Илья Сорокин: Мишаня – хитрый парень! Обманул Ларса

После победы россиян над шведами обозреватель «Советского спорта» поговорил с голкипером нашей команды Ильей Сорокиным.
Одним из героев сборной России в матче против шведов стал, безусловно, голкипер Илья Сорокин, выстоявший в меньшинстве в концовке матча, и взявший все пять буллитов.
- Я первые два с половиной периода не так много работал, - признался Илья. – Поэтому сил на концовку было достаточно. Но вот войти сразу в более быстрый ритм было трудно.
- Три с половиной минуты сыграть в овертайме в меньшинстве – это очень сложно?
- Раз справился, значит, не очень. Главное, что сил хватало. Я же пол игры простоял. Поэтому все нормально.
- Но все началось с сумасшедшего броска, который вы взяли, сев на шпагат.
- Пожалуй, что и он уверенности мне добавил.
- А как читали соперников на буллитах?
- Я не читал. Просто ждал их действий и уже по ним начинал двигаться. Не скажу, что было очень сложно.
- Вспомните пропущенные шайбы. Был шанс и их взять?
- Шанс всегда есть. Даже с учетом того, что первый гол это рикошет... Если бы я лучше чувствовал тайминг, то и первой, и второй шайбы не было.
- Тайминг?
- Скорость, реакция, взгляд… Все в комплексе. Надо сесть с тренером и подробно обсудить, почему эти шайбы все же залетели.
- Разговаривали с Юханссоном до или во время матча?
- Нет. А вот после игры поздоровались и пожелали друг другу удачи.
- Дуэль с ним в голове держали?
- Вообще об этом не думал! Честно. Уверен, что и он тоже.
- Как Григоренко удалось обмануть Юханссона и отправить шайбу ему в «домик».
- Это потому что на тренировках он вратарю обычно под «блин» бросает. И Ларс наверняка ждал, что так опять и будет. Но Мишаня – хитрый парень! Обманул Юханссона.
- Вообще, когда игроки из одного клуба выходят друг против друга на буллитах, кому сложнее?
- Мне кажется, что нападающему. Но я ребятам не подсказывал – куда Ларсу бросать надо. Они – профессионалы, им мои советы не нужны.