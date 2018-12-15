Андрей Кузьменко: Чехи ничего сделать не могли. Вот и начали бить исподтишка

Хоккей 15 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт»

Форвард сборной России Андрей Кузьменко прокомментировал свой дубль в ворота чехов и крупную победу (7:2) наших на Кубке Первого канала.

- Хорошо, что в сборной так здорово все складывается, получается забивать, - говорит о матче с чехами Кузьменко. – Но за это спасибо партнерам. Наша тройка вообще сегодня здорово сыграла. Взаимодействие было хорошее.

- Но вы же раньше никогда не играли вместе с Каблуковым и Кетовым.

- Быстро привыкли друг к другу. Я получил большое удовольствие от игры с ними. Надеюсь, что и они тоже. Нас считали оборонительным звеном? Но мы здорово сыграли и в атаке!

- Почему опять только два гола?

- Сам уже думаю об этом! Никак третий за сборную забить не могу.

- Хотя момент был!

- Да всегда моменты бывают. Ничего страшного, главное – победа.

- Согласны, что ключевым моментом матча стал четвертый гол в ворота чехов, который арбитры засчитали после долгой паузы и видеопросмотра момента?

- Пожалуй, что так и было. Хотя в четверг чехи три шайбы у финнов отыграли. Так что останавливаться было нельзя.

- Помнили о поражении на Кубке Карьяла? Желание вернуть чехам должок было?

- Конечно. В ноябре мы против них плохо сыграли. А сегодня поквитались за это.

- Чем вызвана такая грубая игра со стороны соперника?

- Никто не любит проигрывать. Чехи видели, что ничего не могут с нами сделать. Вот и начали бить исподтишка. Хорошо, что мы их за это голами наказали. Надеюсь, что у Кирилла серьезных последствий не будет и завтра он сыграет за сборную.