер,

    Закриссон, Шипачев – Е.Бодров. Вратари: Еременко – Фурх. Броски: 29-30. Штраф: 10-10.

    Йокерит – Салават Юлаев – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). Хартвалл Арена. 9056 Г: Мозес, Весалайнен

    – Хартикайнен (2), Майоров. В: Заполски – Метсола. Б: 35-12. Ш: 8-12.

    АНОНС ДНЯ

    14.30* Куньлунь – Барыс КХЛ ТВ

    20.30 Слован – Динамо Р КХЛ ТВ

    * Время московоское.

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