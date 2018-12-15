«Я уверен, нас ждет рекорд!» В воскресенье в Питере будет написана история

Хоккей 15 декабря 2018 20:28 Источник: «Советский спорт» Автор: Арар Самир

Корреспондент «Советского спорта» побывал на футбольной арене, где в воскресенье пройдет грандиозный хоккейный матч Россия – Финляндия.

На днях состоялся пресс-тур по «Зенит-Арене», чтобы наглядно показать людям, что их будет ждать на стадионе в воскресенье.

С уверенностью в 99% могу вам сказать, что рекорд 1957 года будет побит. А этот рекорд – 55 тысяч зрителей на матче Россия – Швеция в «Лужниках» во время хоккейного чемпионата мира.

Я подходил к петербуржцам и спрашивал: «Пойдут ли они на матч?» Вы представляете, половина опрошенных идет на хоккей в это воскресенье! Не только чтобы стать соучастниками исторического события – вживую увидеть, как падет советский рекорд. Но и посмотреть классный хоккей, битву за первое место в Кубке Первого канала.

Федерация хоккея России подошла к этой игре очень ответственно. Многие хоккеисты СКА зазывали на стадион жителей прекрасного города. Поучаствовал в рекламе и нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который сменил на время футбольные бутсы на хоккейные коньки.

Перед матчем разогревать публику будет рок-группа «Мумий Тролль». Если про русский рэп ходит много шуток, то вот русский рок – нечто особенное. «Би-2», «Сплин», «Мумий Тролль» будут слушать даже наши внуки и правнуки. Тут выбор очень грамотный, ведь группу слушает разная возрастная категория.

Кроме того, наша сборная проведет матч в ретро-форме. В НХЛ каждая игра на открытом воздухе сопровождается созданием специального джерси. Россияне решили пойти по такому же пути. А сама игра будет приурочена к юбилею Анатолия Тарасова. Просто максимальное комбо для одного хоккейного вечера. Шоу, традиции и кубок. Что еще нужно для счастья?

Хоккейная коробка на футбольном поле не затеряется. Видно будет всем. Я специально пошел на самые верхние трибуны, чтобы посмотреть, какой оттуда обзор. И хочу вам сказать, что все прекрасно видно. А если вы забудете очки, то в помощь будут два огромных проектора.

Хочется выразить огромнейшее спасибо нашим функционерам. Они пытаются поднять уровень отечественного хоккея, а это дело совсем непростое. У них много идей в голове и замыслов, которые они реализуют. Идея с матчем на открытом воздухе сборных - прекрасная затея.

Финнов на матч также подъедет огромное количество, расстояние от Хельсинки до Северной Столицы меньше, чем от Санкт-Петербурга до Москвы.

В воскресенье мы поставим рекорд отечественного хоккея, и все станем частью великой хоккейной истории!

P.S. И держите в уме, что при таком наплыве публики важно приходить на арену за три часа до начала матча. Тогда и пробок на входе получится избежать, и по всем развлекательным площадкам хватит времени пройтись.