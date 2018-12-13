Евгений Малкин: Когда играешь в хоккей на футбольной арене, то хочешь летать!

Хоккей 13 декабря 2018 08:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Варшавский Леонид, Кватерман Кирилл

Корреспонденты «Советского спорта» после матча «Чикаго» - «Питтсбург» (3:6) взяли интервью у Евгения Малкина.

Турнирная ситуация у «Питтсбурга» не так уж плоха. Команда занимает девятое место на Востоке, имея реальные шансы на плей-офф. Но вот поражение в Чикаго от худшей команды лиги (3:6) – да, «Блэкхокс» опустились так низко – понятно, никак не обрадовало команду Малкина. Хотя Евгений после игры не отказался от интервью и был в нормальном настроении.

- То, что проиграли «Чикаго»? Любой матч сейчас в НХЛ напряженный, - говорит Малкин. – А мы находимся в таком положении, что каждое очко на вес золота. Поэтому стараемся вернуть тот хоккей, который можно показывать.

Хотелось бы играть лучше. Мы понимали, что выходим против «Чикаго». У них получается тоже провальный сезон. Обе команды старались победить, но «Блэкхокс» сегодня выступили здорово.

- А ведь «Чикаго» занимал последнее место в таблице! Тренеры на это обращали внимание?

- Определенной установки на это не было. Мы понимали, что команда с характером, голодная. У них хорошие хоккеисты. Они любят атаковать, были к этому готовы. Но мы допустили несколько ошибок – и проиграли.

- У вас было немного времени в Чикаго, тренировку устроили по желанию. Как вы скоротали время в городе? Может, ходили за подарками к Рождеству?

- Да просто отдыхали. А накануне сходил на ужин, поел суши. У нас утром всегда тренировка по желанию.

- В первом периоде вы столкнулись с защитником «Чикаго» Коннором Мерфи. Поднялись с трудом. Как себя сейчас чувствуете?

- Да, там ударился головой об лед. Но слава богу, все обошлось. Доиграл матч, голова не болела. Но первые ощущения были неприятными. Немножко потемнело в глазах…

- Илья Брызгалов недавно сказал в интервью, что время «Чикаго» и «Питтсбурга» уже прошло. Игроки из состава стареют, хоккей стал быстрее. Вы с этим согласны?

- Время покажет. Пока тяжело что-то говорить. Сезон только начался. В прошлом сезоне мы были всего на год моложе, но проиграли «Вашингтону» во втором раунде. А в 2017-м вообще завоевали Кубок Стэнли.

Думаю, еще пара лет у нас есть. Где-то помогает опыт, где-то подтягиваются молодые ребята. Конечно, время уходит, от этого никуда не деться. Что поделать? Но будем стараться, доказывать-показывать. И есть примеры, когда люди даже в 40 лет демонстрируют хороший хоккей. Будем готовиться. Главное – следить за здоровьем.

- У Ильи Ковальчука не очень хорошо идут дела в «Лос-Анджелесе». Поддерживаете своего друга?

- Конечно! Мы недавно переписывались. Илья переживает. Но знаю его характер – он вернется, и все будет хорошо. Мы тренировались с Ковальчуком этим летом. Он очень сильно готовился к этому сезону.

Просто нужно время на то, чтобы вернуться. Пять лет в КХЛ – это довольно много. А сейчас у Ильи – небольшая травма. Но я думаю, все будет нормально.

- В последние годы в системе «Питтсбурга» работает Сергей Гончар, теперь он – ассистент тренера. Отвечает за игру защитников. А по игре форвардов с ним общаетесь?

- Еще как общаемся! Все-таки не враги, а близкие люди, - смеется Малкин. – В первую очередь, Сергей отвечает за защитников и большинство. Думаю, он доволен своей работой, а клубу нравится то, как работает Гончар. Человек отыграл много лет в НХЛ, знает всю эту кухню, горит желанием работать. Самое главное, Сергей всегда любил и любит хоккей.

Здорово, что вот так его сделали тренером, и он при деле. На тренировках Гончар любит сам поиграть, а после занятия – побросать по воротам. Видно, что он скучает по хоккею.

- В воскресенье в Санкт-Петербурге пройдет матч на футбольной арене между Россией и Финляндией в рамках Евротура. У вас уже есть опыт Зимней классики. Дайте советы ребятам из КХЛ.

- Совет один – одеваться потеплей, если погода будет холодная. Надеюсь, лавочки будут с подогревом. Когда ты едешь на смену, то должен оказаться в тепле, потому что сидишь там три-четыре минуты. Тут нельзя замерзнуть. Но слава богу, в НХЛ уже так делают, мы сидим в тепле и не остываем.

А так – ничего особенного там нет. Если пойдет снег или дождь – конечно, будет совсем некомфортно играть.

- Обещают, что на «Газпром Арене» закроют крышу.

- А так – это удовольствие. В таких матчах совсем другие ощущения. Тебе на площадке хочется даже летать!

- Если судить по вашему инстаграму, худший игрок в карты – это Фил Кессел. Что же с ним такое?

- Да это шутка! Мы играем в каждой поездке. Бывает, я побеждаю. Но, бывает, и он. Всё по-разному. В основном, тут уступает Фил. И с этим связано много смешных историй. Не хотелось бы их рассказывать, он обидится. Просто против Кессела играет весь «Питтсбург», - улыбается Джино. – Мы как сговорились?

- Режетесь в дурака?

- Я даже не помню название игры. «Шнапс»? Раздается по 13 карт, потом – по 12, 11… И так – до одной, а потом опять наверх. Интересная игра, на самом деле.