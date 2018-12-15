Илья Сорокин: Игрока по фамилии Кубалик не знаю

Хоккей 15 декабря 2018 20:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Первая звезда матча против сборной Чехии вратарь Илья Сорокин рассказал, что не знает, кто такой Кубалик, забросивший в его ворота пять шайб за два матча Евротура.

Илья Сорокин не в пример другим вратарям охотно отвечает на вопросы репортеров. И хотя чехи бросили в створ всего 18 раз, именно голкипер сборной России получил приз лучшему игроку матча. В микст-зоне он остановился перед всеми телекамерами…

- Прокомментируйте ваше фантастическое спасение.

- Просто повезло. А о каком спасении идет речь?

- Когда вы лежа клюшкой преградили путь шайбе в пустые ворота.

- А-а, это. Повезло.

- Такое случилось впервые?

- Нет. Пару раз было на тренировке.

- Раз вы не сразу вспомнили об этом сэйве, значит, опасных моментов у ворот было много…

- Не знаю, пересмотрите игру.

- Вы неудачно провели матч против чехов на Кубке Карьяла. В Хельсинки все отскоки-рикошеты были против сборной России. Вот и теперь первая шайба влетела от высоко поднятой чешской клюшки. Не закралась мысль, что опять все не так пошло?

- Да нет. А шайбу чехи правильно забили. Не было игры высоко поднятой клюшкой. Нападающий хорошо сыграл перед воротами, шансов у меня не было.

- Вам знаком хоккеист по фамилии Кубалик?

- Нет. А кто это?

- Тот самый нападающий, который за два матча, в Хельсинки и Москве, забросил вам пять шайб.

- Нет, не знаю, - Сорокин помотал головой.

- В воскресенье сборной предстоит играть на глазах 60-ти тысяч зрителей, а это в пять раз больше, чем сейчас.

- Да. Интересно будет.

- В Санкт-Петербург едете? Ведь вы уже провели два матча на турнире, тренеры наверняка проверят других вратарей – Шестеркина поставят.

- Не знаю. Посмотрим. Пока мне никто ничего не говорил. Как будет, так будет.

- Что сказал сразу после финальной сирены Шестеркин, когда подъехал к вам?

- О своем.