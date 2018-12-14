За восемь лет в России построят еще 400 катков. Цена каждого – 200 млн рублей

Хоккей 14 декабря 2018 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Обозреватель «Советского спорта» побывал на Международном хоккейном форуме, который проходит в столице в дни Кубка Первого канала.

Вы не поверите, но шесть лет назад Международный хоккейный форум (WHF) состоялся… в Барселоне. И можно было бы это назвать экзотикой. Но глобальная выставка состоялась не в декабре, а в июне. Что многое объясняет.

И вот уже несколько лет подряд Международная хоккейная федерация отдает WHF организаторам из России, причем форум проводится в дни Кубка Первого канала.

«Большое спасибо ИИХФ, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк, отвечая на вопрос обозревателя «Советского спорта». – Нашу хоккейную державу уважают. Мы проводим форум на высоком уровне. Перед Рождеством и Новым годом у всех приподнятое настроение. Мы – люди гостеприимные, к нам приезжает много специалистов. Обмениваемся опытом, взглядами на будущее. В сегодняшней международной обстановке для нас очень важно получать и форум, и любые соревнования. Чем больше хоккея в России, тем лучше».

Кстати, да. На стенде федерации был смонтирован макет типовой арены с двумя ледовыми площадками, разнообразными залами, бросковой зоной, кафетерием и местами отдыха, где родители могут ждать детей после тренировки. Цена такого сооружения – порядка 200 млн рублей. Срок возведения – 12 месяцев.

«Мы хотим построить в России еще 400 арен, и тогда по каткам на душу населения сравняемся с Финляндией, приблизимся к Швеции, Следующий ориентир – США, потом – Канада, – рассказывает глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. – Каждый год будем строить по 50 катков совместно с правительством РФ и Ольгой Голодец. Такую программу уже учредили. Реализуем ее за восемь лет. У нас уже больше 100 тысяч зарегистрированных хоккеистов. Но хочется еще больше…»

Кстати, о статистике. В разговоре с Третьяком мы вернулись к теме, которую поднял вчера президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Он сказал, что готов отменить лимит на легионеров в лиге хоть завтра.

«Вы знаете, что мы работаем под Министерством спорта РФ, а там есть правила, - напомнил Третьяк. – Согласно им количество легионеров в разных видах спорта регламентировано. Если отступиться от этого… Вы знаете мнение ФХР. Мы – за лимит. Вот когда у нас будет 600 тысяч игроков и три тысячи катков, как в Канаде, где повышенная конкуренция – тогда лимит можно отменить. А пока мы этот вопрос обсуждать не готовы…»

Международный хоккейный форум работает в Москве в четверг и пятницу. Программа совершенно разнообразная. Например, Владимир Юрзинов, Игорь Тузик, Игорь Кравчук и другие авторитетные специалисты обсуждали, как работают национальные программы подготовки хоккеистов в разных странах. Роман Ротенберг объяснял на примере «Красной машины», как создавать успешные хоккейные бренды в современной конкурентной среде. Потом все участники форума поехали на большой хоккей – в «Парке легенд» играли Россия со Швецией. Президент ИИХФ Рене Фазель тоже выступил с речью. Он сказал, что клубы НХЛ в ближайшее время в нашу страну не приедут. Зато WHF будет гостить наверняка.