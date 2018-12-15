Андрей Локтионов: Хотели отмазаться за Кубок Карьяла

Хоккей 15 декабря 2018 20:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Нападающий сборной России Андрей Локтионов, сделавший дубль, ответил на вопросы после победы над чехами (7:2).

Стартовый матч турнира со шведами железнодорожник пропустил. А против чехов вышел в первом звене с Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. Локтионов оформил дубль.

- Победа крупная, но показалось, что тяжело вкатывались в игру. Первый период провели сумбурно.

- Было такое. Нервы! Хотели отмазаться за Кубок Карьяла. В голове это присутствовало. Мандраж какой-то присутствовал. Но потом взяли себя в руки и второй период провели нормально.

- А что чехи?

- Они не успевали, поэтому фолили и удалялись.

- Счет по игре?

- Чехи во втором периоде бросили по нашим воротам раза два (на самом деле один раз – прим. авт.). Так что все справедливо.

- Вы забили первый гол после вбрасывания и рокировки на точке с Григоренко. Забавно получилось…

- Да мне по руке так ударили в первом периоде, что не мог клюшку держать. Поэтому я поставил на вбрасывание Григоренко. А не то что судья меня поменял. Так было задумано!

- Что с Капризовым, получившим удар в голову от защитника Давида Мусила?

- Не знаю. Он ушел в раздевалку… Но мы все-таки отомстили за Капризова. Хотя чуть раньше пропустили в большинстве.

- В воскресенье вам предстоит важный матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Поделитесь ожиданиями…

