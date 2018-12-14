Блистательное возвращение Василевского, дубли Панарина и Свечникова (видео)

Хоккей 14 декабря 2018 11:08 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Россияне снова жгли в игровой день лиги, а вратарь «Тампы» Андрей Василевский сделал 48 сэйвов – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Совспорта».

1. ДУБЛЬ ПАНАРИНА

На днях я разговаривал с Артемием Панариным и напомнил ему, что он может установить личный рекорд по очкам и передачам. Однако у форварда «Коламбуса» необычно мало голов. Сейчас – 7 голов и 25 передач.

«Сезон длинный. Может, еще исправится? – задумался Панарин. – Но раз я больше отдаю пасы, то сам меньше получаю передач. Вот я и сместился в сторону диспетчера. Принял эту роль и начал ее развивать. Отдаю, отдаю… Наверное, надо больше лезть на ворота, бросать.

Но когда пацаны забивают с моих пасов, то это отлично. Мне дед всю жизнь говорил, что иногда пас важнее гола. Вот ты одного обыграл, на тебя бежит второй – и зачем обводить, если партнер освободился? Я лучше ему отдам».

И вот настал тот день, когда Панарин сделал дубль. Хлебушек очень здорово разбирался с защитой «Лос-Анджелеса», которая не успевала закрывать его на левом фланге. И был признан первой звездой матча.

Это вторая игра сезона, когда Артемий сделал дубль. Еще он забросил две шайбы 27 октября в матче против «Баффало» (5:4 ОТ). Панарин не забивал в пяти матчах подряд, но сейчас его прорвало. То есть нельзя сказать, что в первом звене Пьер-Люк Дюбуа и Кэм Аткинсон так хорошо играют на Панарина. Да и эти шайбы он забросил, когда делал подбор и больше лез на ворота, бросал, о чем говорил в интервью. В этих моментах больше всего поражает реакция Артемия, как он молниеносно принимает решения. Какой он шустрый и быстрый.

И вообще Панарин идет на 90 очков за сезон. Очень интересно, останется ли он в «Коламбусе» после этого сезона. Сам Артемий заявил, что настроен уже не так категорично, и новый раунд переговоров с клубом у него состоится в январе.

2. ВАСЯ ВЕРНУЛСЯ

Мы уже сообщали, что врачи «Тампы» вывели Андрея Василевского из списка травмированных. Он мог сыграть уже в четверг против «Торонто». Но не факт, что Васю сразу бросили бы в такое пекло. Ему нужно провести хотя бы несколько тренировок с командой. Но главный тренер Джон Купер рискнул, и Василевский его не подвел.

48 сэйвов! Вот это да! Кстати, это клубный рекорд «Лайтнинг» - столько же делал только Бен Бишоп в матче с «Каролиной» (19 января 2014 года).

Андрей пропустил 14 матчей из-за перелома ноги. И вот помог «Тампе» одержать восьмую победу подряд.

«Я пытался выжить в первом и во втором периодах, - сказал Василевский. – «Торонто» - очень хорошая команда, играла просто здорово. Это очень классный тест для нас, и ребята забили важные голы во втором периоде».

Да, «Лайтнинг» пропустили первыми, но потом забросили четыре шайбы подряд. А победный гол – на счету Никиты Кучерова, который отличился в большинстве. Это был изумительный по точности щелчок из правого круга вбрасывания.

Так вот, о бросках. Василевский во втором периоде отразил аж 23 штуки, а в третьем – 16. Митч Марнер – 7, Джон Таварес и Назим Кадри – по 6. Настоящая ковровая бомбардировка. Но когда Вася в ударе, то хрен его пробьешь. И особенно ценно, когда чужого вратаря хвалят соперники.

«Василевский сыграл невероятно, - сказал Остон Мэттьюз. – В конце концов, он просто выиграл им матч. У нас была тонна шансов! Но когда «Тампа» создает себе моменты, то часто их реализует».

Да, Андрей иногда делал какие-то невероятные сэйвы. И вот хорошая примета – последний раз «Лайтнинг» выдавали серию из восьми побед в 2004 году, когда выиграли Кубок Стэнли. Неужели это будет и сейчас? В принципе, «Тампа» - главный фаворит.

3. ДУБЛЬ СВЕЧНИКОВА

Из остального – думаю, не стоит обсуждать то, что бывший форвард ЦСКА Сергей Шумаков не закрепился в основе и фарм-клуба «Флориды» - «Спрингфилд» расторг с ним просмотровый контракт.

Да, Шумаков потерял кучу денег. Но он хотя бы попробовал. Теперь нападающий вернется в Россию, где права на него принадлежат ЦСКА. Будет интересно, как ими распорядится армейский клуб перед дедлайном.

«Каролина» проиграла, но Андрей Свечников сделал первый дубль за карьеру в НХЛ.

Забить уже восемь голов в этой лиге в 18 лет – это солидный результат. Он выступает в тройке с ветераном Джастином Уильямсом и Лукасом Уоллмарком. Хорошо создает моменты, нацелен на ворота. Показывает все свое мастерство и талант. Но дальше Свечников будет только лучше.

СТАТИСТИКА

Тампа-Бэй – Торонто – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Сирелли, КУЧЕРОВ, Киллорн, Т.Джонсон (КУЧЕРОВ) – Капанен

ТБ: Кучеров (1+1; 0, 0, 2, 17.14)

Сергачев (0+0; 0, 0, 1, 15.29)

в Василевский (48-49; 98,0.*, 59.59)

Т: Зайцев (0+0; 0, 0, 2, 17.48)

Ожиганов (0+0; -1, 0, 0, 14.49)

Сан-Хосе – Даллас – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Майер (2), Торнтон – Факса (НИЧУШКИН), Хейсканен

Д: Радулов (0+0; +1, 0, 1, 20.07)

Ничушкин (0+1; -1, 0, 1, 11.20)

в Худобин (21-24; 87,5.*, 58.22)

Коламбус – Лос-Анджелес – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Седлак, ПАНАРИН (2), Андерсон – Браун

К: Панарин (2+0; 0, 0, 6, 20.47)

в Бобровский (29-30; 96,7.*, 60.00)

ЛА: Щербак (0+0; -2, 0, 2, 10.26)

Монреаль – Каролина – 6:4 (0:0, 2:1, 4:3)

Пека, Петри (2), Галлахер, Лехконен, Шоу – А.СВЕЧНИКОВ (2), Славин, Ахо

К: А.Свечников (2+0; -1, 2, 7, 16.46)

Виннипег – Эдмонтон – 5:4 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 1:0)

Перро, Элерс, Лайне, Шайфли, Моррисси – Спунер, Нерс, Хаира, Шиассон

В: Куликов (0+0; +1, 0, 1, 14.01)

Миннесота – Флорида – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Нидеррайтер (2), Э.Стаал, Паризе, Бродин – Мальгин

Ф: Дадонов (0+0; 0, 0, 0, 13.31)

Нэшвилл – Ванкувер – 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0)

Хартман, Бонино, Ярнкрок, Сиссонс – Бигл, Бесер, Хорват (ГОЛДОБИН)

В: Голдобин (0+1; +1, 0, 4, 18.49)

Баффало – Аризона – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Миттельштадт, Скиннер, Родригес – Фишер

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; .* отраженных бросков, время.