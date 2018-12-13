Шведский великан приручил «драконов». 5 убойных фактов о событиях КХЛ

Хоккей 13 декабря 2018 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Обозреватель «Советского спорта» делится самыми интересными цифрами каждого игрового дня в КХЛ.

36 секунд сразу после стартового вбрасывания потребовалось соперникам в Братиславе, чтобы обменяться голами.

10 матчей продолжается серия поражений «Слована».

5 матчей подряд проиграл «Куньлунь».

4 (2+2) результативных балла набрал капитан рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш.

1 – первый гол в КХЛ забил шведский защитник-новичок «Барыса» Виктор Сведберг, самый высокий игрок в лиге (рост 204 сантиметра).

СТАТИСТИКА

Куньлунь – Барыс – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). Фэйян. 1173 зрителя. Голы: Вольски, Сагадеев, Михайлис, Сведберг – Фрэттин. Вратари: Лазушин – Граховина. Броски: 30-22. Штраф: 6-8.

Слован – Динамо Р – 3:4 (1:2, 2:1, 0:1). Словнафт Арена. 5855. Г: Таффе (2), Червены – Дарзиньш (2), М. Редлихс, Виделль. В: Штепанек – Билялов. Б: 36-30. Ш: 14-12.

АНОНС ДНЯ

17 декабря

14:30* Куньлунь – Амур КХЛ ТВ

19:00 Ак Барс – Автомобилист КХЛ ТВ

19:00 Нефтехимик – Трактор

19:00 Торпедо – Металлург КХЛ ТВ HD

19:30 Авангард – Йокерит КХЛ ТВ (22.15)

* Время московское