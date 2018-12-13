Александр Елесин: Я не боксирую на льду, но не против хороших силовых

Хоккей 13 декабря 2018 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин в ближайшие дни сменит джерси. И хоть привычный красный цвет останется, на груди будет красоваться двуглавый орел. Молодой игрок, демонстрирующий хорошую игру за свой родной клуб, снова получил вызов в национальную сборную России и вместе с партнерами по команде поборется за Кубок Первого канала. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Александр рассказал о первых шагах в хоккее, оригинальной просьбе болельщика и о том, что можно привезти с выезда, кроме очков.

– Александр, вы снова получили вызов национальную сборную…

– Это приятно. Здорово, что снова удастся поиграть на международном уровне. Надеюсь, что сможем порадовать болельщиков своей игрой на домашнем турнире и завоевать Кубок Первого канала.

– Уже рассказали о вашей роли на площадке? Требования такие же, как и в «Локомотиве»?

– У каждого тренера свое видение. Главное – выполнять установку и помогать команде.

– Дмитрий Квартальнов – ваш тренер? Ведь именно с его приходом в «Локомотив» вы стали получать хорошее игровое время и проявлять себя. Вызовы в сборную стали приходить…

– Играть нужно при любом тренере. Сегодня ты выступаешь здесь, а завтра – в другом месте. Надо просто выполнять по максимуму игровое задание. Конечно, раньше я играл значительно меньше. Тренировался и ждал шанса – это факт. Сейчас получаю игровое время и буду стараться прогрессировать дальше.

– Были рады, узнав, что поедете в январе на Матч Звезд КХЛ?

– Спасибо за эту возможность провести уик-энд с хоккейными мастерами. Честно говоря, не знаю, чем смогу удивить! Пока мысли не об этом.

– Может быть снова дадите необычный автограф?!

– Вы про паспорт? Да, один болельщик попросил расписаться прямо в паспорте! Я и поставил ему автограф.

«ЧЕМПИОНСТВО – ЭТО НАВСЕГДА»

– Все мальчишки в Ярославле мечтают стать хоккеистами?

– Те, кто занимаются хоккеем, конечно видят себя в будущем игроками родного клуба. У меня интерес к игре появился, когда отобрался в хоккейную школу. Хотя я и на матчи «Локомотива» в детстве ходил, и мне нравилась атмосфера спорта и азарта. А потом как-то тренеры ходили по детским садам и школам в поисках активных, спортивных детей. Меня позвали попробовать себя на льду.

– Вы были активным ребенком? Подраться могли?

– Очень активным! Ну и подраться, конечно, мог. Как и все в детстве.

– Жили далеко от хоккейной школы…

– Мне было тогда семь лет, и на тренировки меня возили родители. Конечно, им было тяжеловато. Как-то я пропустил часть тренировок, и тренер приезжал поговорить с моей мамой. Он сказал, что нужно продолжать заниматься хоккеем. И я продолжил. Потом подрос, и уже сам добрался на тренировки. Мысли бросить хоккей у меня никогда не возникало.

– Наверное, очень приятно было выиграть Кубок Харламова с молодежкой родного клуба…

– Эта самая главная награда на данный момент. Индивидуальные награды как лучшему игроку, грамоты – это все сегодня есть, а завтра уже нет. А вот чемпионство – это навсегда.

«Я НЕ БОКСИРУЮ НА ЛЬДУ»

– Вы успели поиграть в ВХЛ? Это был хороший опыт?

– На тот момент – да. Когда выходишь играть с мужиками, то видишь другой хоккей – там все серьезнее, чем в МХЛ. Смолоду понимаешь цену ошибки. Учишься у старших каким-то хитростям на льду. Да и поведению в обычной жизни – скромности, вежливости, какой-то житейской мудрости.

– Был в вашей карьере и далекий Хабаровск? Как вам там было?

– Не совсем весело. Я был там один, никого не знал. Тяжело было без родителей, без младшего брата…

– У вас есть брат? В хоккей не играет?

– Нет. Он у нас на футбол пошел. Пока что тоже в защите играет.

– Знаю, что вы увлекаетесь боксом…

– Не то, чтобы увлекаюсь, но, когда летом было время, решил попробовать. Мне понравилось на тренировках – в начале учат правильно стоять, наносить простые удары.

– Не их ли вы отрабатывали на льду во время прошлой серии матчей плей-офф против питерского СКА, когда игра то и дело останавливалась из-за потасовок?

– Считаю, что бокс и хоккей – разные виды спорта. Первым я занимался просто для поддержания хорошей формы. Конечно, навыки остаются, но я не боксирую на льду.

– Вы часто проводите силовые приемы. А когда против вас так играют «обидчика» запоминаете?

– Нет. Это же игра и на льду ты не смотришь: «Ага, это 15-й номер – его буду бить, а вот это 10-й – его не буду». Бывает, что человек провел жесткий силовой, и его потом пытаются «хорошо встретить», но не стоит зацикливаться на этом. Нужно просто делать при удобном моменте.

«В ХАБАРОВСКЕ ЕЛ ИКРУ»

– Кем бы вы могли стать, если бы не хоккей?

– Не хочу даже думать об этом!

– Почему? Плохо учились в школе?

– Довольно хорошо. Но учиться хорошо и нравится учиться – это разные вещи.

– Что же заставляло вас учиться прилежно?

– У тебя есть какие-то обязанности, и ты должен их выполнять.

– Недавно видела у одного игрока «Спартака», что он везет из Хабаровска не только заработанные очки, но и рыбу. Вы ничего оттуда не привозили домой, когда выступали за «Амур»?

– Икру там ел и с собой привозил. В Хабаровске она натуральная и свежая. Не точно здесь. Возьмешь банку и не знаешь откуда она, сколько стоит и, вообще, что в ней.

– Еще какую-нибудь гастрономию из поездок везете?

– Мармелад вкусный из Финляндии, но это на мой личный вкус. И еще чай с ребятами из Китая привозим – очень неплохой.