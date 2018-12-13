Омск очень близок к тому, чтобы получить молодежный ЧМ по хоккею - Советский спорт
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    • Хоккей13 декабря 2018 19:08Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Омск очень близок к тому, чтобы получить молодежный ЧМ по хоккею

    Обозреватель «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме встретил председателя Совета директоров «Авангарда» Александра Крылова.

    Александр Крылов, а также председатель Совета директоров «Зенита» Александр Дюков встретились с президентом ИИХФ Рене Фазелем. Цель была простая – Международная федерация отдала молодежный чемпионат мира в 2023 году нашей стране. А именно – Новосибирску. Но вы все знаете, какая беда произошла с ареной «Авангарда», который переехал в Балашиху.

    Так вот, Омск хочет проводить МЧМ-2023 вместе с Новосибирском. Тогда можно принять соответствующую программу, найти деньги на возведение там нового стадиона. Тем более эту идею уже поддержали Фазель, президент ФХР Владислав Третьяк и многие другие.

    За подробностями ваш обозреватель обратился к председателю Совета директоров «Авангарда» Александру Крылову.

    - В последние дни важной темой спортивных СМИ является МЧМ-2023 по хоккею и возможное участие в нем Омска. Почему вы пока не комментировали эту тему? Что скажете о потенциальной возможности Омска принять этот турнир?
    - Молчал потому, что финальное решение пока не принято. Но мы действительно близки к цели. Впервые эта идея возникла несколько месяцев назад, после чего мы начали ускоренную работу в этом направлении. Когда мы впервые встретились с Рене Фазелем некоторое время назад и обсудили эту возможность, он нашел ее очень интересной.

    Все мы знаем, как в Омске любят хоккей, как развивают там детский спорт и каким несчастьем для местных болельщиков стала текущая ситуация с ареной. Сейчас город остался без крупных спортивных форумов, поэтому возможное проведение такого события послужит серьезным стимулом для развития города, его инфраструктуры. Осчастливит миллионы любителей хоккея в регионе.

    После той встречи мы договорились, что начнем детально прорабатывать этот вопрос. Спасибо губернаторам Омской и Новосибирской областей, которые поддержали мою идею. Спасибо ФХР, КХЛ и лично Александру Дюкову за помощь и всецельную поддержку этого проекта.

    - По имеющейся у меня информации, идея была именно вашей?
    - Несмотря на то, что идея и была моей, ее реализация невозможна без командной работы и всесторонней поддержки всех вовлеченных структур. Еще раз хотел бы выразить им благодарность.

    - Можно ли говорить, что вопрос проведения МЧМ в Омске - дело решенное?
    - Нет, давайте не будем опережать события. Сегодня мы еще раз обсудили с господином Фазелем дорожную карту. Ждем официального решения ИИХФ и дальше будем уже двигаться по плану. Знаю, этого ждет весь Омск. Но нужно набраться еще немного терпения.

    - Если решение окажется положительным, то в Омске сразу же начнут строительство новой хоккейной арены?
    - Не готов пока ответить на этот вопрос. В любом случае, МЧМ где-то проводить нужно, - улыбается Крылов. – Плюс городу нужна дополнительная инфраструктура, которая и должна появится в Омске в случае положительного решения. В общем, давайте наберемся терпения. Надеюсь, в ближайшее время еще будут новости по данному вопросу.

    #хк авангард#крылов александр
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