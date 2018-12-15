Илья Сорокин: Игрока по фамилии Кубалик не знаю - Советский спорт
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    • Хоккей15 декабря 2018 20:24Источник: «Советский спорт»Автор: Домрачев Владислав

    Илья Сорокин: Игрока по фамилии Кубалик не знаю

    Первая звезда матча против сборной Чехии вратарь Илья Сорокин рассказал, что не знает, кто такой Кубалик, забросивший в его ворота пять шайб за два матча Евротура.

    Илья Сорокин не в пример другим вратарям охотно отвечает на вопросы репортеров. И хотя чехи бросили в створ всего 18 раз, именно голкипер сборной России получил приз лучшему игроку матча. В микст-зоне он остановился перед всеми телекамерами…

    - Прокомментируйте ваше фантастическое спасение.
    - Просто повезло. А о каком спасении идет речь?

    - Когда вы лежа клюшкой преградили путь шайбе в пустые ворота.
    - А-а, это. Повезло.

    - Такое случилось впервые?
    - Нет. Пару раз было на тренировке.

    - Раз вы не сразу вспомнили об этом сэйве, значит, опасных моментов у ворот было много…
    - Не знаю, пересмотрите игру.

    - Вы неудачно провели матч против чехов на Кубке Карьяла. В Хельсинки все отскоки-рикошеты были против сборной России. Вот и теперь первая шайба влетела от высоко поднятой чешской клюшки. Не закралась мысль, что опять все не так пошло?
    - Да нет. А шайбу чехи правильно забили. Не было игры высоко поднятой клюшкой. Нападающий хорошо сыграл перед воротами, шансов у меня не было.

    - Вам знаком хоккеист по фамилии Кубалик?
    - Нет. А кто это?

    - Тот самый нападающий, который за два матча, в Хельсинки и Москве, забросил вам пять шайб.
    - Нет, не знаю, - Сорокин помотал головой.

    - В воскресенье сборной предстоит играть на глазах 60-ти тысяч зрителей, а это в пять раз больше, чем сейчас.
    - Да. Интересно будет.

    - В Санкт-Петербург едете? Ведь вы уже провели два матча на турнире, тренеры наверняка проверят других вратарей – Шестеркина поставят.
    - Не знаю. Посмотрим. Пока мне никто ничего не говорил. Как будет, так будет.

    - Что сказал сразу после финальной сирены Шестеркин, когда подъехал к вам?
    - О своем.

    #еврохоккейтур#Кубок Первого канала по хоккею#сорокин илья#сборная чехии по хоккею#сборная россии по хоккею
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