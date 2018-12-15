Андрей Кузьменко: Чехи ничего сделать не могли. Вот и начали бить исподтишка - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    окончен
    Штутгарт
    Герта
    2
    1
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    окончен
    Фортуна
    Фрайбург
    2
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    окончен
    Ганновер-96
    Бавария
    0
    4
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    окончен
    Аугсбург
    Шальке-04
    1
    1
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 17:30
    Айнтрахт Ф
    Байер
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    окончен
    Хоффенхайм
    Боруссия М
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 17:30
    РБ Лейпциг
    Майнц
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 18:00
    Саутгемптон
    Арсенал
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Кристал Пэлас
    Лестер Сити
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 18:00
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Челси
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Тоттенхэм Хотспур
    Бёрнли
    1
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Уотфорд
    Кардифф Сити
    3
    2
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Вулверхэмптон
    Борнмут
    2
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Хаддерсфилд Таун
    Ньюкасл Юнайтед
    0
    1
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 18:00
    Ливерпуль
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    окончен
    Вальядолид
    Атлетико М
    2
    3
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    перенесён
    Дижон
    ПСЖ
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    1-й тайм
    Интер М
    Удинезе
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    1-й тайм
    Фулхэм
    Вест Хэм Юнайтед
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    1-й тайм
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    1-й тайм
    Боруссия Д
    Вердер
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 22:00
    Реймс
    Страсбург
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 22:00
    Нант
    Монпелье
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 22:00
    Амьен
    Анже
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Торино
    Ювентус
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 22:45
    Эйбар
    Валенсия
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 00:00
    Севилья
    Жирона
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 00:00
    Эспаньол
    Бетис
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 00:00
    Леванте
    Барселона
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 00:00
    Уэска
    Вильярреал
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 00:00
    Алавес
    Атлетик Б
    0
    0
    • Хоккей15 декабря 2018 20:00Источник: «Советский спорт»

    Андрей Кузьменко: Чехи ничего сделать не могли. Вот и начали бить исподтишка

    Форвард сборной России Андрей Кузьменко прокомментировал свой дубль в ворота чехов и крупную победу (7:2) наших на Кубке Первого канала.

    - Хорошо, что в сборной так здорово все складывается, получается забивать, - говорит о матче с чехами Кузьменко. – Но за это спасибо партнерам. Наша тройка вообще сегодня здорово сыграла. Взаимодействие было хорошее.

    - Но вы же раньше никогда не играли вместе с Каблуковым и Кетовым.
    - Быстро привыкли друг к другу. Я получил большое удовольствие от игры с ними. Надеюсь, что и они тоже. Нас считали оборонительным звеном? Но мы здорово сыграли и в атаке!

    - Почему опять только два гола?
    - Сам уже думаю об этом! Никак третий за сборную забить не могу.

    - Хотя момент был!
    - Да всегда моменты бывают. Ничего страшного, главное – победа.

    - Согласны, что ключевым моментом матча стал четвертый гол в ворота чехов, который арбитры засчитали после долгой паузы и видеопросмотра момента?
    - Пожалуй, что так и было. Хотя в четверг чехи три шайбы у финнов отыграли. Так что останавливаться было нельзя.

    - Помнили о поражении на Кубке Карьяла? Желание вернуть чехам должок было?
    - Конечно. В ноябре мы против них плохо сыграли. А сегодня поквитались за это.

    - Чем вызвана такая грубая игра со стороны соперника?
    - Никто не любит проигрывать. Чехи видели, что ничего не могут с нами сделать. Вот и начали бить исподтишка. Хорошо, что мы их за это голами наказали. Надеюсь, что у Кирилла серьезных последствий не будет и завтра он сыграет за сборную.

    #сборная россии по хоккею#Кубок Первого канала по хоккею#еврохоккейтур#сборная чехии по хоккею#кузьменко андрей
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта