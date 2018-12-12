«Адмирал» в критической ситуации. Владивосток – худший по рейтингу КХЛ…»

Хоккей 12 декабря 2018 20:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко после совещания руководителей клубов выступил перед журналистами.

Не буду грузить вас утомительными подробностями, но вот самое важное, что я узнал на мероприятии.

1. Дмитрий Чернышенко сказал, что обновлен рейтинг команд. А ведь от него зависит решение, кого в будущем исключат из КХЛ. Так вот, на первое место в рейтинге вышел «Йокерит». А тройку замыкают «Амур», предпоследнее место – у «Северстали», последнее – у «Адмирала». Так что мы можем потерять Владивосток. Хотя решение будет принято на Совете директоров КХЛ. Может, никого не сократят. А может, уберут сразу два клуба – еще неизвестно. Но оптимальное их количество – 24.

2. Сейчас задолженности по зарплатам перед игроками имеют «Адмирал», а также «Сочи», «Слован», «Сибирь». Но во Владивостоке – критическая ситуация. Предыдущее руководство клуба заключило контракты с хоккеистами о реструктуризации долга. Но сейчас выходит так, что КХЛ подвело и новое руководство «Адмирала», и региональные власти. И чтобы такие ситуации не повторялись, хотят изменить регламент лиги. Уже нельзя сменить юридическое лицо клуба под тем же брендом, кинув игроков на деньги. Все равно придется платить по счетам.

3. Чернышенко признал, что в КХЛ есть скрытая аренда. «Рабочая группа проголосовала за то, чтобы вынести вопрос на рассмотрение лиги. Но мы с этой темой должны еще разобраться. К сожалению, это есть. Мы сталкиваемся с конфликтом интересов».

4. Президент сообщил, что лига оперативно отреагировала, перестав считать белорусов легионерами. «Как только Минспорта РФ примет решение по остальным представителям союзных республик, мы их тоже перестанем считать легионерами. Потому что КХЛ зарегистрирована на территории Союзного государства. И поднимите дискуссию в прессе, нужны ли нам такие ограничения на легионеров. Я готов хоть завтра отменить лимит!»

5. «Автомобилист» вскрыли, опубликовав зарплаты игроков. Это уже стало инструментом влияния. «Но такой практики нет. Даже НХЛ не открывает зарплаты игроков. Информация идет через специализированные ресурсы. Клубы КХЛ пока не готовы открывать. А чтобы это не стало средством конкурентной борьбы, мы приняли эффективные меры».

6. Чернышенко отдельно подчеркнул, что президент ИИХФ Рене Фазель, который собирается покинуть свой пост в 2020 году, не перейдет работать в КХЛ. И говорить об этом некорректно, потому что Фазель через пару лет может передумать и пойдет на перевыборы в Международной федерации. Этот вариант не исключен.

7. Президент «Авангарда» Максим Сушинский поддержал идею, чтобы молодежный ЧМ-2023 прошел не только в Новосибирске, но и Омске: «Это поможет развитию города. Может даже, построят пятизвездочную гостиницу». Понятно, что под эту тему надо будет строить новую хоккейную арену. Но в следующем сезоне «Авангард» однозначно останется в Балашихе. Переезда в Красноярск не будет. «Мы столько вкладываем в Балашиху, что нет смысла в очередном переезде». Ну и в следующем сезоне «Авангард» может перейти на канадскую коробку, которую уже закупили.