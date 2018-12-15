Илья Воробьев: Капризов говорит, что с ним все нормально. Но я не врач - Советский спорт
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    • Хоккей15 декабря 2018 19:31Источник: «Советский спорт»Автор: Пономаренко Дмитрий

    Илья Воробьев: Капризов говорит, что с ним все нормально. Но я не врач

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал крупную победу над чехами (7:2) и травму Кирилла Капризова.

    - Было понятно, с каким планом на игру вышел противник, но ребята – молодцы, все вытерпели, - заявил Илья Воробьев после второй победы на Кубке Первого канала. – А потом у нас уже многое получалось.

    - Как себя чувствует Кирилл Капризов, который после удара в голову в третьем периоде на лед уже не вернулся?
    - Я сейчас к нему подошел… Кирилл говорит, что с ним все нормально. Но я не доктор. Надо, чтобы врачи его еще более тщательно осмотрели.

    - Он полетит на матч в Санкт-Петербург?
    - Очень на это надеюсь.

    - Чехи играли против нас очень грубо и грязно. С чем это связано и были ли вы к этому готовы?
    - Я уже в первом периоде понял, что игра именно так и будет складываться.

    - Андрей Локтионов, вновь появившись в составе сборной, преобразил ударное звено?
    - Не хочется сейчас никого выделять. Мы сыграли хорошо, как команда. И каждый сделал свой вклад в общую копилку. Андрей тоже сыграл хорошо.

    - Кузьменко был заявлен на матч в четвертое звено. Но затем вы его и в спецбригаду на большинство стали включать. Это был изначальный план или Андрей заслужил такое «повышение» своими результативными действиями на льду?
    - Мысль такая изначально была – если большинство не пойдет, поставить туда Андрея. Но и он заслужил это хорошей игрой. Однозначно.

    - Единственный минус в сегодняшней игре – результативность Кубалика. Чешский форвард на «Карьяла» нам три шайбы забросил. И вот опять отличился дублем. Надо с ним что-то решать! Может, пригласить в СКА?
    - Подумаем, что с ним делать на будущих турнирах.

    - Все вратари поедут с вами в Санкт-Петербург или Илья Сорокин останется в Москве?
    - Нет, здесь мы точно никого не оставим.

    - Почему тогда Илья сыграл в Москве два матча кряду?
    - Чтобы Игорь Шестеркин сыграл именно в Санкт-Петербурге, где публика его хорошо знает.

    - Алексей Жамнов ранее говорил, что всем игрокам дадут сыграть на Евротуре. А теперь получается, что Игорь Бобков до ворот так и не доедет?
    - Речь шла о полевых игроках.

    P.S. Третий матч Кубка Первого канала сборная России проведет в воскресенье в Санкт-Петербурге против финнов на футбольном стадионе.

    #Кубок Первого канала по хоккею#сборная россии по хоккею#сборная чехии по хоккею#воробьев илья#капризов кирилл
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