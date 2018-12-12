Блистательный хет-трик Овечкина. Он обогнал Павла Буре! Как это было (видео)

Хоккей 12 декабря 2018 10:36 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Александр Великий сделал уже 21-й хет-трик в карьере. Это лучший показатель среди россиян – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Совспорта».

1. ХЕТ-ТРИК ОВЕЧКИНА

У меня спросили: «Куда деваются кепки, которые фанаты бросают на лед во время хет-трика?» Как куда? Их складывают в пластиковые мешки или баки, ставят возле раздевалки. Алексей Ковалев мне рассказывал, что мог себе взять пару каких-то красивых модных кепок. А однажды ему в Питтсбурге бросили сомбреро. В Атланте я видел аквариум в холле арены, загруженный кепками – с табличкой «это хет-трик Ильи Ковальчука». Еще можно бейсболки отправить в секонд-хенд или раздать бомжам.

В общем, Александр Овечкин придумает, что ему делать с этими головными уборами, которые ему нашвыряли с трибун Capital One Arena. Капитан «Вашингтона» сделал 21-й хет-трик в карьере, обогнав самого Павла Буре (20). И это лучший показатель среди россиян в НХЛ. Ниже идут Александр Могильный (17), Илья Ковальчук (13), Евгений Малкин и Алексей Ковалев (по 12), Алексей Яшин (8)… Лидер – Уэйн Гретцки (50), но его уже не достанет никто.

«Вашингтон» старательно разрывал дома «Детройт», ведя 5:0 после двух периодов. Овечкин оформил хет-трик в середине третьего. Первый гол Александра Великого – чистое везение. Он бросал из-за левого круга вбрасывания. Шайба вообще летела мимо ворот, но попала в защитника Никласа Крунвалля и срикошетила в сетку.

Второй гол – защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон отправил Овечкина в прорыв по левому флангу, и тот спокойно выкатился на голкипера «Ред Уингз», расстреляв его кистевым броском. Не самые типичные голы для Ови, но вот третий получился в его духе. Кристиан Джус отдает налево под щелчок, знаменитая вашингтонская пушка палит точно в цель. И вот тогда на лед полетели кепки…

Что ж, Овечкин (25 голов) оторвался в гонке снайперов от Патрика Лайне (21), который не забивает уже в шести матчах подряд, а также от Джеффа Скиннера, Давида Пастрняка, Брэйдена Пойнта (по 21). Борьба за «Морис Ришар Трофи» в этом сезоне все равно крутая, и Ови могут догнать за неделю. Но он правильно сказал: «Я понимаю, что происходит среди снайперов, вижу всю эту конкуренцию. И понимаю, что не могу расслабиться, потеряв свой уровень, растратив форму».

Овечкин должен быть Овечкиным. И я уверен, он держит в уме вечный рекорд Гретцки (894), который должен побить, чтобы прославить в хоккее свое имя на века. 632 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. Совсем скоро Александр Великий достанет Дэйва Андрейчука (640), и это 14-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Бомбардирская серия Овечкина составляет уже 12 матчей. Его партнер по звену Никлас Бэкстрем сделал ассистентский покер (0+4). Две передачи – у Евгения Кузнецова, а «Вашингтон» одержал десятую победу в 12 играх. В состав после травмы вернулся Ти-Джей Оши, пропустивший 11 игр – и тоже забил. Брэйден Холтби сделал 35 сэйвов. Да эти ребята в шоколаде! «Кэпиталз» могут снова замахнуться на Кубок Стэнли, но на Востоке есть как минимум «Тампа» и «Торонто», не говоря о матером «Питтсбурге». Плей-офф должен получиться сумасшедшим!

2. ГОЛ ДАДОНОВА

Один из самых незаметных героев этого сезона – форвард «Флориды» Евгений Дадонов.

Он не забивает умопомрачительные голы, не бомбит лигу хет-триками. Дадонов – честный трудяга, забрасывающий чаще всего или мусорные шайбы, или вот как сейчас с «Сент-Луисом», когда партнер выводит его на ворота.

Когда я прилетал в Хельсинки на матчи «Флорида» - «Виннипег», то заметил, что Евгений даже смущается того внимания, которое ему уделяют. Его ведь сразу облепила российская пресса. Дадонов вежливо отвечал всем, но его легкое смущение я чувствовал.

А ведь он забил уже 14 голов в этом сезоне! И он – второй снайпер лиги среди россиян после Овечкина (25).

Дадонов вернулся в НХЛ в 28 лет. Это приличный возраст, особенно если ты долго выступал в КХЛ. И привык, как говорил Никита Зайцев, к другому виду спорта. Вышел из зоны комфорта. Посмотрите, как Вадим Шипачев так и не вписался в эту лигу. Как ничего не получилось у Сергея Шумакова, выступающего в фарм-клубе «Флориды». Многие, кто приехал из России, или сидят в запасе в клубе НХЛ, или их ставят в низшие звенья, почти не давая игрового времени, или отправляют в АХЛ.

Дадонов сразу же попал в первое звено, по игре он – звезда клуба. Ну а особого внимания к этому форварду нет, потому что «Флорида» идет на 14-м месте в Восточной конференции. Она снова не попадет в плей-офф, но нам и лучше – получим роскошного Евгения Дадонова на чемпионат мира.

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛЕВСКОГО

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский умудрился сломать ногу на тренировке, после чего ходил в ортопедическом сапожке и печальными глазами смотрел за игрой «Лайтнинг» со стороны. А с этой игрой все было в порядке.

В понедельник «Тампа» победила в седьмой раз подряд. И набрала лихой ход, который может ее привести к «Президент Трофи». Пока это лучшая команда регулярки (49 очков), заметно опережающая ближайшего преследователя – «Торонто» (43). Там лучшая атака (130 голов), лучшая разница шайб (плюс-39), лучшая победная серия. Травмирован основной вратарь Василевский, но его сменщик Луи Доминг в огне и признается второй звездой недели в НХЛ. Три победы в трех матчах, процент отраженных бросков 95,7.*, коэффициент надежности 1,33.

Но вот врачи вывели Андрея из списка травмированных. Он может сыграть уже в четверг против «Торонто». Хотя думаю, Василевскому нужно провести хотя бы несколько тренировок с командой. Будет удивительно, если Джон Купер сразу бросит его под танк. Но то, что Вася здоров – это очень хорошая новость.

СТАТИСТИКА

Вашингтон – Детройт – 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Коннолли (КУЗНЕЦОВ), Бойд, ОВЕЧКИН (3), Оши (КУЗНЕЦОВ) – Ларкин, Нюквист

В: Овечкин (3+0; +3, 0, 4, 19.38)

Кузнецов (0+2; -1, 0, 0, 15.50)

Орлов (0+0; 0, 2, 0, 21.11)

Колорадо – Эдмонтон – 4:6 (0:1, 1:4, 3:1)

Рантанен (2), К.Уилсон, Ландеског – Бродзяк, Ньюджент-Хопкинс (2), Макдэвид, Драйзайтль, Нерс

К: Задоров (0+0; -2, 0, 4, 18.46)

в Варламов (15-18; 83,3.*, 33.37)

Э: Зыков (0+0; 0, 0, 0, 4.42)

Каролина – Торонто – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Д.Уильямс – Эннис, Райли, Марло, Таварес

К: А.Свечников (0+0; -1, 0, 4, 19.24)

Т: Зайцев (0+0; +1, 0, 2, 22.20)

Ожиганов (0+0; +2, 0, 1, 12.01)

Сент-Луис – Флорида – 4:3 (0:1, 0:0, 4:2)

БАРБАШЕВ, Перрон (2), Б.Шенн – ДАДОНОВ, Уигар, Хоффман

СЛ: Тарасенко (0+0; -2, 0, 2, 18.27)

Барбашев (1+0; +1, 0, 2, 9.29)

Ф: Дадонов (1+0; 0, 0, 2, 20.35)

Коламбус – Ванкувер – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

С.Джонс (ПАНАРИН), Бьоркстранд – Лейво, Петтерссон, Виртанен (ГОЛДОБИН)

К: Панарин (0+1; -1, 0, 2, 24.02)

В: Голдобин (0+1; +1, 0, 0, 16.09)

Баффало – Лос-Анджелес – 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Гиргенсонс, Айкел, Ю.Ларссон, Скиннер – Маззин, Лафф, А.Кемпе

ЛА: Щербак (0+0; 0, 0, 1, 9.42)

Бостон – Аризона – 4:3 (0:2, 4:1, 0:0)

Хайнен, Пастрняк, Маршан (2) – Шмальц, Казинс, Бантинг

А: Любушкин (0+0; -2, 0, 1, 15.45)

Виннипег – Чикаго – 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

Шайфли, Майерс, Коннор (2), Перро, Танев – Стром, Кахун, Дебринкат

В: Куликов (0+0; +1, 0, 0, 13.32)

Миннесота – Монреаль – 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Нидеррайтер, Дамба (2), Койл, Э.Стаал, Сперджен, Паризе – Петри

Нэшвилл – Оттава – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Уотсон, Эллис, К.Смит – З.Смит

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.