Два Андрея, два дубля. Россия разгромила Чехию на Кубке Первого канала

Хоккей 15 декабря 2018 18:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

После натужной победы над шведами (3:2 бул.) наши разбили в пух и прах чехов, взяв реванш за поражение от команды Милоша Ржиги на Кубке Карьяла.

Перед чехами у нашей сборной должок. За поражение на Кубке Карьяла, пусть и в ничего значащем матче. А Милоша Ржиги, наконец возглавившего национальную команду, должок перед россиянами. КХЛ он изучил вдоль и поперек.

Тренер Илья Воробьев по многочисленным просьбам внес изменения в состав. В тройку к Капризову и Григоренко поставил Локтионова, их «химия» в Хельсинки смотрелась перспективно. Выбывшего еще в первом периоде матча со шведами Телегина заменил Кадейкин. А Кузьменко составил компанию двум «К» - силовикам Каблукову и Кетову.

Ворота, как и в четверг, защищал Сорокин. Не исключено, в Санкт-Петербург на матч с финнами на футбольном стадионе он вообще не поедет (это лишь предположение).

Чехи в вынесенном матче одержали победу (4:3 бул.) в Финляндии. Да не простую, а суперволевую – отыгравшись с 0:3.

В команде Ржиги немало знакомых фамилий. Капитанскую нашивку доверили 35-летнему Новотны - чемпиону мира-2010, лидеру раздевалки пражского «Льва» (финалиста Кубка Гагарина-2014). Секач, Нестрашил, Булирж, Томаш Зогорна на виду в клубах КХЛ. Чего не скажешь о Фурхе из «Северстали».

А ведь два с половиной года назад он стал камнем преткновения для хозяев на ЧМ-2016. В стартовом матче турнира, на этой же арене, он повесил на ворота амбарный замок. Чехи обыграли сборную России 3:0 и вывели ее наставника Олега Знарка из состояния душевного равновесия. Фурх тогда носил форму «Авангарда», в Омске, несмотря на ляпы в седьмом матче полуфинала конференции с «Салаватом Юлаевом» не могли на него нарадоваться.

Но ныне Фурх не тот, утратил лоск и уверенность. Уже в первом периоде дважды капитулировал. После бросков с приличного расстояния. Если в голе Токарнова (первого за сборную) вратарской вины нет, то уантаймер Прохоркина точно не из разряда неберущихся. Шайба подо льдом нашла путь в ворота. Особенно приятно, что наши дважды отличились в большинстве.

Между этими голами забили чехи. Как показалось, Кубалик высоко взмахнул клюшкой, чтобы подправить бросок Немеца. Но судьи криминала не увидели.

Ко второму перерыву сомнений в исходе матча не осталось. Шайба еще трижды побывала за спиной Фурха. Локтионов, выдворенный с точки вбрасывания, забил после рокировки с Григоренко в девятку. Потом голкипер сам завез шайбу за ленточку.

После этого пробил час Кузьменко. Во втором матче Кубка Карьяла против шведов новичок оформил дубль. Вот и теперь он дважды уязвил вратарей – в конце второго периода Фурха, а после перерыва – Грубеца. Оба раза с блеском.

Как и в Хельсинки, Кузьменко был близок к хет-трику, но не срослось.

Горя 1:6, чехи ощетинились. Только в голы их напор не материализовался. Когда шайба должны была залететь в пустые ворота, чудеса игры клюшкой продемонстрировал Сорокин. Его «гитара» превратилась в непробиваемую стену.

И все-таки чехам удалось еще раз пробить Сорокина. В меньшинстве! Кубалик, перехватив передачу опрометчивую Григоренко, вложил всю злость в рывок к нашим воротам. К хет-трику в ворота россиян на Кубке Карьяла он прибавил дубль.

Досталось Капризову. От защитника Мусила, сына чемпиона мира-1985 Франтишека Мусила. За удар в голову грубияна выгнали до конца игры. А наши, пропустив в большинстве, все-таки отомстили голом Локтионова в большинстве. Есть второй дубль от Андрея.

Теперь дорога хозяев турнира лежит в Санкт-Петербург.