Илья Сорокин: Мишаня – хитрый парень! Обманул Ларса - Советский спорт
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    • Хоккей13 декабря 2018 23:21Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Илья Сорокин: Мишаня – хитрый парень! Обманул Ларса

    После победы россиян над шведами обозреватель «Советского спорта» поговорил с голкипером нашей команды Ильей Сорокиным.

    Одним из героев сборной России в матче против шведов стал, безусловно, голкипер Илья Сорокин, выстоявший в меньшинстве в концовке матча, и взявший все пять буллитов.

    - Я первые два с половиной периода не так много работал, - признался Илья. – Поэтому сил на концовку было достаточно. Но вот войти сразу в более быстрый ритм было трудно.

    - Три с половиной минуты сыграть в овертайме в меньшинстве – это очень сложно?
    - Раз справился, значит, не очень. Главное, что сил хватало. Я же пол игры простоял. Поэтому все нормально.

    - Но все началось с сумасшедшего броска, который вы взяли, сев на шпагат.
    - Пожалуй, что и он уверенности мне добавил.

    - А как читали соперников на буллитах?
    - Я не читал. Просто ждал их действий и уже по ним начинал двигаться. Не скажу, что было очень сложно.

    - Вспомните пропущенные шайбы. Был шанс и их взять?
    - Шанс всегда есть. Даже с учетом того, что первый гол это рикошет... Если бы я лучше чувствовал тайминг, то и первой, и второй шайбы не было.

    - Тайминг?
    - Скорость, реакция, взгляд… Все в комплексе. Надо сесть с тренером и подробно обсудить, почему эти шайбы все же залетели.

    - Разговаривали с Юханссоном до или во время матча?
    - Нет. А вот после игры поздоровались и пожелали друг другу удачи.

    - Дуэль с ним в голове держали?
    - Вообще об этом не думал! Честно. Уверен, что и он тоже.

    - Как Григоренко удалось обмануть Юханссона и отправить шайбу ему в «домик».
    - Это потому что на тренировках он вратарю обычно под «блин» бросает. И Ларс наверняка ждал, что так опять и будет. Но Мишаня – хитрый парень! Обманул Юханссона.

    - Вообще, когда игроки из одного клуба выходят друг против друга на буллитах, кому сложнее?
    - Мне кажется, что нападающему. Но я ребятам не подсказывал – куда Ларсу бросать надо. Они – профессионалы, им мои советы не нужны.

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