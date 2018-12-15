Илья Воробьев: Капризов говорит, что с ним все нормально. Но я не врач

Хоккей 15 декабря 2018 19:31 Источник: «Советский спорт» Автор: Пономаренко Дмитрий

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал крупную победу над чехами (7:2) и травму Кирилла Капризова.

- Было понятно, с каким планом на игру вышел противник, но ребята – молодцы, все вытерпели, - заявил Илья Воробьев после второй победы на Кубке Первого канала. – А потом у нас уже многое получалось.

- Как себя чувствует Кирилл Капризов, который после удара в голову в третьем периоде на лед уже не вернулся?

- Я сейчас к нему подошел… Кирилл говорит, что с ним все нормально. Но я не доктор. Надо, чтобы врачи его еще более тщательно осмотрели.

- Он полетит на матч в Санкт-Петербург?

- Очень на это надеюсь.

- Чехи играли против нас очень грубо и грязно. С чем это связано и были ли вы к этому готовы?

- Я уже в первом периоде понял, что игра именно так и будет складываться.

- Андрей Локтионов, вновь появившись в составе сборной, преобразил ударное звено?

- Не хочется сейчас никого выделять. Мы сыграли хорошо, как команда. И каждый сделал свой вклад в общую копилку. Андрей тоже сыграл хорошо.

- Кузьменко был заявлен на матч в четвертое звено. Но затем вы его и в спецбригаду на большинство стали включать. Это был изначальный план или Андрей заслужил такое «повышение» своими результативными действиями на льду?

- Мысль такая изначально была – если большинство не пойдет, поставить туда Андрея. Но и он заслужил это хорошей игрой. Однозначно.

- Единственный минус в сегодняшней игре – результативность Кубалика. Чешский форвард на «Карьяла» нам три шайбы забросил. И вот опять отличился дублем. Надо с ним что-то решать! Может, пригласить в СКА?

- Подумаем, что с ним делать на будущих турнирах.

- Все вратари поедут с вами в Санкт-Петербург или Илья Сорокин останется в Москве?

- Нет, здесь мы точно никого не оставим.

- Почему тогда Илья сыграл в Москве два матча кряду?

- Чтобы Игорь Шестеркин сыграл именно в Санкт-Петербурге, где публика его хорошо знает.

- Алексей Жамнов ранее говорил, что всем игрокам дадут сыграть на Евротуре. А теперь получается, что Игорь Бобков до ворот так и не доедет?

- Речь шла о полевых игроках.

P.S. Третий матч Кубка Первого канала сборная России проведет в воскресенье в Санкт-Петербурге против финнов на футбольном стадионе.