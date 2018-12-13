Илья Сорокин: Мишаня – хитрый парень! Обманул Ларса

Хоккей 13 декабря 2018 23:21 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

После победы россиян над шведами обозреватель «Советского спорта» поговорил с голкипером нашей команды Ильей Сорокиным.

Одним из героев сборной России в матче против шведов стал, безусловно, голкипер Илья Сорокин, выстоявший в меньшинстве в концовке матча, и взявший все пять буллитов.

- Я первые два с половиной периода не так много работал, - признался Илья. – Поэтому сил на концовку было достаточно. Но вот войти сразу в более быстрый ритм было трудно.

- Три с половиной минуты сыграть в овертайме в меньшинстве – это очень сложно?

- Раз справился, значит, не очень. Главное, что сил хватало. Я же пол игры простоял. Поэтому все нормально.

- Но все началось с сумасшедшего броска, который вы взяли, сев на шпагат.

- Пожалуй, что и он уверенности мне добавил.

- А как читали соперников на буллитах?

- Я не читал. Просто ждал их действий и уже по ним начинал двигаться. Не скажу, что было очень сложно.

- Вспомните пропущенные шайбы. Был шанс и их взять?

- Шанс всегда есть. Даже с учетом того, что первый гол это рикошет... Если бы я лучше чувствовал тайминг, то и первой, и второй шайбы не было.

- Тайминг?

- Скорость, реакция, взгляд… Все в комплексе. Надо сесть с тренером и подробно обсудить, почему эти шайбы все же залетели.

- Разговаривали с Юханссоном до или во время матча?

- Нет. А вот после игры поздоровались и пожелали друг другу удачи.

- Дуэль с ним в голове держали?

- Вообще об этом не думал! Честно. Уверен, что и он тоже.

- Как Григоренко удалось обмануть Юханссона и отправить шайбу ему в «домик».

- Это потому что на тренировках он вратарю обычно под «блин» бросает. И Ларс наверняка ждал, что так опять и будет. Но Мишаня – хитрый парень! Обманул Юханссона.

- Вообще, когда игроки из одного клуба выходят друг против друга на буллитах, кому сложнее?

- Мне кажется, что нападающему. Но я ребятам не подсказывал – куда Ларсу бросать надо. Они – профессионалы, им мои советы не нужны.