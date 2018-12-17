Александр Кожевников: Не понимаю, чем Знарок поможет Брагину

Хоккей 17 декабря 2018 22:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Домрачев Владислав

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о Зимней классике и новом консультанте сборных Олеге Знарке.

– Матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге собрал 71 381 зрителя. Сколько болельщиков придет на эту же арену в армейском дерби СКА – ЦСКА 22 декабря? Способны ли провести Зимнюю классику с таким размахом регионы?

– Давайте смотреть правде в глаза. Думаю, матч клубов КХЛ столько зрителей не соберет. Даже грандов – СКА и ЦСКА. Ведь в воскресенье играли сборные, много болельщиков приехало из Финляндии. Все было в новинку. На повестке дня стоял рекорд, реклама фантастическая. Через неделю восприятие классики будет уже другим. Народ пришел не только на хоккей, но и на очень хороший концерт.

Теперь о регионах. Пальцев пятерни хватит, чтобы пересчитать российские города, которые могут себе позволить Зимнюю классику. Казань, Екатеринбург. Там стадионы открыли к чемпионату мира по футболу. И климат подходящий. Можно лед заливать прямо на траве. Шучу, конечно, газон скатают. Сочи? Нет, причину сами знаете. Там в декабре и январе +10, идет дожди, в феврале во время Олимпиады было +20. Какой уж тут лед!

Подходящее место – «Лужники». Если ЦСКА пригласит клуб НХЛ, как обещал президент армейцев, то можно будет сыграть на главном стадионе России. Но опять-таки когда? Команды из-за океана если и приедут к нам, то лишь в сентябре, во время тренировочных лагерей. Будут проблемы со льдом.

– Убедительно ли работает в сборной и СКА главный тренер Илья Воробьев? Не качается ли под ним стул? Назначение Знарка консультантом сборных – не бомба замедленного действия для штаба?

– Воробьев выправил ситуацию. У СКА был отрезок, когда не клеилась игра, базовый клуб сборной потерпел несколько поражений. В том числе три – от своего главного соперника ЦСКА. После ноябрьской паузы питерские армейцы играют легко и изящно. Да и сборная на Кубке Первого канала порадовала. Несмотря на проблемы в первом матче со шведами. Но и его вытащили. Мне очень понравился переход сборной из обороны в атаку на фоне игры в давление. Надежны были вратари, защитники поддерживали атаку, забивали. Поэтому стул под Воробьевым держится прочно. А Знарок, если верить официальной информации, не собирается ведь работать с первой сборной. Мне не понятно, что чем он способен помочь молодежной сборной. Брагин специалист опытный, самодостаточный, умеющий побеждать. Зачем ему консультант со стороны? Тем более в штабе? Хорошо, что Знарок на лавке стоять не будет.