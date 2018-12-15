Андрей Локтионов: Хотели отмазаться за Кубок Карьяла - Советский спорт
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    • Хоккей15 декабря 2018 20:06Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

    Андрей Локтионов: Хотели отмазаться за Кубок Карьяла

    Нападающий сборной России Андрей Локтионов, сделавший дубль, ответил на вопросы после победы над чехами (7:2).

    Стартовый матч турнира со шведами железнодорожник пропустил. А против чехов вышел в первом звене с Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. Локтионов оформил дубль.

    - Победа крупная, но показалось, что тяжело вкатывались в игру. Первый период провели сумбурно.
    - Было такое. Нервы! Хотели отмазаться за Кубок Карьяла. В голове это присутствовало. Мандраж какой-то присутствовал. Но потом взяли себя в руки и второй период провели нормально.

    - А что чехи?
    - Они не успевали, поэтому фолили и удалялись.

    - Счет по игре?
    - Чехи во втором периоде бросили по нашим воротам раза два (на самом деле один раз – прим. авт.). Так что все справедливо.

    - Вы забили первый гол после вбрасывания и рокировки на точке с Григоренко. Забавно получилось…
    - Да мне по руке так ударили в первом периоде, что не мог клюшку держать. Поэтому я поставил на вбрасывание Григоренко. А не то что судья меня поменял. Так было задумано!

    - Что с Капризовым, получившим удар в голову от защитника Давида Мусила?
    - Не знаю. Он ушел в раздевалку… Но мы все-таки отомстили за Капризова. Хотя чуть раньше пропустили в большинстве.

    - В воскресенье вам предстоит важный матч на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге. Поделитесь ожиданиями…

    • - Будет интересно. Ведь впервые в истории играем на футбольном стадионе. Ожидаем победы.
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