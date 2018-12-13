Александр Елесин: Я не боксирую на льду, но не против хороших силовых - Советский спорт
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    • Хоккей13 декабря 2018 16:00Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

    Александр Елесин: Я не боксирую на льду, но не против хороших силовых

    Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин в ближайшие дни сменит джерси. И хоть привычный красный цвет останется, на груди будет красоваться двуглавый орел. Молодой игрок, демонстрирующий хорошую игру за свой родной клуб, снова получил вызов в национальную сборную России и вместе с партнерами по команде поборется за Кубок Первого канала. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Александр рассказал о первых шагах в хоккее, оригинальной просьбе болельщика и о том, что можно привезти с выезда, кроме очков.

    – Александр, вы снова получили вызов национальную сборную…
    – Это приятно. Здорово, что снова удастся поиграть на международном уровне. Надеюсь, что сможем порадовать болельщиков своей игрой на домашнем турнире и завоевать Кубок Первого канала.

    – Уже рассказали о вашей роли на площадке? Требования такие же, как и в «Локомотиве»?
    – У каждого тренера свое видение. Главное – выполнять установку и помогать команде.

    – Дмитрий Квартальнов – ваш тренер? Ведь именно с его приходом в «Локомотив» вы стали получать хорошее игровое время и проявлять себя. Вызовы в сборную стали приходить…
    – Играть нужно при любом тренере. Сегодня ты выступаешь здесь, а завтра – в другом месте. Надо просто выполнять по максимуму игровое задание. Конечно, раньше я играл значительно меньше. Тренировался и ждал шанса – это факт. Сейчас получаю игровое время и буду стараться прогрессировать дальше.

    – Были рады, узнав, что поедете в январе на Матч Звезд КХЛ?
    – Спасибо за эту возможность провести уик-энд с хоккейными мастерами. Честно говоря, не знаю, чем смогу удивить! Пока мысли не об этом.

    – Может быть снова дадите необычный автограф?!
    – Вы про паспорт? Да, один болельщик попросил расписаться прямо в паспорте! Я и поставил ему автограф.

    «ЧЕМПИОНСТВО – ЭТО НАВСЕГДА»

    – Все мальчишки в Ярославле мечтают стать хоккеистами?
    – Те, кто занимаются хоккеем, конечно видят себя в будущем игроками родного клуба. У меня интерес к игре появился, когда отобрался в хоккейную школу. Хотя я и на матчи «Локомотива» в детстве ходил, и мне нравилась атмосфера спорта и азарта. А потом как-то тренеры ходили по детским садам и школам в поисках активных, спортивных детей. Меня позвали попробовать себя на льду.

    – Вы были активным ребенком? Подраться могли?
    – Очень активным! Ну и подраться, конечно, мог. Как и все в детстве.

    – Жили далеко от хоккейной школы…
    – Мне было тогда семь лет, и на тренировки меня возили родители. Конечно, им было тяжеловато. Как-то я пропустил часть тренировок, и тренер приезжал поговорить с моей мамой. Он сказал, что нужно продолжать заниматься хоккеем. И я продолжил. Потом подрос, и уже сам добрался на тренировки. Мысли бросить хоккей у меня никогда не возникало.

    – Наверное, очень приятно было выиграть Кубок Харламова с молодежкой родного клуба…
    – Эта самая главная награда на данный момент. Индивидуальные награды как лучшему игроку, грамоты – это все сегодня есть, а завтра уже нет. А вот чемпионство – это навсегда.

    «Я НЕ БОКСИРУЮ НА ЛЬДУ»

    – Вы успели поиграть в ВХЛ? Это был хороший опыт?
    – На тот момент – да. Когда выходишь играть с мужиками, то видишь другой хоккей – там все серьезнее, чем в МХЛ. Смолоду понимаешь цену ошибки. Учишься у старших каким-то хитростям на льду. Да и поведению в обычной жизни – скромности, вежливости, какой-то житейской мудрости.

    – Был в вашей карьере и далекий Хабаровск? Как вам там было?
    – Не совсем весело. Я был там один, никого не знал. Тяжело было без родителей, без младшего брата…

    – У вас есть брат? В хоккей не играет?
    – Нет. Он у нас на футбол пошел. Пока что тоже в защите играет.

    – Знаю, что вы увлекаетесь боксом…
    – Не то, чтобы увлекаюсь, но, когда летом было время, решил попробовать. Мне понравилось на тренировках – в начале учат правильно стоять, наносить простые удары.

    – Не их ли вы отрабатывали на льду во время прошлой серии матчей плей-офф против питерского СКА, когда игра то и дело останавливалась из-за потасовок?
    – Считаю, что бокс и хоккей – разные виды спорта. Первым я занимался просто для поддержания хорошей формы. Конечно, навыки остаются, но я не боксирую на льду.

    – Вы часто проводите силовые приемы. А когда против вас так играют «обидчика» запоминаете?
    – Нет. Это же игра и на льду ты не смотришь: «Ага, это 15-й номер – его буду бить, а вот это 10-й – его не буду». Бывает, что человек провел жесткий силовой, и его потом пытаются «хорошо встретить», но не стоит зацикливаться на этом. Нужно просто делать при удобном моменте.

    «В ХАБАРОВСКЕ ЕЛ ИКРУ»

    – Кем бы вы могли стать, если бы не хоккей?
    – Не хочу даже думать об этом!

    – Почему? Плохо учились в школе?
    – Довольно хорошо. Но учиться хорошо и нравится учиться – это разные вещи.

    – Что же заставляло вас учиться прилежно?
    – У тебя есть какие-то обязанности, и ты должен их выполнять.

    – Недавно видела у одного игрока «Спартака», что он везет из Хабаровска не только заработанные очки, но и рыбу. Вы ничего оттуда не привозили домой, когда выступали за «Амур»?
    – Икру там ел и с собой привозил. В Хабаровске она натуральная и свежая. Не точно здесь. Возьмешь банку и не знаешь откуда она, сколько стоит и, вообще, что в ней.

    – Еще какую-нибудь гастрономию из поездок везете?
    – Мармелад вкусный из Финляндии, но это на мой личный вкус. И еще чай с ребятами из Китая привозим – очень неплохой.

    #елесин александр#хк локомотив#кхл#сборная россии по хоккею
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